Không khó để đạt điểm cao 3 môn toán, lý, hóa nếu nắm rõ điều này…

Những thứ tự ưu tiên cần phải biết khi làm bài

Với 3 môn toán, vật lý, hóa học, Đặng Trúc Gia Thảo, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025, cho biết toán là môn khó nhằn nhất với cô bạn. Từ một số kinh nghiệm cá nhân cũng như lời khuyên của thầy cô và bạn bè, Thảo đúc rút được bí quyết thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao nhờ cách phân bổ thời gian hợp lý cho môn này.

Cấu trúc đề thi môn toán bao gồm 3 phần: trắc nghiệm, đúng sai và trả lời ngắn. Theo Thảo, 12 câu trắc nghiệm của môn toán khá dễ, nên ưu tiên làm xong nhanh và trước nhất. Sau đó đến phần đúng sai, Thảo cho biết ở phần này có khá nhiều vấn đề thực tế.

Tuy nhiên, Thảo trấn an thí sinh đừng quá lo lắng vì đề đã cho rất nhiều dữ kiện. Ở phần đúng sai theo kinh nghiệm cá nhân Thảo, một câu sẽ có 4 ý, trong đó thường có từ 2 đến 3 ý khá đơn giản để xử lý nhanh, nên tập trung làm những ý này trước; đến ý 3 hoặc 4 có thể sẽ khó hơn.

"Mọi người nên ghi chú lại dữ kiện của câu khó đó và để lại làm sau. Sau đó hãy làm phần trả lời ngắn, vì phần này sẽ có những câu hỏi rất ngắn và rất dễ kiếm điểm", Thảo hướng dẫn cặn kẽ.

Kinh nghiệm của Đặng Trúc Gia Thảo là câu dễ làm trước, câu khó làm sau ẢNH: NVCC

Bí quyết thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao 3 môn toán, lý, hóa

Khi đã giải quyết xong phần trả lời ngắn, cô bạn thủ khoa khuyên thí sinh quay lại với phần đúng sai chưa làm được và thử nghĩ cách giải cho những câu khó đó. Tuy nhiên, Thảo lưu ý nếu mọi người suy nghĩ quá 10 phút cho một câu nhưng vẫn chưa tìm được cách giải thì đừng cố dành hết thời gian vào đó mà hãy quay lại những câu đã làm, kiểm tra lại một lần nữa để nắm chắc được số điểm.

Vật lý là môn mà Thảo tự tin nhất vì bản thân đã đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo Thảo, với vật lý, thí sinh cũng nên ưu tiên làm phần trắc nghiệm trước vì tương đối dễ. Tuy nhiên, Thảo cho rằng trong 18 câu trắc nghiệm sẽ có khả năng xuất hiện những câu khá dài, đòi hỏi phải tính toán kỹ nên hãy để lại làm sau. Dù vậy, Thảo cũng nhận định: "Thực ra những câu trắc nghiệm đó cũng không quá khó. Nó chỉ là khá dài và dữ kiện thì cần phải đọc đầy đủ để làm cho chắc chắn, nên mọi người cứ để lại làm sau".

Kế tiếp làm phần trả lời ngắn và cuối cùng là phần đúng sai. Thảo cho rằng phần đúng sai dễ mất điểm nhất trong bài thi vật lý vì phần lý thuyết và bài tập đều gài khá nhiều "bẫy". "Mọi người chỉ cần thiếu đơn vị hay làm theo một hướng khác là coi như ý đó mọi người đã mất điểm rồi. Chính vì thế, mình nghĩ đây là phần mọi người nên đầu tư khá nhiều thời gian", Thảo khuyên.

Đối với môn hóa, Thảo cho biết cấu trúc đề cũng tương tự vật lý. Điều mà cô bạn muốn thí sinh lưu tâm là lý thuyết của môn hóa khá nhiều nên cần tập cách đọc kỹ đề và gạch chân những ý quan trọng để tối ưu hóa thời gian làm bài. "Hóa là môn cần rất vững lý thuyết để có thể vừa làm nhanh vừa làm đúng. Cũng giống vật lý, 18 câu trắc nghiệm hóa không quá khó để mọi người có thể giải quyết nhanh nên hãy ưu tiên giải quyết phần này trước. Sau đó đến ngay phần trả lời ngắn vì phần này cũng có những câu chọn lý thuyết như một câu trắc nghiệm nên sẽ có thể làm nhanh, sau đó hãy quay lại phần đúng sai", Thảo chia sẻ về quy trình làm bài thi hóa.

Cuối cùng, Thảo đúc kết: "Cách phân bổ thời gian hợp lý nhất trong 3 môn chính là những câu khó nên dành lại cuối cùng và nếu quá bí, quá mắc kẹt trong câu đó thì hãy trở lại những câu mình đã từng làm để bảo đảm chắc chắn có điểm những câu đó trước. Đồng thời mọi người nên vững lý thuyết ở 2 môn vật lý và hóa học. Một bí quyết nhỏ cho các bạn là trước khi bắt đầu làm bài hãy đọc lướt qua đề để hình dung được độ dài đề cũng như xem đề có gì quá xa lạ với mình không. Mong những kinh nghiệm của mình cũng có thể hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật suôn sẻ và tự tin cũng như đạt được số điểm cao nhất trong khả năng của mình".