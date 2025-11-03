Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi: Khơi dậy niềm tự hào

Gia Bách

03/11/2025 17:05 GMT+7

Sáng 3.11, tại Cột cờ Hà Nội ở xã Đất Mũi (Cà Mau) lễ chào cờ đầu tuần trở nên đặc biệt khi diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh.

Giữa không gian thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc, lá cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội – biểu tượng kết nối trái tim đất nước từ Ba Đình đến Đất Mũi. Nghi thức chào cờ sáng 3.11 diễn ra trang trọng, trong tiếng hát Quốc ca hòa cùng niềm xúc động của hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh xã Đất Mũi và đoàn lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

- Ảnh 1.

Quang cảnh chào cờ tại Cột cờ Hà Nội ở xã Đất Mũi

ẢNH: CTV

Buổi lễ do Tỉnh đoàn phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức, mang ý nghĩa sâu sắc chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội được xem là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, với những quyết sách chiến lược về xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển bền vững, hiện đại, gắn với bản sắc vùng đất tận cùng Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu, trong giây phút thiêng liêng tại Cột cờ Hà Nội, đã thực hiện nghi thức chào cờ, bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống kiên cường của lớp lớp thế hệ cha anh. Lễ chào cờ không chỉ là hoạt động chính trị mang ý nghĩa biểu trưng mà còn là dịp khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, hun đúc niềm tin và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Cà Mau hôm nay.

Đặc biệt, chương trình còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Món quà không chỉ là sự động viên mà còn tiếp thêm nghị lực cho các em tiếp tục vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ dựng xây quê hương.

Trước lễ chào cờ, các đại biểu đã đến dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân – nơi kết nối cội nguồn dân tộc. Từ hành trình ấy, lễ chào cờ tại Cột cờ Hà Nội ở Đất Mũi trở thành biểu tượng đẹp của niềm tin, khát vọng và trách nhiệm – bắt đầu từ điểm cực Nam, lan tỏa lên khắp mọi miền đất nước.

Xem thêm bình luận