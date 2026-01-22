Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bài phát biểu về ba mẹ làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa

Thảo Phương
Thảo Phương
22/01/2026 14:48 GMT+7

Trong lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, bài phát biểu của Nguyễn Thu Quyên, thủ khoa ngành kế toán đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Không nói nhiều về thành tích, Quyên chọn kể về gia đình, những hy sinh thầm lặng của ba mẹ phía sau tấm bằng cử nhân.

Những giọt nước mắt trên bục phát biểu

Đoạn clip ghi lại bài phát biểu của Quyên trong lễ nhận bằng tốt nghiệp nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút gần 600.000 lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Trong clip, nữ sinh vừa phát biểu vừa nén nước mắt, còn nhiều phụ huynh, sinh viên có mặt trong khán phòng cũng không giấu được sự xúc động.

Bài phát biểu xúc động làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa - Ảnh 1.

Quyên tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc ngành kế toán

ẢNH: NVCC

Bước lên bục phát biểu với vai trò đại diện tân cử nhân, Quyên thừa nhận bản thân không giấu được sự hồi hộp. “Mình là người khá ngại đám đông nên lúc nhìn xuống khán phòng thật sự rất run. Mình lo sẽ không làm trọn vẹn vai trò đại diện cho các bạn sinh viên gửi lời tri ân đến thầy cô, ba mẹ”, Quyên chia sẻ.

Thế nhưng, sự lo lắng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm xúc chân thành khi nữ sinh bắt đầu nói về gia đình. Đoạn Quyên nhắc đến ba mẹ, những người làm nông, làm thợ xây để nuôi ba chị em ăn học cũng là lúc giọng nói của cô nàng nghẹn lại.

“Con biết gia đình mình không khá giả, công việc của ba mẹ cũng không ổn định, có những ngày nắng đổ lửa ba mẹ vẫn cố làm để bù đắp lại những ngày mưa gió không đi làm được. Dù vậy, ba mẹ vẫn chưa để cho chị em con thiếu thốn hay thiệt thòi bất cứ điều gì với bạn bè. Hôm nay, con mặc trên người áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp con biết tấm bằng này nặng lắm, nặng bởi những giọt mồ hôi của ba, những lo toan của mẹ, những khoản tiền gửi vội mỗi tháng vì sợ con ăn không đủ no...", những chia sẻ xúc động của nữ thủ khoa.

Bài phát biểu xúc động của Quyên làm nhiều người rơi nước mắt

“Có một đoạn mình phải dừng khá lâu, nhờ sự động viên của mọi người trong khán phòng mới có thể tiếp tục. Nếu với mình, 4 năm đại học chỉ là một con số ngắn ngủi, thì ba mẹ đã đi qua hơn 1.460 ngày dài vất vả”, Quyên nói.

Theo Quyên, những gì được chia sẻ trong bài phát biểu đều xuất phát từ câu chuyện thật của gia đình. Khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị bài nói, nữ sinh từng băn khoăn về cách diễn đạt, nhưng sau đó quyết định giữ nguyên sự mộc mạc vốn có. “Mình chọn nói bằng giọng Bình Định thường ngày, vì nghĩ rằng sự chân thật đôi khi lại chạm đến người nghe nhiều hơn”, Quyên cho hay.

Bài phát biểu xúc động làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa - Ảnh 2.
Bài phát biểu xúc động làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa - Ảnh 3.

Quyên bên ba mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: NVCC

Có mặt trong khán phòng hôm đó, Phạm Thị Yến Nhi, sinh viên cùng trường, cho biết bài phát biểu của Thu Quyên đã khiến nhiều người không kìm được sự xúc động. “Những lời chia sẻ của Quyên rất hay và xúc động nên làm nhiều người bật khóc, nhất là các bậc phụ huynh. Riêng mình, khi nghe Quyên nói về lòng biết ơn dành cho ba mẹ thì thực sự cũng không cầm được nước mắt”, Nhi kể.

Hành trình học tập của thủ khoa

Đằng sau bài phát biểu gây xúc động là hành trình học tập nhiều nỗ lực của nữ sinh đến từ Bình Định cũ. Quyên tốt nghiệp thủ khoa ngành kế toán với GPA 3.8/4.0. Quyên kể gia đình có ba chị em, Quyên là con cả. Ba mẹ làm nông, tranh thủ những ngày nắng thì đi phụ hồ, thợ xây để có thêm thu nhập. Để lo cho ba chị em cùng lúc ăn học, ba mẹ Quyên phải chịu nhiều vất vả. Điều đó khiến Quyên sớm ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc học tập.

Bài phát biểu xúc động làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa - Ảnh 4.

Với Quyên, thành tích hôm nay không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn có cả sự hy sinh của ba mẹ

ẢNH: NVCC

Nữ sinh cho biết vì là con cả nên cô sớm được ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng có thể tự lo liệu mọi thứ. “Có những kỳ thi quan trọng, hay lần đầu từ quê lên thành phố, mình đều không có ba mẹ đồng hành. Thú thật, đã có lúc mình cảm thấy tủi thân”, Quyên chia sẻ.

Tuy nhiên, khi bắt đầu đi làm và tự trải nghiệm nhịp sống bận rộn, Quyên dần thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy. “Đến lúc đó mình mới hiểu một ngày của ba mẹ ngắn đến nhường nào và với từng ấy công việc, ba mẹ đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể lo cho cả gia đình”, nữ thủ khoa nói.

Trong những năm đầu đại học, Quyên từng vừa học vừa làm khi chương trình còn là các môn đại cương. Đến giai đoạn học chuyên ngành, nữ sinh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho việc học. “May mắn là mình nhận được các suất học bổng khuyến khích học tập của trường, nhờ đó có thể phụ mẹ trang trải phần nào sinh hoạt phí”, Quyên chia sẻ.

Nói về phương pháp học tập, Quyên cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tinh thần tự học và dám hỏi. “Nếu không hiểu, mình sẽ hỏi thầy cô, anh chị khóa trên hoặc bạn bè. Tự tìm tòi là cần thiết, nhưng kinh nghiệm của người đi trước giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian”, Quyên nói.

Bài phát biểu xúc động làm nhiều người rơi nước mắt của nữ thủ khoa - Ảnh 5.

Gia đình của Quyên trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, nữ sinh nhấn mạnh vai trò của việc tìm được “đồng đội” phù hợp. Phần lớn các môn học yêu cầu làm việc nhóm, vì vậy những người bạn đồng hành giúp Quyên vượt qua các bài tập, bài luận cuối kỳ đúng hạn và hiệu quả.

Khoảnh khắc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, điều Quyên nghĩ đến không chỉ là thành tích cá nhân. “Mình tự hào vì đây là dấu mốc của cả gia đình. Thành tích này là lời cảm ơn mình muốn gửi đến ba mẹ, những người đã ‘gánh’ tấm bằng ấy cùng mình suốt những năm qua”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện tại, Quyên đang làm việc đúng chuyên ngành trong một môi trường được cô đánh giá là thân thiện và giàu cơ hội học hỏi. "Hy vọng nơi đây sẽ là tạo cho mình cơ hội được học tập các kỹ năng nghề nghiệp, va chạm nhiều hơn trước những tình huống thực tế và là bước đệm để giúp bản thân hoàn thiện nghiệp vụ chuyên môn", Quyên nói.

Tin liên quan

Nữ thủ khoa dược và hành trình chạm tới 'Sao tháng Giêng'

Nữ thủ khoa dược và hành trình chạm tới 'Sao tháng Giêng'

Nguyễn Trần Thu Uyên, thủ khoa ngành dược, đã đi một hành trình bền bỉ của học tập, rèn luyện và cống hiến, từ giảng đường Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đến giải thưởng "Sao tháng Giêng" của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ấn tượng với thủ khoa đưa sản phẩm AI lên sân khấu làm MC

Cô gái 'triệu view' tốt nghiệp thủ khoa với điểm GPA 4.0

Khám phá thêm chủ đề

phát biểu Thủ khoa bài phát biểu hay xúc động tốt nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận