Khởi động chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026

Hơn ai hết, các thủ khoa - người từng thực chiến với kỳ thi - thấu hiểu sâu sắc những áp lực, sự mông lung và cả những đêm thức trắng vì lo lắng, hay chật vật với hàng đống đề thi chất chồng chưa biết phải giải quyết thế nào… Bằng chính những gì đã trải qua, thủ khoa của các trường sẽ chia sẻ với thí sinh tất tần tật những bí quyết "xương máu" đã giúp các bạn chiến thắng được kỳ thi cam go.

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Điểm tựa tâm lý của thí sinh

Từng là một thí sinh, trải qua những đêm dài mất ngủ và những lúc hoang mang trước cánh cửa đại học, mình hiểu rằng đôi khi điều các bạn cần không chỉ là một lời giải hay, mà là một điểm tựa tâm lý để vượt qua cảm giác bản thân đang bị bỏ lại phía sau. Tham gia chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi, mình như được sống lại khoảng ký ức tuổi 18 đầy cảm xúc. Đây cũng là cơ hội để mình có thể gửi gắm lại những bài học đúc rút ra được trong quá trình ôn thi.

Thủ khoa Phạm Thị Ngọc Ánh

Trong những video tiếp sức năm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sắp xếp nguyện vọng, tối ưu hóa việc luyện đề và những phương pháp để chuẩn bị về mặt tâm lý trước kỳ thi. Gửi các thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của thanh xuân: đừng để người khác làm bạn nghi ngờ con đường và sự nỗ lực của chính mình. Hãy nhớ rằng mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng, vì vậy hãy cứ kiên định, học thật và tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Mình tin rằng khi các bạn giữ được sự bình thản và quyết tâm, cánh cửa đại học mơ ước chắc chắn sẽ mở ra chào đón các bạn.

Phạm Thị Ngọc Ánh (Thủ khoa Học viện Hàng không VN năm 2024)

Bớt đi những lo âu, tự tin bước vào kỳ thi

Cách đây 2 năm, mình cũng là một thí sinh, cũng từng trải qua những chuỗi ngày hoang mang, áp lực, thức đêm thức hôm "cày" đề và không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó, mình rất trân trọng những lời khuyên từ các anh chị đi trước. Nên khi nhận được lời mời từ Báo Thanh Niên, mình đồng ý ngay. Mình hiểu giai đoạn này các thí sinh đang phải chịu áp lực từ nhiều phía, mình muốn dùng chút kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân để làm một "người dẫn đường" thân thuộc, giúp các bạn gỡ rối, bớt đi những khoảng thời gian đi đường vòng hay những lo âu không đáng có.

Thủ khoa Võ Thị Yến Vy

Mong muốn lớn nhất của mình khi tham gia chương trình không chỉ là truyền đạt kiến thức sách vở hay kỹ năng giải đề, mà quan trọng hơn là truyền động lực và sự tích cực. Hơn nữa, mình mong bản thân có thể làm một người bạn đồng hành tinh thần, giúp các bạn tin tưởng vào năng lực của bản thân và giữ được một tâm lý vững vàng, thoải mái nhất khi bước vào phòng thi.

Trong các clip, mình sẽ cố gắng không nói lý thuyết suông mà tập trung vào những bí quyết mang tính "thực chiến" nhất mà bản thân đã tự đúc kết được. Có thể kể đến như cách giữ tinh thần tỉnh táo khi ôn thi; đừng lãng phí 15 phút đầu tiên khi bạn nhận được đề; khi kết quả thi không được như ý; tại sao làm nhiều đề mà điểm vẫn giậm chân tại chỗ; hay chỉ đơn giản là tâm sự về áp lực gia đình cùng các bạn...

Với những gì đã trải qua, mình muốn nhắn gửi với các bạn thí sinh rằng kỳ thi này rất quan trọng, nhưng nó không phải là thứ duy nhất định nghĩa sự thành công của các bạn. Ngay lúc này, hãy nỗ lực hết 200% sức lực để không bao giờ phải nói từ "giá như", nhưng đồng thời hãy giữ một trái tim bình tĩnh. Cứ nỗ lực rồi quả ngọt sẽ đến. Chúc các bạn vững tâm, bền chí và tỏa sáng rực rỡ nhất trong mùa hè này nhé!

Võ Thị Yến Vy (Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024)

Người bạn đồng hành tháo gỡ những vướng mắc

Tham gia chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức, mình mang theo tâm thế của một người bạn đồng hành. Mình thấu hiểu những áp lực và cả những đêm trăn trở của các bạn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mình tham gia chương trình không chỉ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của bản thân mà còn muốn trở thành một người bạn đồng hành, giúp các bạn tháo gỡ những vướng mắc và củng cố niềm tin vào chính mình.

Thủ khoa Trần Hạnh Nguyên

Thông qua các video tiếp sức mùa thi trên Báo Thanh Niên, mình đã gói gọn những kinh nghiệm "xương máu" vào 5 chủ đề cốt lõi: xử lý mất gốc 1 môn như thế nào trong thời gian ngắn; 24 giờ trước giờ G - cần làm gì và không nên làm gì; nếu được quay lại lớp 12 mình sẽ không làm 5 điều này; chiến thuật "luyện đề ngược": biến sai lầm thành điểm 9; làm thế nào để vượt qua áp lực đồng trang lứa.

Hy vọng rằng những chia sẻ của mình trong các video của chương trình sẽ là hành trang bổ ích giúp các bạn tự tin hơn để bứt phá. Và mình muốn nhắn gửi đến các bạn rằng đừng chùn bước, hãy tin tưởng vào giá trị của bản thân. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, mọi kết quả nhận được đều sẽ xứng đáng. Chúc các bạn luôn bình tĩnh, vững vàng và tỏa sáng nhất trong kỳ thi sắp tới!

Trần Hạnh Nguyên (Thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024)

Để quá trình ôn luyện hiệu quả hơn

Trong quá trình ôn thi, mình mắc phải số sai sót mà qua đó bản thân nhận ra rằng nếu biết sớm hơn thì quá trình ôn luyện sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy mình mong muốn thông qua chương trình có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm bản thân như một người anh từng bỏ thời gian và công sức cho kỳ thi này với mong muốn giúp đỡ những bạn thí sinh năm nay có mùa thi tốt nhất.

Thủ khoa Lê Minh Khôi

Mình muốn các bạn xem được những video của chương trình có thể học hỏi và nắm bắt được điều gì đó hữu ích cho quá trình luyện thi cũng như học tập sau này của các bạn. Mình cũng mong các bạn đều có kết quả thi tốt nhất.

Với bản thân mình, học tập là một hành trình dài. Vậy nên mình nghĩ rằng một phần kinh nghiệm và đúc kết của bản thân khi học có thể giúp các bạn học tập cũng như ôn luyện hiệu quả hơn.

Điều mình muốn nhắn gửi đến các bạn thí sinh rằng học tập là hành trình, những kỳ thi chỉ là điểm dừng chân chứ không phải đích đến. Dù vậy ta vẫn phải nỗ lực hết mình để không phải hối hận khi nhìn lại chặng đường đã qua. Chúc các bạn có một kỳ thi thành công, đạt được những điều bản thân mong muốn.

Lê Minh Khôi (Thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025)

Hãy nỗ lực hết mình và đừng bỏ cuộc

Đã từng trải qua giai đoạn ôn thi đầy áp lực, lo lắng và nhiều bỡ ngỡ, nên mình hiểu cảm giác của các bạn thí sinh khi đứng trước một kỳ thi quan trọng như vậy. Vì thế, mình mong muốn có thể đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn bớt áp lực, tự tin hơn và tránh được những khó khăn mà mình cũng đã từng gặp phải.

Thủ khoa Trần Quang Tiến

Thông qua chương trình, mình còn mong muốn có thể truyền động lực và lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn thí sinh. Đồng thời, mình cũng muốn góp phần giúp các bạn có định hướng học tập rõ ràng hơn, biết cách ôn tập hiệu quả và giữ được tinh thần ổn định trong suốt quá trình thi.

Những bí quyết mình sẽ chia sẻ trong các clip bao gồm: cách lập kế hoạch ôn tập hợp lý, phương pháp học hiệu quả theo từng môn, cách ghi nhớ nhanh và lâu, cũng như kỹ năng quản lý thời gian và giữ tâm lý vững vàng trước kỳ thi…

Nếu có điều muốn gửi gắm đến các thí sinh, mình muốn nhắn rằng: hãy tin vào bản thân, cố gắng hết sức trong khả năng và đừng quá áp lực. Kỳ thi quan trọng nhưng không quyết định tất cả, điều quan trọng là các bạn đã nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc. Cuối cùng thì hãy để kỳ thi này chứng minh mọi cố gắng của bản thân thật xứng đáng.

Trần Quang Tiến (Thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM 2024)

Giúp thí sinh giải tỏa áp lực phòng thi, nỗi lo chọn ngành

Mình từng là một học sinh THPT trên con đường ôn tập cho các kỳ thi tuyển sinh, cũng đã từng là một cô bé phải dành ra nhiều giờ để tìm hiểu về ngành, về những kinh nghiệm của anh chị đi trước. Vì thế mình hiểu rõ càng gần đến kỳ thi, các bạn càng dễ gặp nhiều áp lực, lo âu, đong đếm nhiều thứ hơn. Và vì vậy mình chọn tham gia chương trình để có thể phần nào giúp các bạn giảm gánh nặng tâm lý đó. Mình quan niệm rằng những kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân trải qua sẽ không bao giờ là câu chuyện của riêng mình; nếu những điều đó giúp ích được cho người khác, dù chỉ là một phần nhỏ, hãy để nó được lan tỏa.

Thủ khoa Đặng Trúc Gia Thảo

Mong muốn của mình khi tham gia chương trình đơn giản chỉ gói gọn trong việc muốn truyền lại, trao lại những bài học bản thân đã học được, những kinh nghiệm mình đã có được, cũng như của các anh chị đi trước. Mình sẽ không mang đến những bí quyết cao siêu khi làm bài hay những phương pháp làm bài độc đáo vì bản thân cũng không quá giỏi trong việc này. Nhưng mình sẽ mang đến chương trình những phương pháp giúp giải tỏa tâm lý khi đang ôn thi như: burn-out (kiệt sức), áp lực phòng thi, nỗi lo về chọn ngành. Và thêm một chủ đề khác mà mình cũng có kinh nghiệm khá nhiều, đó là phân bổ thời gian như thế nào để hiệu quả trong phòng thi với 3 môn toán, lý, hóa.

Cuối cùng, mình muốn nhắn gửi đến các bạn thí sinh hãy luôn tin rằng bản thân sẽ làm được. Dù hành trình của bạn có như thế nào, dù kết quả những lần thi trước ra sao, thì bạn cũng đã có một hành trình vô cùng rực rỡ của chính mình rồi. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, đừng tự nghi ngờ về bản thân nữa. Đây là lúc để bạn khẳng định chính mình cũng như chứng minh cho bản thân thấy đã làm hết những gì mình có. Chúc các bạn thí sinh có một mùa thi tốt nghiệp THPT 2026 thật may mắn, vững tin và gặt hái nhiều thành quả như bản thân mong muốn cũng như có thể thuận lợi vào được ngôi trường mơ ước của mình!

Đặng Trúc Gia Thảo (Thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025)

Giúp thí sinh không vấp phải những sai lầm trong kỳ thi

Bản thân mình đã có những lúc lạc lối cũng như nhiều khó khăn mà chỉ có thể trải nghiệm và rút ra bài học từ sai lầm đó. Vì thế mình muốn tham gia chương trình để chia sẻ những bài học này đến các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, với mong muốn các bạn có thể xem đây là kinh nghiệm và không đi vào vết xe đổ của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ làm tốt hơn và phát huy hết sức thông qua những kinh nghiệm từ người đi trước.

Thủ khoa Trần Ngọc Minh Thanh

Trong chương trình lần này, mình sẽ mang đến những kinh nghiệm sắp xếp thời gian, tận dụng tất cả tài nguyên mà bản thân đang có và một số bí quyết ôn thi, giải đề sửa bài sau các lỗi sai... Từ những chia sẻ của bản thân, mong có thể giúp các thí sinh tránh phải sai lầm mình đã từng vấp phải và không mất quá nhiều thời gian để sửa chữa những lỗi lầm ấy. Việc chia sẻ kinh nghiệm ôn thi với mong muốn giúp các bạn có thể đạt đến những ước mơ và mình mong đó cũng là động lực học tập cho các bạn.

Chuẩn bị bước vào kỳ thi, mình muốn nói với các thí sinh rằng kết quả không thực sự phản ánh hết năng lực của các bạn, dù có không đạt được mục tiêu thì hãy coi nó là một bước ngoặt mà cuộc sống đang tạo điều kiện để bạn hướng tới những con đường khác phù hợp hơn. Hãy nhìn vào sự nỗ lực và thực sự cố gắng từng ngày của các bạn, đó mới chính là giá trị và năng lực của bản thân. Mình chúc các bạn thành công!

Trần Ngọc Minh Thanh (Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2025)

Chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi

Mình đã có những trải nghiệm khó quên ở mùa thi tốt nghiệp THPT và rất vui khi có thể chia sẻ những điều bản thân rút ra được cho các bạn thí sinh năm nay thông qua chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi. Mình hy vọng những chia sẻ của bản thân có thể giúp các bạn bớt đi phần nào đó lo lắng trong suốt quá trình thi cũng như lựa chọn nguyện vọng, ngành học.

Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh

Mình mong có thể truyền đạt những trải nghiệm của bản thân một cách dễ hiểu nhất và hy vọng những video của mình có thể giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới.

Mình từng tham gia chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi trước đây; và trong lần quay trở lại này, mình sẽ nhấn mạnh hơn về chủ đề chọn ngành, đặt nguyện vọng, cũng như kinh nghiệm làm bài đọc cho môn tiếng Anh. Đây là những chủ đề xuất phát từ những câu hỏi mình cũng thường gặp trong mùa thi mà bản thân đã trải qua và là những chủ đề mà mình có thể tự tin chia sẻ với các bạn.

Cuối cùng, mình nghĩ các thí sinh đều đã nỗ lực hết sức nên mình chỉ muốn chúc các bạn thật nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới, và mong các bạn giữ sức khỏe cho suốt kỳ thi.

Đinh Trung Quốc Anh (Thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM 2022)