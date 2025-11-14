Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Sẽ triển khai phong trào 'Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/11/2025 11:51 GMT+7

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiệm kỳ mới, Đoàn sẽ triển khai phong trào 'Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới'

Sáng 14.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tổ chức Đoàn cần có cách tiếp cận mới

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng, đảm bảo văn kiện đại hội bám sát yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào thực hiện các mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra, đặc biệt là chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Tổ chức Đoàn khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giới trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu đề dẫn tại chương trình

ẢNH: XUÂN TÙNG

Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, công tác xây dựng Báo cáo chính trị được triển khai nghiêm túc, khoa học, bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận 166-KL/TW về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong tình hình mới.

Dự thảo báo cáo lần này kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ trước, đồng thời mở ra các định hướng đột phá nhằm phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn và thanh niên trên những lĩnh vực then chốt: khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp; hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam thời đại mới.

Tổ chức Đoàn khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giới trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ: thanh thiếu nhi hôm nay là thế hệ lớn lên trong môi trường số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy sáng tạo và phong cách sống mới. Bên cạnh tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, họ cũng đối mặt nhiều thách thức như áp lực hội nhập, sự phân hóa nghề nghiệp, tác động tiêu cực của môi trường mạng, các vấn đề sức khỏe tinh thần và nguy cơ vi phạm pháp luật ở một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên. Từ thực tiễn đó, tổ chức Đoàn cần xác định đúng trọng tâm, đổi mới phương thức hoạt động và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Triển khai phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới"

"Đoàn cần làm gì để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên?", anh Nguyễn Minh Triết đặt vấn đề và cho biết tuổi trẻ cần tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; tham gia chấn hưng văn hóa dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Tổ chức Đoàn khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giới trẻ Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiệm kỳ mới, Đoàn sẽ triển khai phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nội hàm: tiên phong học tập và phát triển khoa học - công nghệ; tiên phong thi đua làm giàu chính đáng; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, T.Ư Đoàn dự kiến triển khai chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam, chú trọng bồi dưỡng trí tuệ, thể chất và tinh thần, giúp thanh niên hình thành năng lực thích ứng trong xã hội số, đồng thời giữ gìn bản sắc, giá trị truyền thống của dân tộc.

Ba khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ tới gồm: đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn; hỗ trợ nâng cao năng lực số - AI - khoa học, công nghệ cho thanh niên và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn nhận được gợi ý, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học về các khâu đột phá, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

