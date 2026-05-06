Ôn thi tốt nghiệp THPT: Giai đoạn nước rút quá nhiều kiến thức, làm sao nhớ hết?

Kinh nghiệm "xương máu" được rút ra của thủ khoa

Hiểu được tâm lý này, Lê Minh Khôi, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 mang đến cho thí sinh chủ đề khá hữu ích: Làm thế nào để cân bằng giữa học để hiểu và học để thi? Những gì Khôi chia sẻ cũng chính là kinh nghiệm "xương máu" được rút ra từ trong quá trình cậu bạn ôn thi tốt nghiệp THPT năm trước.

Với Khôi, việc học là cả một chặng đường để chúng ta có thể hiểu, tiếp thu kiến thức và từ đó vận dụng làm bài tập cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên kiến thức của kỳ thi sẽ tập hợp rất nhiều từ các năm học trước, việc ôn tập vì thế tốn rất nhiều thời gian và cũng sẽ không thể nào học được hết tất cả những kiến thức đó. Trong trường hợp này, cách học của Khôi là nhớ công thức của những bài toán đặc thù để có thể dễ dàng áp dụng nhanh hơn, từ đó tiết kiệm thời gian học.

Quá nhiều kiến thức làm sao nhớ hết được ẢNH: NHẬT THỊNH

"Với mình đây là một cách khá hay để chúng ta có thể rút ngắn thời gian học và đồng thời cũng giữ được hiệu quả nhất định trong quá trình ôn thi", Khôi nói.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Những kiến thức phải nhớ, phải học sâu

Khôi cũng lưu ý thêm: "Nhưng các bạn cũng cần phải phân biệt được khi nào cần học sâu để hiểu kiến thức và khi nào cần nhớ công thức để áp dụng vào kỳ thi. Kinh nghiệm của mình thì sẽ phân chia kiến thức thành 2 loại. Đầu tiên là kiến thức nền tảng để mình phát triển lên những bài tập cao hơn. Đây chính là những kiến thức mà mình phải nhớ, phải học sâu về bản chất để hiểu rõ. Còn với những bài toán nâng cao hoặc thuộc dạng hiếm, ít gặp, chúng ta có thể nhớ công thức đặc thù và cách để ứng dụng công thức đó".

Theo Lê Minh Khôi, việc nhớ công thức của những bài toán đặc thù có thể giúp tiết kiệm thời gian học ẢNH: NVCC

Theo Khôi, các dạng bài toán thì muôn hình vạn trạng, việc học tất cả sẽ tốn nhiều thời gian nên việc ghi nhớ công thức là một cách khá hay. Tuy nhiên, Khôi cũng khuyên thí sinh không nên quá lạm dụng cách này.

"Vì khi nhớ quá nhiều công thức, lúc vào thi ta có thể phân vân không biết nên áp dụng công thức nào cho bài toán nào. Không những thế, việc nhớ quá nhiều công thức cũng làm ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo, tư duy của chúng ta. Vì thế chỉ nên ghi nhớ một số công thức của những bài toán đặc thù, nâng cao, đừng quá lạm dụng cách học này để áp dụng cho tất cả các dạng bài", Khôi lưu ý.

Theo Khôi, trong quá trình ôn thi bản thân cũng mắc phải một số sai sót mà qua đó cậu bạn nhận ra rằng nếu biết sớm hơn thì quá trình ôn luyện sẽ hiệu quả hơn. Chính vì thế, Khôi mong muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm bản thân với mong muốn giúp thí sinh có một mùa thi tốt nhất, đỡ phải loay hoay trong biển kiến thức hay những phương pháp học chưa hiệu quả.

"Học tập là hành trình, những kỳ thi chỉ là điểm dừng chân chứ không phải đích đến. Dù vậy ta vẫn phải nỗ lực hết mình để không phải hối hận nhìn lại chặng đường đã qua", Khôi nhắn gửi và chúc thí sinh sẽ ôn luyện thật tốt để sẵn sàng chinh chiến với kỳ thi.