Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau

Nữ Vương
Nữ Vương
05/05/2026 14:00 GMT+7

Khi ôn thi THPT, bạn có đang gặp phải tình trạng lúc giải đề được điểm cao, lúc lại thấp, khi thì chán nản không muốn ôn tập gì nữa? Đó chính là vì bạn đang sai trong cách học.

Ôn thi THPT: Cách học tốn thời gian và không mang lại kết quả

Lê Minh Khôi, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, cho biết từng thấy nhiều bạn học ôn thi THPT lúc lên lúc xuống, có thể đạt được điểm cao ở bài thi này nhưng lại rất thấp ở bài thi khác.

"Khi tìm hiểu kỹ, mình nhận thấy điểm chung là các bạn đều học dồn quá nhiều kiến thức vào đêm trước kỳ thi. Đối với mình, đây là cách học tốn thời gian và không mang lại kết quả xứng đáng", từ kinh nghiệm bản thân, Khôi khẳng định.

Theo nam sinh năm nhất ngành khoa học máy tính, điều quan trọng là phải giữ nhịp độ mỗi ngày, học không phải chỉ để trả lời câu hỏi của bài thi mà quan trọng hơn là phải trả lời được câu hỏi đó bất kỳ thời điểm nào; khi đó chúng ta mới có thể nắm vững được kiến thức.

Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau - Ảnh 1.

Khi vững được nền tảng, mới có thể tiếp tục phát triển lên kiến thức nâng cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau - Ảnh 2.

Để giữ vững phong độ trong một khoảng thời gian dài, Khôi chia sẻ: "Đối với mình, quan trọng là phải học đều, nên chia kiến thức thành những phần nhỏ, như vậy sẽ tránh được hiện tượng học dồn, bộ não cũng không bị quá tải, nhờ thế có thể ôn thật tốt trong khoảng thời gian dài".

Tuy nhiên, Khôi cũng lưu ý phải có mức tối thiểu trong một ngày để tránh việc học quá ít và điều quan trọng hơn nữa là không để việc học bị… đứt nhịp.

"Khi tiếp xúc kiến thức trong một khoảng thời gian dài như vậy, ta có thể nhận diện kiến thức đó nhanh hơn. Không những thế, còn có thể biến kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn để có thể áp dụng được trong bất cứ thời điểm nào", Khôi nhắn nhủ.

Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau - Ảnh 3.

Lê Minh Khôi cho biết nên chia kiến thức thành những phần nhỏ, tránh học dồn

ẢNH: NVCC

Dành thời gian chơi thể thao, chơi đàn…

Ngoài ra, chàng thủ khoa cho rằng chú ý sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng. Khôi kể: "Mình không bỏ bữa, rất ít thức khuya. Mình còn dành một vài khoảng thời gian trong ngày cho các hoạt động khác như chơi thể thao, chơi đàn…".

Từng trải qua nên Khôi hiểu quá trình ôn thi không thể tránh được những khoảng thời gian mà phong độ tự dưng giảm sút, có thể thấy một số dấu hiệu như không còn muốn học nữa, ngại bắt đầu những kiến thức mới, ngại làm thêm điều mới, hoặc thậm chí làm sai những kiến thức cơ bản… Trong những trường hợp đó, Khôi sẽ giảm tải việc học thêm kiến thức, không cố ép bản thân, mà tập trung hơn vào những điều cơ bản, nắm chắc những điều đã biết. Khi vững được nền tảng, mới có thể tiếp tục phát triển lên kiến thức nâng cao.

"Với mình, học tập là một chặng đường dài, quan trọng là chúng ta đi được xa, chứ không phải là vội vàng bứt tốc để rồi hụt hơi. Cơ hội chỉ đến với những người có tính bền bỉ và kiên trì. Chúc các bạn thành công", Khôi nhắn gửi.

Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Thủ khoa chỉ ra: Yếu tố quyết định 70 - 80% điểm số thi tốt nghiệp THPT

Thủ khoa chỉ ra: Yếu tố quyết định 70 - 80% điểm số thi tốt nghiệp THPT

Với thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 Trần Quang Tiến, việc nắm vững kiến thức nền tảng chính là điều quan trọng nhất, cũng như quyết định phần nhiều đến sự thành bại của quá trình ôn luyện và thi tốt nghiệp THPT.

Giải rất nhiều đề, vào thi lại 'đứng hình', không biết cách làm, lỗi nằm ở đây…

3 lý do khiến công sức ôn thi tốt nghiệp THPT của bạn đang bị lãng phí

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP. HCM Minh Khôi thi tốt nghiệp THPT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận