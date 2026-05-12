Hàng chục ngàn người trẻ sẵn sàng tham gia tiếp sức mùa thi 2026

Đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi để tiếp thêm động lực cho thí sinh

Theo thông tin từ Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM, chương trình đã thu hút hơn 15.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chỉ sau chưa đầy một ngày mở cổng đăng ký. Dự kiến, con số này sẽ còn tiếp tục tăng cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Không khí càng thêm sôi động khi ngay dưới bài đăng, hàng loạt bạn trẻ đã rần rần gắn thẻ nhau với quyết tâm cùng góp mặt trong đội hình Tiếp sức mùa thi năm nay.

Ngay khi thấy bài đăng mở cổng đăng ký, Trần Hoàng Dũng, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã không khỏi phấn khích. "Với một sinh viên năm nhất như mình, là lần đầu tiên mình đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi nên đây cũng sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ", Dũng chia sẻ.

Dũng cho biết bản thân muốn trở thành tình nguyện viên tiếp sức mùa thi để được trải nghiệm, học hỏi và kết giao thêm những người bạn mới. "Nhưng trên hết, mục tiêu của chương trình đúng với điều mình kỳ vọng là lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi một cách tự tin nhất", Dũng hào hứng chia sẻ.

Dũng muốn được trở thành tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi để có thêm trải nghiệm ẢNH:NVCC

Còn với Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, không giấu được sự phấn khởi khi hay tin chương trình Tiếp sức mùa thi mở cổng đăng ký. Huy cho biết đây là lần thứ hai tham gia hoạt động này. "Vẫn lý do như mọi năm, mình muốn cống hiến sức trẻ, hỗ trợ hết mình để thí sinh bước vào cột mốc quan trọng của cuộc đời một cách thuận lợi nhất", Huy chia sẻ.

Bạn trẻ mong muốn cống hiến sức trẻ, hỗ trợ các bạn thí sinh hết mình ẢNH: THÁI PHÚC

Huy chia sẻ bản thân đặc biệt ấn tượng với các hoạt động của chương trình nên quyết tâm đăng ký tham gia trong năm nay. "Năm ngoái, mình được phân công tiếp sức tại điểm trường THPT Hàn Thuyên. Tự tay mình đã vẽ các băng rôn để cổ vũ thí sinh. Nhìn ánh mắt hồn nhiên nhưng đầy quyết tâm của các bạn khi nhận những chai nước từ tình nguyện viên, mình càng có thêm động lực. Đó là lý do lớn nhất mình đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi năm nay, dù lịch học tại trường khá dày", Huy tâm sự.

Trưởng thành hơn sau khi tham gia chương trình

Nguyễn Hoàng Vân Nhi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ bản thân cảm thấy bồi hồi khó tả ngay khi thấy cổng đăng ký tình nguyện viên mở lại.

Những ngày không ngại nắng mưa để tiếp sức cho các thí sinh là kỷ niệm đáng nhớ của nhiều bạn trẻ ẢNH: THÁI PHÚC

"Tiếp sức mùa thi đem lại cho mình những cảm xúc khó tả. Sau khi kết thúc năm học, mình muốn tìm kiếm các hoạt động xã hội để trải nghiệm. May mắn được tham gia đội hình truyền thông, mình có cơ hội sát cánh cùng thí sinh trong những giờ khắc bước ngoặt và như được sống cùng cảm xúc của các bạn. Từ những ánh mắt rạng rỡ, tự tin đến cái thở phào nhẹ nhõm khi rời phòng thi, tất cả đều trở thành những kỷ niệm không thể nào quên", Nhi nói.

Nhi cho biết khi tham gia chương trình, bản thân nhận thấy mình đã chủ động và sẵn sàng hơn. "Mình còn được gặp những người bạn bè chí cốt, cùng dãi nắng dầm mưa để hỗ trợ thí sinh hết mình. Mình mong Tiếp sức mùa thi năm nay sẽ thành công rực rỡ, lan tỏa sâu rộng và đem lại nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng", Nhi hào hứng chia sẻ.

Nhi cho hay những trải nghiệm khi tham gia Tiếp sức mùa thi đã giúp bạn trưởng thành hơn ẢNH: NVCC

Với Nhi, những ngày gắn bó với Tiếp sức mùa thi không chỉ là hoạt động tình nguyện đơn thuần mà còn giúp bản thân trưởng thành hơn. Nhìn hình ảnh những phụ huynh lo lắng đứng đợi con dưới cái nắng gay gắt, Nhi càng hiểu thêm về sự hy sinh và giá trị của gia đình. Những chai nước mát, lời chúc thi tốt hay bảng hiệu cổ vũ tuy nhỏ bé nhưng lại là sự động viên tinh thần rất lớn với các thí sinh khi ấy.

"Mình nhận ra thanh xuân sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi chúng ta biết sống vì mọi người. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ còn cháy mãi, để mỗi mùa thi đi qua, không một thí sinh nào cảm thấy đơn độc trên con đường chinh phục ước mơ", Nhi bộc bạch.

Chính những trải nghiệm thực tế này đã giúp Nhi tích lũy thêm nhiều kỹ năng mềm và nuôi dưỡng tâm hồn trước khi bước vào học kỳ mới.