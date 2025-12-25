Anh Nguyễn Nhất Linh làm Bí thư Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025- 2030

Sáng 25.12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I đã diễn nhiều nội dung quan trọng, trong đó công bố Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Anh Nguyễn Nhất Linh ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định 21 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030; 7 nhân sự tham gia Ban Thường vụ.

Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư giai đoạn 2025 - 2030.

Hai phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư giai đoạn 2025 - 2030 là chị Nông Quỳnh Ngân và anh Phan Huy Thành.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định đại hội hôm nay là sự hội tụ, kế thừa và tiếp nối bề dày truyền thống, những giá trị tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu của các tổ chức Đoàn tiền thân. Đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cống hiến và khát vọng của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối.

Trong những năm qua, dù hoạt động ở các mô hình tổ chức khác nhau, các tổ chức Đoàn trong khối luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và định hướng của Đoàn cấp trên.

"Chúng ta đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều biến động, nhất là giai đoạn tác động của dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, phẩm chất bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được khẳng định rõ nét", anh Linh nói.

Theo anh Linh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội của sự khởi đầu, của tư duy đổi mới. Đây là dịp để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại đại hội ẢNH: QUANG VINH

"Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới, tôi đề nghị đại hội tập trung trí tuệ thảo luận các giải pháp đột phá để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho đoàn viên", anh Linh nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư bày tỏ kỳ vọng, Đoàn thanh niên khối sẽ phát huy tốt vai trò là lực lượng trẻ tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tổ chức cần nâng cao chất lượng tham mưu, phản biện xã hội, vận động quần chúng và chăm lo, đồng hành để thanh niên phát triển toàn diện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức và chuyên nghiệp trong nhiệm vụ.