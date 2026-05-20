Nữ thủ lĩnh Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi và tình huống hy hữu

Ấn tượng của lần đầu tiên một mình đi thi

Câu chuyện về Tiếp sức mùa thi của chị Phùng Thị Thu Trang bắt đầu vào năm 2012, khi còn là học sinh lớp 12 ở vùng quê Ba Vì (Hà Nội). Lần đầu tiên một mình bắt xe buýt xuống nội thành để tham gia kỳ thi thử tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, cô gái nhỏ không khỏi hoang mang, lo lắng trước phố xá tấp nập.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống điểm buýt Mai Dịch, chị bất ngờ được các anh chị sinh viên tình nguyện đón và hướng dẫn tận tình, nên rất ấn tượng và xúc động, xua tan cảm giác lo lắng.

Chị Phùng Thị Thu Trang cùng các tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 ẢNH: TL

Đến năm 2013, trong kỳ thi đại học chính thức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, một lần nữa chị Trang lại nhận được sự đồng hành của đội hình tiếp sức. Các anh chị áo xanh không chỉ đón nữ sinh tại bến xe mà còn đưa về tận nơi ở gia đình đã thuê sẵn.

Khoảnh khắc ấy, sự ấm áp và vô tư của những người xa lạ đã gieo vào lòng cô nữ sinh Ba Vì một hạt mầm thiện nguyện sâu sắc. Chị tự nhủ với lòng mình: "Các anh chị làm được, sau này mình đỗ đại học cũng nhất định sẽ khoác lên mình chiếc áo xanh ấy để giúp đỡ lứa đàn em đi sau".

Chị Phùng Thị Thu Trang được tặng bằng khen dịp kỷ niệm 20 năm tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC

Từ thí sinh thành Đội trưởng đội hình "Cùng bạn đi thi"

Giữ đúng lời hứa năm nào, năm 2014, ngay khi trở thành tân sinh viên Trường đại học Lao động Xã hội, chị Trang lập tức đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi. Những ngày đầu chập chững, chị đứng ở cổng trường, miệt mài phát từng chai nước, chiếc quạt cho phụ huynh và thí sinh giữa cái nắng đổ lửa của Hà Nội.

Với sự xông xáo và nhiệt tình, sang năm thứ hai đại học, chị Trang tham gia và trở thành Đội trưởng đội hình "Cùng bạn đi thi" của Thành đoàn Hà Nội. Đây là mô hình mang tính cá nhân hóa rất cao theo hình thức "1 kèm 1".

Chị Phùng Thị Thu Trang trở thành "tổng đài viên" trong chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC

Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận giúp một thí sinh, chăm lo từ việc đón tại bến xe, đưa về phòng trọ, chở đi thi và lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ như con em ruột thịt trong gia đình. Mô hình đầy tính nhân văn này sau đó đã được UBND TP.Hà Nội trao tặng bằng khen.

Vào năm thứ 3 đại học (2016), chị Trang đảm nhận vai trò Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên thủ đô. Lúc này, chị Trang tham gia vận hành Trung tâm Điều phối hoạt động Tiếp sức mùa thi đặt tại Nhà văn hóa Học sinh sinh viên. Chị trở thành "tổng đài viên" tư vấn nhà trọ, tuyến xe buýt và kết nối các tình nguyện viên đến tận các điểm trường để hỗ trợ thí sinh kịp thời.

Chị Trang chia sẻ kinh nghiệm trong lễ tổng kết 15 năm Tiếp sức mùa thi ẢNH: TL

Sự cống hiến hết mình đã đưa cô gái trẻ trở thành đại diện của Hà Nội bay vào TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm trong lễ tổng kết 15 năm Tiếp sức mùa thi, và vinh dự xuất hiện trên sóng VTV3 để lan tỏa câu chuyện tình nguyện đến khán giả cả nước.

Kỷ niệm đón nhầm thí sinh và tình bạn diệu kỳ

6 năm gắn bó, kỷ niệm với chị Trang nhiều không đếm xuể, nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là sự cố "nhầm người" hy hữu. Năm đó, đội của chị Trang được giao đón 2 thí sinh là chị em sinh đôi.

Hai tình nguyện viên được phân công đến bến xe đón hai em về 2 địa điểm trọ khác nhau vì thi khác trường. Vì hai chị em quá giống nhau, các tình nguyện viên đã vô tình... đón nhầm người của nhau. Đến buổi chiều, khi hỏi về địa điểm dự thi, tất cả mới tá hỏa phát hiện ra sự nhầm lẫn và tức tốc đổi lại, để kịp hôm sau đưa hai thí sinh đến đúng địa điểm thi.

Chị Phùng Thị Thu Trang đã có 6 năm gắn bó với chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC

Từ một sự cố "thót tim", câu chuyện đã trở thành sợi dây gắn kết tuyệt đẹp. Hai tình nguyện viên năm ấy và hai chị em sinh đôi (nay đã tốt nghiệp đại học và đang ở nước ngoài) vẫn giữ liên lạc thân thiết, trở thành những người bạn tốt và thường xuyên ôn lại kỷ niệm cũ.

Đó chính là "quả ngọt" của tình nguyện: không chỉ giúp đỡ nhau qua một kỳ thi, mà còn tạo ra những tình cảm con người bền chặt.

Nhìn lại chặng đường từ 2013 - 2019, chị Trang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt của Tiếp sức mùa thi. Khi quy chế thi thay đổi, thí sinh thi tại địa phương, các mô hình đưa đón từ bến xe không còn phù hợp. Ban đầu, chị và các thế hệ tình nguyện viên 9X vẫn tiếc nuối mô hình tâm huyết ấy. Nhưng rồi chị nhận ra sứ mệnh của chương trình chưa bao giờ mất đi, bởi trên chặng đường của thí sinh luôn cần các anh chị tiếp sức dù ở bất kỳ hình thức nào.