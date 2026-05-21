Khai mạc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2029

Chiều 21.5, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029, đã khai mạc và diễn ra phiên làm việc đầu tiên với chủ đề “Thanh niên An Giang - Khát vọng - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Chị Thị Phương Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, phát biểu tại phiên khai mạc đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Báo cáo tại đại hội cho thấy qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khơi dậy trong thanh niên tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Đến nay, chỉ sau 2 năm thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

Đã có 456 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... được các cấp Hội trong tỉnh tổ chức, với tổng nguồn lực hơn 2 tỉ đồng. Các hoạt động của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tổ chức sâu rộng, nội dung thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với chủ quyền quốc gia và phát triển quê hương.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang theo dõi diễn biến đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục phát huy mạnh mẽ, đã có 318 công trình thanh niên được triển khai thực hiện với tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng. Nổi bật là việc vận động cất mới 575 căn nhà nhân ái, bắc mới 68 cây cầu bê tông nông thôn...

Các đại biểu hiệp thương cử 50 anh, chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2029

ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong phiên đầu tiên, Đại hội đã chia 4 tổ thảo luận và tiến hành hiệp thương cử 50 anh, chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 và hiệp thương cử 5 anh, chị vào Ban Kiểm tra Ủy ban Hội.

Đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm ẢNH: TRẦN NGỌC

Cuối buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I đã hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương chọn cử 17 anh, chị vào Ban Thư ký; hiệp thương 1 Chủ tịch Ủy ban Hội và 6 anh, chị giữ chức Phó chủ tịch Hội và các chức danh chủ chốt Ban Kiểm tra Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.