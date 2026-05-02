Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa Bách khoa ghi chép kiểu này để nhớ lâu

Nữ Vương
Nữ Vương
02/05/2026 09:00 GMT+7

Không phải là phương pháp gì quá cao siêu, chỉ cần biết cách ghi chép và ôn tập thông minh cũng giúp Lê Minh Khôi chinh phục được kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành thủ khoa Trường ĐH Bách khoa,ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Vậy phương pháp ghi chép và ôn tập thông minh mà anh chàng thủ khoa này đã áp dụng là gì? Nếu bạn đang ôn thi và cũng tò mò muốn biết bí quyết của chàng thủ khoa Trường ĐH Bách khoa thì hãy theo dõi video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi sáng hôm nay trên các nền tảng thanhnien.vn, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Ghi chép cho đẹp nhưng không hiệu quả, vì…

Trong video hôm nay, thủ khoa Minh Khôi mang đến cho thí sinh câu chuyện về cách anh chàng đã ghi chép và ôn tập thế nào cho hiệu quả khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa Bách khoa ghi chép kiểu này để nhớ lâu- Ảnh 1.

Thủ khoa Minh Khôi cho biết không quan trọng là học nhiều hay ít mà là phải học cho hiệu quả, để sau này không còn phải học lại kiến thức đó nữa

Những gì Minh Khôi chia sẻ hôm nay được đúc rút ra từ chính quá trình sai và sửa của bản thân. Chàng thủ khoa kể: "Trong khoảng thời gian ôn thi, mình đã từng mắc một số sai lầm. Như cố gắng ghi chép sao cho thật sự đẹp nhưng cuối cùng không lấy ra để ôn lại. Hoặc mình đọc kiến thức trong sách nhưng lại theo kiểu chỉ đọc cho có chứ không thật sự hiểu là sách viết những gì; hay là mình học kiến thức đó rồi nhưng sau đó không ôn tập, dẫn đến không nhớ là mình đã học những gì…".

Điều may mắn là Minh Khôi sớm nhận ra những sai lầm bản thân mắc phải nên đã tìm những cách để khắc phục. Và cách mà chàng thủ khoa đã áp dụng thành công chính là luôn có một cuốn sổ để ghi chép trong quá trình ôn luyện.

"Cuốn sổ đó chỉ nhỏ thôi và mình sẽ ghi lại những kiến thức trọng tâm của bài học, chứ không ghi quá dài dòng và lan man. Mỗi bài học, các bạn chỉ cần ghi tầm ba đến bốn dòng để tóm tắt kiến thức trọng tâm. Việc ghi chép như vậy đến khi ôn bài lại hoặc nếu mà mình quên thì có thể lấy ra để xem. Theo mình việc ghi chép như thế này rất là tiện và hiệu quả", Khôi gợi ý.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa Bách khoa ghi chép kiểu này để nhớ lâu- Ảnh 2.

Điều quan trọng không phải học nhiều hay ít

Một điều quan trọng nữa theo Khôi khi ghi chép như vậy còn giúp dễ liên kết các kiến thức lại với nhau. Vì đối với một số môn, kiến thức không rời rạc mà những gì học ở bài trước sẽ được dùng để mở rộng kiến thức đó ra ở bài sau. Cho nên, Khôi cho rằng việc ghi chép những kiến thức trọng tâm vào một cuốn sổ cũng giúp cho học sinh dễ dàng liên kết những gì mình đã học lại với nhau hơn.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa Bách khoa ghi chép kiểu này để nhớ lâu- Ảnh 3.

Khi quá trình ôn thi hiệu quả, thí sinh sẽ tự tin hơn để bước vào phòng thi

Không phải ghi chép xong rồi để đó, mà Khôi khuyên mọi người hãy lấy ra xem lại sau một khoảng thời gian. Chẳng hạn sau một tuần hãy lấy ra xem lại một lần và cố gắng để làm những câu hỏi, bài tập liên quan đến kiến thức đã ghi chép đó. Nếu làm sai thì có thể làm lại, kiên trì để bản thân có thể nhớ kiến thức đó lâu hơn.

Theo chàng thủ khoa Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, không quan trọng là học nhiều hay ít mà là phải học cho hiệu quả, để sau này không còn phải học lại kiến thức đó nữa.

Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng hiện nay, thủ khoa Minh Khôi nhắn gửi đến các bạn học sinh lớp 12: "Học tập là hành trình, những kỳ thi chỉ là điểm dừng chân chứ không phải đích đến. Dù vậy ta vẫn phải nỗ lực hết mình để không phải hối hận khi nhìn lại chặng đường đã qua".

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa Bách khoa ghi chép kiểu này để nhớ lâu- Ảnh 4.

 

Học nhiều nhưng điểm thấp, đứa thong dong ngủ sớm kết quả cao, bí quyết là đây…

Học nhiều nhưng điểm thấp, đứa thong dong ngủ sớm kết quả cao, bí quyết là đây…

Một điều tưởng chừng là nghịch lý nhưng lại là bí quyết để các thủ khoa chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp THPT cam go. Quan trọng không phải nằm ở thời gian ôn luyện bao lâu, mà phương pháp học của bạn như thế nào.

Ôn thi cách ghi chép hiệu quả khi ôn thi thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thủ khoa Lê Minh Khôi thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026 thủ khoa tiếp sức gen z mùa thi
