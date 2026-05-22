Chị Thị Phương Hồng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang

Sáng 22.5, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra phiên trọng thể với chủ đề "Thanh niên An Giang - Khát vọng - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới".

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và đại diện các sở, ngành tỉnh An Giang.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Qua 2 năm triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029, các cấp bộ Hội trong tỉnh An Giang đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2024-2029. Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên; tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, sáng tạo và phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết thời gian tới An Giang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng. Đề nghị các cấp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh cần thích ứng nhanh và linh hoạt hơn để khắc phục các khó khăn, nhằm tổ chức hiệu quả các phong trào thanh niên trong giai đoạn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao vị thế, hình ảnh của thanh niên trong quá trình hội nhập.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang chúc mừng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết đối với An Giang, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh đang phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch, kinh tế biển, thương mại biên giới và kết nối khu vực.

Vì vậy, anh Kim Quy cho rằng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chị Thị Phương Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2029 ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo anh Kim Quy, thời gian tới, trong hoạt động Hội và phong trào thanh niên của tỉnh cần tập trung 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" theo hướng gắn chặt hơn với nhiệm vụ xây dựng con người An Giang trong thời kỳ mới để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Hội cần tổ chức các hoạt động góp phần lan tỏa niềm tự hào về quê hương An Giang, về văn hóa Bảy Núi, Óc Eo, về tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa và các tôn giáo trên địa bàn. Từ đó, củng cố niềm tin, trách nhiệm và khát vọng dựng xây quê hương trong thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Anh Kim Quy cho biết Hội cần chủ động tạo môi trường để thanh niên tham gia mạnh mẽ hơn vào xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh các mô hình "Bình dân học vụ số", tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, quan tâm, đồng hành hiệu quả với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển kinh tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, thích ứng với bối cảnh mới.

Đại hội đã hiệp thương 50 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội; 5 anh, chị Ủy viên Ban Kiểm tra Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Hội đã hiệp thương 17 anh, chị vào Ủy viên Ban Thư ký, hiệp thương chị Thị Phương Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1; hiệp thương 6 anh chị giữ chức danh Phó chủ tịch Hội và Trưởng, Phó ban Kiểm tra Ủy ban Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.



