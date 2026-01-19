Người trẻ làm mới diện mạo xã, phường chào đón Đại hội Đảng

Không gian sạch đẹp cho tuyến phố

Tại các quận nội thành Hà Nội, không khí ra quân chào mừng Đại hội Đảng đã diễn ra sôi nổi trong nhiều ngày qua. Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn P.Đống Đa, cho biết Đoàn thanh niên đã tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng diện mạo thủ đô văn minh, trật tự.

Tiêu biểu là tại khu vực Cầu Mới - Ngã Tư Sở, nơi chiến dịch di dời chợ cóc do P.Đống Đa triển khai đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự tham gia trực tiếp của đoàn viên, thanh niên. Các đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện đã phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân, trật tự đô thị tháo dỡ mái che, khung sắt lấn chiếm vỉa hè; di chuyển vật dụng kinh doanh ra khỏi lòng đường; thu gom rác thải, làm sạch mặt bằng. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên đảm nhận phần việc bóc gỡ rao vặt, tháo dỡ quảng cáo trái phép trên cột điện, tủ kỹ thuật, trả lại không gian sạch đẹp cho tuyến phố.

Đoàn viên, thanh niên hào hứng chụp ảnh bên tuyến đường cờ Tổ quốc dài 600 m tại Quảng Ngãi ẢNH: BÉ HUYỀN

Không chỉ tham gia lao động trực tiếp, tuổi trẻ P.Đống Đa còn tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân, tiểu thương hiểu và đồng thuận với chủ trương lập lại trật tự đô thị. Những việc làm cụ thể, thiết thực của thanh niên P.Đống Đa đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động chào mừng Đại hội Đảng.

Tại P.Hoàng Mai thì có những cách làm sáng tạo và quyết liệt để xử lý các vấn đề môi trường nhức nhối. Anh Nguyễn Mậu Thành, Phó bí thư Đoàn phường, cho biết điểm nhấn của đợt ra quân là tập trung xử lý "điểm đen" về rác thải tại khu đô thị Đồng Tàu (khu vực Thịnh Liệt cũ). Đây là bãi đất rộng khoảng 500 m2, vốn đã quy hoạch xây dựng nhưng lâu ngày trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Tạo khí thế sôi nổi chào mừng đại hội

Ghi nhận tại xã Phúc Lộc, không khí ra quân diễn ra vô cùng sôi nổi. Chị Nguyễn Thúy Châm, Bí thư Đoàn xã Phúc Lộc, cho biết trong đợt ra quân vừa qua, đơn vị đã huy động sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và học sinh. Các lực lượng đã tích cực tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, tháo dỡ biển quảng cáo trái phép và phối hợp giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường tại các khu vực chợ tạm. Phạm vi thực hiện trải rộng trên khoảng 23 điểm trường học và 46 thôn dân cư trên địa bàn.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia phong trào, chị Châm bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ. Chị Châm cho biết: "Tôi rất vui khi được chung tay cùng nhân dân tạo dựng môi trường an toàn, sạch đẹp. Tuổi trẻ xã nhà kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ thành công rực rỡ, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những quyết sách quan tâm sát sao, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho khu vực nông thôn và thanh niên nông thôn phát triển".

Dự kiến ngay sau đại hội, Đoàn xã sẽ tiếp tục triển khai trồng hoa ven đường để hoàn thiện cảnh quan nông thôn mới.

Các bạn trẻ làm sạch đường quê để chào mừng Đại hội Đảng ẢNH: CTV

Tại xã Bất Bạt, một địa phương còn nhiều khó khăn, công tác ra quân lại mang những đặc thù riêng. Anh Dương Mạnh Tường, Bí thư Đoàn xã Bất Bạt, chia sẻ do đặc thù thanh niên nông thôn đi làm ăn xa nhiều, lực lượng tại chỗ mỏng, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn về Đại hội Đảng toàn quốc, anh Tường bày tỏ sự kỳ vọng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Anh tin tưởng đại hội sẽ mang lại luồng gió đổi mới toàn diện cho Đảng, cho nhân dân và cho toàn xã hội, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

TP.Đà Nẵng cũng đồng loạt ra quân với hàng loạt công trình, phần việc thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại P.Hải Vân và P.Hương Trà, Đoàn thanh niên tổ chức ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" tại di tích lịch sử. Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cạo bỏ lớp sơn cũ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác sơn sửa, duy tu và tôn tạo di tích.

Chị Tô Ngọc Hạnh Nữ, Bí thư Đoàn P.Hương Trà, cho biết thông qua hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ Hương Trà tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, thiết thực chào mừng Đại hội.

Tại Quảng Ngãi, Đoàn xã An Phú phối hợp Hội Cựu chiến binh tổ chức lễ chào cờ chủ đề "Tự hào vững tin theo Đảng" và khánh thành tuyến đường cờ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Dõng, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tuyến đường dài 600 m, được lắp đặt 100 trụ cờ, với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.



