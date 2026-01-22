Bài phát biểu về ba mẹ làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa

Những giọt nước mắt trên bục phát biểu

Đoạn clip ghi lại bài phát biểu của Quyên trong lễ nhận bằng tốt nghiệp nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút gần 600.000 lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Trong clip, nữ sinh vừa phát biểu vừa nén nước mắt, còn nhiều phụ huynh, sinh viên có mặt trong khán phòng cũng không giấu được sự xúc động.

Quyên tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc ngành kế toán ẢNH: NVCC

Bước lên bục phát biểu với vai trò đại diện tân cử nhân, Quyên thừa nhận bản thân không giấu được sự hồi hộp. “Mình là người khá ngại đám đông nên lúc nhìn xuống khán phòng thật sự rất run. Mình lo sẽ không làm trọn vẹn vai trò đại diện cho các bạn sinh viên gửi lời tri ân đến thầy cô, ba mẹ”, Quyên chia sẻ.

Thế nhưng, sự lo lắng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm xúc chân thành khi nữ sinh bắt đầu nói về gia đình. Đoạn Quyên nhắc đến ba mẹ, những người làm nông, làm thợ xây để nuôi ba chị em ăn học cũng là lúc giọng nói của cô nàng nghẹn lại.

“Con biết gia đình mình không khá giả, công việc của ba mẹ cũng không ổn định, có những ngày nắng đổ lửa ba mẹ vẫn cố làm để bù đắp lại những ngày mưa gió không đi làm được. Dù vậy, ba mẹ vẫn chưa để cho chị em con thiếu thốn hay thiệt thòi bất cứ điều gì với bạn bè. Hôm nay, con mặc trên người áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp con biết tấm bằng này nặng lắm, nặng bởi những giọt mồ hôi của ba, những lo toan của mẹ, những khoản tiền gửi vội mỗi tháng vì sợ con ăn không đủ no...", những chia sẻ xúc động của nữ thủ khoa.

Bài phát biểu xúc động của Quyên làm nhiều người rơi nước mắt

“Có một đoạn mình phải dừng khá lâu, nhờ sự động viên của mọi người trong khán phòng mới có thể tiếp tục. Nếu với mình, 4 năm đại học chỉ là một con số ngắn ngủi, thì ba mẹ đã đi qua hơn 1.460 ngày dài vất vả”, Quyên nói.

Theo Quyên, những gì được chia sẻ trong bài phát biểu đều xuất phát từ câu chuyện thật của gia đình. Khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị bài nói, nữ sinh từng băn khoăn về cách diễn đạt, nhưng sau đó quyết định giữ nguyên sự mộc mạc vốn có. “Mình chọn nói bằng giọng Bình Định thường ngày, vì nghĩ rằng sự chân thật đôi khi lại chạm đến người nghe nhiều hơn”, Quyên cho hay.

Quyên bên ba mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Có mặt trong khán phòng hôm đó, Phạm Thị Yến Nhi, sinh viên cùng trường, cho biết bài phát biểu của Thu Quyên đã khiến nhiều người không kìm được sự xúc động. “Những lời chia sẻ của Quyên rất hay và xúc động nên làm nhiều người bật khóc, nhất là các bậc phụ huynh. Riêng mình, khi nghe Quyên nói về lòng biết ơn dành cho ba mẹ thì thực sự cũng không cầm được nước mắt”, Nhi kể.

Hành trình học tập của thủ khoa

Đằng sau bài phát biểu gây xúc động là hành trình học tập nhiều nỗ lực của nữ sinh đến từ Bình Định cũ. Quyên tốt nghiệp thủ khoa ngành kế toán với GPA 3.8/4.0. Quyên kể gia đình có ba chị em, Quyên là con cả. Ba mẹ làm nông, tranh thủ những ngày nắng thì đi phụ hồ, thợ xây để có thêm thu nhập. Để lo cho ba chị em cùng lúc ăn học, ba mẹ Quyên phải chịu nhiều vất vả. Điều đó khiến Quyên sớm ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc học tập.

Với Quyên, thành tích hôm nay không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn có cả sự hy sinh của ba mẹ ẢNH: NVCC

Nữ sinh cho biết vì là con cả nên cô sớm được ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng có thể tự lo liệu mọi thứ. “Có những kỳ thi quan trọng, hay lần đầu từ quê lên thành phố, mình đều không có ba mẹ đồng hành. Thú thật, đã có lúc mình cảm thấy tủi thân”, Quyên chia sẻ.

Tuy nhiên, khi bắt đầu đi làm và tự trải nghiệm nhịp sống bận rộn, Quyên dần thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy. “Đến lúc đó mình mới hiểu một ngày của ba mẹ ngắn đến nhường nào và với từng ấy công việc, ba mẹ đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể lo cho cả gia đình”, nữ thủ khoa nói.

Trong những năm đầu đại học, Quyên từng vừa học vừa làm khi chương trình còn là các môn đại cương. Đến giai đoạn học chuyên ngành, nữ sinh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho việc học. “May mắn là mình nhận được các suất học bổng khuyến khích học tập của trường, nhờ đó có thể phụ mẹ trang trải phần nào sinh hoạt phí”, Quyên chia sẻ.

Nói về phương pháp học tập, Quyên cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tinh thần tự học và dám hỏi. “Nếu không hiểu, mình sẽ hỏi thầy cô, anh chị khóa trên hoặc bạn bè. Tự tìm tòi là cần thiết, nhưng kinh nghiệm của người đi trước giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian”, Quyên nói.

Gia đình của Quyên trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, nữ sinh nhấn mạnh vai trò của việc tìm được “đồng đội” phù hợp. Phần lớn các môn học yêu cầu làm việc nhóm, vì vậy những người bạn đồng hành giúp Quyên vượt qua các bài tập, bài luận cuối kỳ đúng hạn và hiệu quả.

Khoảnh khắc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, điều Quyên nghĩ đến không chỉ là thành tích cá nhân. “Mình tự hào vì đây là dấu mốc của cả gia đình. Thành tích này là lời cảm ơn mình muốn gửi đến ba mẹ, những người đã ‘gánh’ tấm bằng ấy cùng mình suốt những năm qua”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện tại, Quyên đang làm việc đúng chuyên ngành trong một môi trường được cô đánh giá là thân thiện và giàu cơ hội học hỏi. "Hy vọng nơi đây sẽ là tạo cho mình cơ hội được học tập các kỹ năng nghề nghiệp, va chạm nhiều hơn trước những tình huống thực tế và là bước đệm để giúp bản thân hoàn thiện nghiệp vụ chuyên môn", Quyên nói.