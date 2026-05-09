Làm phần reading trong đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT thế nào để hiệu quả?

Phải thật sự bình tĩnh thì mới đưa ra được phán đoán chính xác

Theo Quốc Anh, đối với phần này vấn đề ưu tiên là từ vựng và kỹ năng đọc hiểu. Để chinh phục, đầu tiên cần hiểu rõ bản chất của một bài đọc. Chàng thủ khoa cho biết cấu trúc của bài đọc hiểu thường bao gồm nhiều khổ (đoạn). Và với một khổ, thường ý chính hay câu chủ đề sẽ nằm ở đầu hoặc cuối, còn ở giữa đoạn là những phần giải thích cho các luận điểm.

Chỉ ra những câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu, Quốc Anh chia sẻ: "Thường là dạng câu hỏi: "Từ vựng này nghĩa gần nhất sẽ là từ nào?", tức kiểm tra mọi người về từ đồng nghĩa. Nếu gặp từ mới lạ hoàn toàn, mình biết mọi người cũng sẽ hoang mang. Nhưng mình mong những lúc như thế, các bạn hãy hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và sau đó chỉ cần đọc thật kỹ. Đọc câu trước, đọc câu sau để hiểu toàn bộ ngữ cảnh của câu đó, xem từ đó xuất hiện trong câu nào, nhiệm vụ của nó là gì, và câu đó đang muốn nói lên điều gì. Từ đó, mọi người hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩa của từ đó. Nhưng các bạn phải thật sự bình tĩnh thì mới đưa ra được phán đoán chính xác".

Ngoài ra, theo Quốc Anh việc học các từ đồng nghĩa cũng rất quan trọng: "Thường đáp án sẽ được trích dẫn, viết lại bằng cách khác chứ không bao giờ đưa y nguyên từ ngữ đó vào. Vì thế, các bạn nên học từ đồng nghĩa và không nên trả lời câu hỏi dựa vào những kiến thức nền có sẵn của mình, mà tốt nhất là nên dựa vào quan điểm của tác giả đưa ra trong bài".

Thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT: Phần reading, từ vựng là yếu tố quan trọng

Ngoài ra, Quốc Anh cho biết còn những câu hỏi xoáy sâu hơn vào việc đọc hiểu. Chẳng hạn: Câu nào dùng để tóm tắt đoạn này? Tiêu đề nào sẽ phù hợp nhất cho đoạn này? Câu nào sau đây là một nhận định sai/đúng?... Đối với phần này, kinh nghiệm của chàng thủ khoa là nên highlight (làm nổi bật) những từ khóa trong đáp án cũng như trong bài đọc.

Bên cạnh đó, Quốc Anh cho rằng thí sinh cần phải xác định trước vị trí của đáp án đó sẽ nằm ở đâu, ở đoạn nào, sau đó mới tìm tới đoạn đó. Điều này giúp tránh được trường hợp cứ đọc đi đọc lại hết nguyên bài nhưng vẫn không tìm ra vị trí của đáp án sẽ nằm ở đâu. Chính vì thế, Quốc Anh khuyên TS nên thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình ở một đoạn và chỉ tập trung vào đoạn đó thôi. Trong trường hợp đọc đi đọc lại vẫn không tìm được, mới quay sang những đoạn trước hoặc sau đó.

Quốc Anh cho rằng bài đọc không phải là một dạng dễ, nên thí sinh hãy kiên trì, tìm được một phương pháp phù hợp để làm bài hiệu quả

Với phần reading, Quốc Anh cho rằng từ vựng là yếu tố quan trọng, nên thí sinh cần bổ sung thật nhiều từ vựng để làm tốt phần này.

Cũng theo chàng thủ khoa, việc luyện đề, giải nhiều đề thi thử cũng là cách để thí sinh có thể dễ dàng chinh phục được bài đọc. Ngoài ra, Quốc Anh hướng dẫn thí sinh có thể tìm đến những nguồn báo quốc tế để đọc, việc này cũng sẽ giúp ích nhiều trong bài đọc hiểu; hoặc luyện từ những bài đọc IELTS, TOEIC… Quốc Anh cho rằng đa số dạng bài reading trong đề thi tốt nghiệp THPT cũng giống với những bài reading IELTS. Nếu bạn đã làm đề của các năm trước sẽ thấy ở dưới phần đề có ghi nguồn là từ IELTS Cambridge… Đây cũng là nguồn sách, tài liệu rất hay mà Quốc Anh khuyên thí sinh nên tham khảo để tự luyện tập ở nhà.

Quốc Anh cũng khẳng định bài đọc không phải là một dạng dễ, nên anh bạn thủ khoa mong thí sinh hãy kiên trì, tìm được một phương pháp phù hợp để làm bài đọc hiệu quả. "Mình muốn gửi đến các bạn TS năm nay, ngoài lời chúc đạt kết quả tốt nhất, mình mong các bạn sẽ quan tâm, chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới dù kết quả có ra sao. Vì phía trước các bạn còn một hành trình thật dài với rất nhiều cơ hội để biến ước mơ của mình thành hiện thực", Quốc Anh nhắn gửi.