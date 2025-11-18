Đôi vợ chồng bế con lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp 'gây sốt' mạng

Nhân vật chính trong đoạn clip trên là Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Hoàng Nguyễn Mạnh Cường, cùng là tân cử nhân của Trường ĐH FPT (Đà Nẵng). Nhắc lại lý do đưa con lên sân khấu trong giây phút nhận bằng tốt nghiệp, Thảo nói cả hai mong muốn tạo nên một dấu mốc thật trọn vẹn cho gia đình nhỏ.

Khoảnh khắc gia đình nhỏ cùng nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

“Suốt quãng thời gian làm đồ án, con luôn là động lực để tụi mình cố gắng. Đưa con lên sân khấu giống như cách để tạo một kỷ niệm thật đẹp, để sau này cả nhà có thể tự hào rằng: chúng ta đã cùng nhau đi qua giai đoạn này”, Thảo chia sẻ.

Mặc dù học ở hai ngành khác nhau, Cường và Thảo vẫn được ban tổ chức sắp xếp nhận bằng kế tiếp nhau trong lễ tốt nghiệp. Thảo kể: “Lúc tụi mình đang ổn định chỗ, các bạn hậu cần thấy mình bế em bé nên lại hỏi thăm. Khi biết hai đứa tốt nghiệp cùng đợt và có con nhỏ, ban tổ chức đã chủ động ưu tiên cho tụi mình lên sớm và thứ tự nhận bằng kế bên nhau".

Khoảnh khắc gia đình nhỏ cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp khiến đôi bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc và tự hào. “Sau nhiều tháng vừa lo việc học, vừa chăm sóc 2 mẹ con, khoảnh khắc ấy giống như lời khẳng định rằng mọi nỗ lực của chúng mình đều xứng đáng”, Cường nói.

Thảo và Cường đã tốt nghiệp cùng nhau ẢNH: NVCC

Thảo cho biết em bé chào đời khi cả 2 đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp. “May mắn thay, gia đình hai bên luôn là chỗ dựa tinh thần lớn cho chúng mình. Bạn bè, nhất là trong những kỳ bảo vệ đồ án, đều hỗ trợ hết mình. Mọi sự giúp đỡ đều rất đáng quý, Thảo chia sẻ.

Với vợ chồng Thảo, thử thách lớn nhất khi trở thành bố mẹ trẻ chính là quản lý thời gian và năng lượng. “Đặc biệt là trong khoảng thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp là thời điểm mà mình đã hầu như phải thức trắng đêm để làm kịp tiến độ nhóm, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng ngay thời điểm đó nhưng không quá nghiêm trọng. Và chính những thử thách đó đã giúp chúng mình trưởng thành hơn và biết cách sắp xếp cuộc sống một cách kỷ luật hơn”, Thảo tâm sự.

Hành trình của đôi bạn trẻ luôn có gia đình ở bên hỗ trợ và đồng hành ẢNH: NVCC

Sau khi khoảnh khắc của gia đình mình được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, Thảo cho biết vợ chồng cô khá bất ngờ. “Chúng mình chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau. Nhưng không ngờ hình ảnh của gia đình được lan tỏa, mình cảm thấy rất vui”, Thảo cho hay.

Thảo là tân cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, còn Cường tốt nghiệp ngành Digital marketing, cả hai đều đạt loại khá. Hiện con của đôi bạn trẻ đã được 3 tháng tuổi. Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 12.2024, trong một không gian ấm cúng bên gia đình và những người thân thiết.

Thảo và Cường tổ chức đám cưới vào năm ngoái ẢNH: NVCC

Chứng kiến khoảnh khắc xúc động tại lễ tốt nghiệp, Hà Gia Thùy Linh, một sinh viên cùng trường, cho biết cả hội trường lúc đó gần như lặng đi trong vài giây vì quá bất ngờ, nhưng ngay sau đó, không khí như vỡ oà, những tiếng hô vang chúc mừng, những tràng pháo tay vang khắp khán phòng.

“Mình cũng là người bạn đã đồng hành và chứng kiến từ lúc hai bạn ấy yêu, rồi cưới, với mình khoảnh khắc hôm ấy thật sự vô cùng xúc động. Mình đã nhìn thấy những khó khăn mà 2 bạn trải qua trong suốt hành trình vừa làm cha làm mẹ, vừa là sinh viên. Bản thân mình khi chỉ phải tập trung vào việc học thôi đã thấy nhiều áp lực, vậy mà 2 bạn ấy lại có thể cùng một lúc gồng gánh hai trách nhiệm”, Linh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo và Cường mong muốn xây dựng một cuộc sống ổn định và một môi trường tốt nhất cho con. Hai bạn cũng dự định tiếp tục phát triển sự nghiệp, hỗ trợ nhau giống như suốt những năm qua.

"Với chúng mình, lập gia đình sớm không phải rào cản, điều quan trọng là hai người biết cùng nhau chịu trách nhiệm. Nếu có sự đồng lòng, hy sinh và kế hoạch rõ ràng, mọi thứ đều có thể vượt qua. Gia đình có thể trở thành động lực rất lớn, miễn là chúng mình đủ nghiêm túc với nó", Cường bày tỏ.