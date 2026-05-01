Học sinh 12 ôn thi đừng phạm 4 lỗi này…

Nếu quay lại lớp 12, thủ khoa sẽ không làm những điều này

Đã từng trải qua quá trình ôn luyện gian nan để chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, đúc rút ra nhiều bài học "xương máu".

Trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi sáng hôm nay, Hạnh Nguyên đã chỉ ra 4 điều mà nếu quay lại lớp 12 cô nàng sẽ không phạm phải. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM muốn chia sẻ với các thí sinh 2k8 (những bạn sinh năm 2008) năm nay.

Điều đầu tiên, Hạnh Nguyên cho biết sẽ không học theo kiểu học suông. Theo Hạnh Nguyên, bình thường mọi người hay học theo kiểu xem lý thuyết trước, sau đó mới đến giải đề; kiểm tra đáp án rồi lại quay sang xem lý thuyết. Điều đó khá là không hiệu quả và có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức.

"Chẳng hạn như khi học lý thuyết một lượt rồi mới đi giải đề, trong quá trình giải, đến chỗ không biết áp dụng kiến thức gì vào đó, chúng ta lại phải mở lý thuyết ra xem lại. Điều này làm mình rất mất thời gian trong quá trình giải đề mà kiến thức đã tiếp thu cũng dễ… biến mất", phân tích cụ thể và Hạnh Nguyên khuyên: "Nếu được quay lại mình sẽ học theo kiểu giải đề trước, sau đó mới xem thử thiếu sót những chỗ nào để mở lý thuyết liên quan đến kiến thức đó ra ôn lại".

Nhưng Hạnh Nguyên cũng lưu ý thí sinh nên viết ra giấy những gì mình vừa ôn được, sau đó đặt những câu hỏi tư duy xoay quanh câu hỏi đó. Chẳng hạn: "Cái này nếu cho dữ kiện khác thì mình sẽ giải quyết như thế nào?" hoặc "đổi cái này thành cái kia thì đáp án sẽ ra sao?"… Chính những điều này sẽ giúp các bạn hiểu sâu kiến thức và nhớ lâu hơn.

"Điều thứ 2 là mình sẽ ngủ đủ giấc, không thức khuya nữa", cô nàng thủ khoa thẳng thắn nói.

Bởi theo Nguyên, sức khỏe rất quan trọng. Bản thân cũng đã từng tự hào là thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để giải đề, nhưng Hạnh Nguyên cho biết điều đó là hoàn toàn không nên vì ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài cũng như sức bền để chinh chiến với kỳ thi.

Từ trải nghiệm của mình, cô nàng thủ khoa khuyên: "Nên trân trọng sức khỏe của bản thân, ngủ đủ giấc từ 7-8 tiếng đồng hồ một ngày. Điều này giúp tinh thần sảng khoái hơn, từ đó việc học cũng hiệu quả hơn".

Những việc nhỏ nhưng hiệu quả cao khi ôn thi

Điều thứ 3 dù rất đơn giản nhưng theo Nguyên lại giúp ích rất nhiều trong quá trình ôn thi căng thẳng, đó chính là biết trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Nguyên bày tỏ: "Năm lớp 12 mình rất áp lực, việc ôn thi càng căng thẳng hơn nên đã từng có những sự cáu gắt với người thân xung quanh: ba mẹ, bạn thân. Nhưng rồi mình nhận ra người thân xung quanh chính là nơi để chúng ta tâm sự, giải tỏa những căng thẳng bằng việc cùng ăn bữa cơm ngon với gia đình, hoặc là những buổi trò chuyện, tán gẫu với bạn bè".

Những sự giải tỏa đúng cách, đúng lúc với người thân, bạn bè sẽ giúp cho quá trình ôn thi bớt đi phần nào những căng thẳng. Và đây cũng chính là cách mà nhiều thủ khoa đã áp dụng.

Không chọn ngành học theo trend là điều thứ 4 mà theo Nguyên học sinh lớp 12 không nên mắc phải. "Đừng nên xem trên mạng những video hào nhoáng về lương ngàn đô, hay việc nhẹ lương cao. Bạn nên xem xét thật kỹ những gì mình thích, hoặc thế mạnh đang có để chọn được ngành học phù hợp với mình nhất", Hạnh Nguyên nói và nhắn gửi: "Mình mong các bạn sẽ làm tốt hơn mình, giỏi hơn mình. Và mình tin các bạn sẽ thành công".