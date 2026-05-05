Ôn thi THPT: Học dồn - Sai lầm khiến bạn học trước quên sau

Ôn thi THPT: Cách học tốn thời gian và không mang lại kết quả

Lê Minh Khôi, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, cho biết từng thấy nhiều bạn học ôn thi THPT lúc lên lúc xuống, có thể đạt được điểm cao ở bài thi này nhưng lại rất thấp ở bài thi khác.

"Khi tìm hiểu kỹ, mình nhận thấy điểm chung là các bạn đều học dồn quá nhiều kiến thức vào đêm trước kỳ thi. Đối với mình, đây là cách học tốn thời gian và không mang lại kết quả xứng đáng", từ kinh nghiệm bản thân, Khôi khẳng định.

Theo nam sinh năm nhất ngành khoa học máy tính, điều quan trọng là phải giữ nhịp độ mỗi ngày, học không phải chỉ để trả lời câu hỏi của bài thi mà quan trọng hơn là phải trả lời được câu hỏi đó bất kỳ thời điểm nào; khi đó chúng ta mới có thể nắm vững được kiến thức.

Khi vững được nền tảng, mới có thể tiếp tục phát triển lên kiến thức nâng cao

Để giữ vững phong độ trong một khoảng thời gian dài, Khôi chia sẻ: "Đối với mình, quan trọng là phải học đều, nên chia kiến thức thành những phần nhỏ, như vậy sẽ tránh được hiện tượng học dồn, bộ não cũng không bị quá tải, nhờ thế có thể ôn thật tốt trong khoảng thời gian dài".

Tuy nhiên, Khôi cũng lưu ý phải có mức tối thiểu trong một ngày để tránh việc học quá ít và điều quan trọng hơn nữa là không để việc học bị… đứt nhịp.

"Khi tiếp xúc kiến thức trong một khoảng thời gian dài như vậy, ta có thể nhận diện kiến thức đó nhanh hơn. Không những thế, còn có thể biến kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn để có thể áp dụng được trong bất cứ thời điểm nào", Khôi nhắn nhủ.

Dành thời gian chơi thể thao, chơi đàn…

Ngoài ra, chàng thủ khoa cho rằng chú ý sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng. Khôi kể: "Mình không bỏ bữa, rất ít thức khuya. Mình còn dành một vài khoảng thời gian trong ngày cho các hoạt động khác như chơi thể thao, chơi đàn…".

Từng trải qua nên Khôi hiểu quá trình ôn thi không thể tránh được những khoảng thời gian mà phong độ tự dưng giảm sút, có thể thấy một số dấu hiệu như không còn muốn học nữa, ngại bắt đầu những kiến thức mới, ngại làm thêm điều mới, hoặc thậm chí làm sai những kiến thức cơ bản… Trong những trường hợp đó, Khôi sẽ giảm tải việc học thêm kiến thức, không cố ép bản thân, mà tập trung hơn vào những điều cơ bản, nắm chắc những điều đã biết. Khi vững được nền tảng, mới có thể tiếp tục phát triển lên kiến thức nâng cao.

"Với mình, học tập là một chặng đường dài, quan trọng là chúng ta đi được xa, chứ không phải là vội vàng bứt tốc để rồi hụt hơi. Cơ hội chỉ đến với những người có tính bền bỉ và kiên trì. Chúc các bạn thành công", Khôi nhắn gửi.