Ôn thi tốt nghiệp THPT: Để không quá tải, cần biết những mẹo này...

Trần Ngọc Minh Thanh, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, cho rằng vấn đề dễ xảy ra trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT chính là việc quá tải kiến thức, nhất là giai đoạn cuối.

Quá tải kiến thức có thể là do học nhồi nhét quá nhiều

Theo thủ khoa Minh Thanh, quá tải kiến thức có thể là do học nhồi nhét quá nhiều dẫn đến não bộ không thể tiếp thu và xử lý hết được. Hoặc bạn thúc ép bản thân mình quá đà khiến cơ thể bắt đầu có những biểu hiện như mệt mỏi, chán nản trước ngày thi, từ đó rất dễ bị "burnout" (kiệt sức trong học tập hoặc nghề nghiệp).

Chia sẻ một số lời khuyên để thí sinh không bị quá tải kiến thức, Minh Thanh nói: "Trước hết các bạn nên dành một chút thời gian để bản thân được nghỉ ngơi. Trong quá trình ôn luyện, mình sử dụng phương pháp học Pomodoro, tức chia nhỏ thời gian học và xen kẽ những khoảng nghỉ ngắn. Thường mình sẽ học 50 phút và nghỉ 10 phút".

Thanh cũng lưu ý trong quá trình nghỉ 10 phút sẽ không lướt điện thoại, xem mạng xã hội. Thay vào đó, dù giải bài tập chưa xong, Thanh vẫn đặt bút xuống và hít thở thật sâu, rồi ngồi nghỉ ngơi thư giãn, hết 10 phút sẽ quay lại với bài học.

Minh Thanh cho rằng không nên nhồi ép bản thân học quá nhiều trong giai đoạn cuối, dễ dẫn đến “burnout” ẢNH: NVCC

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Giải đề khoa học

"Các bạn không nên nhồi ép bản thân học quá nhiều mà hãy để cơ thể được thư giãn một chút sau những giờ căng thẳng. Cũng không nên học nhiều giờ liên tục khiến bản thân dễ rơi vào tình trạng suy kiệt, dẫn đến bị "burnout" sớm", Minh Thanh nhắn gửi.

Ngoài ra, thủ khoa cho rằng thí sinh đừng nên giải đề quá nhanh. "Đúng là việc giải đề sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn. Tuy nhiên mình đề cao việc giải đề khoa học hơn. Tức các bạn nên giải đề một cách chậm chậm, từ từ và hiểu sâu về một đề, hơn là giải nhiều, giải nhanh nhưng không hiệu quả", Minh Thanh nói.

Thủ khoa cũng cho biết thêm khi giải quá nhiều đề, não bộ sẽ tiếp nhận quá nhiều kiến thức vừa mới vừa khó, khiến bản thân không xử lý hết được. Từ đó dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực về bản thân rồi tự chất vấn rằng: "Cái bài này mà không giải được thì đi thi sẽ như thế nào?". Theo Minh Thanh, chưa đi thi mà đã có những dấu hiệu suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả sau này.

Nên giải đề một cách chậm chậm, từ từ và hiểu sâu về một đề, hơn là giải nhiều, giải nhanh nhưng không hiệu quả ẢNH: NHẬT THỊNH

Minh Thanh nói: "Khi quá tiêu cực sẽ dẫn đến dễ burnout, dễ nản trước khi thi. Mình mong các bạn sẽ luôn có những phút giây giải đề hiệu quả nhất và phải luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh. Mỗi bài tập khó chính là một cánh cửa mới, một cơ hội mới cho các bạn tiếp thu kiến thức. Hãy hết sức bình tĩnh và làm những điều mình có thể".

Với những gì chia sẻ trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay, Minh Thanh mong có thể giúp thí sinh tránh gặp phải sai lầm mà bản thân đã từng vấp phải, cũng như thí sinh sẽ không mất quá nhiều thời gian để sửa chữa những lỗi lầm ấy. "Việc chia sẻ kinh nghiệm ôn thi với mong muốn giúp các bạn có thể đạt đến những ước mơ của mình và mình mong đó cũng là động lực học tập cho các bạn", Minh Thanh gửi gắm.