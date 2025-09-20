Cách giữ hạnh phúc độc đáo của cặp đôi 'Gia đình Truyền hình'

Trong 10 gia đình được xét chọn là Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025, có "Gia đình Truyền hình" của anh Lê Mạnh Cường (30 tuổi) và chị Đỗ Hương Giang (30 tuổi). Cặp đôi đã chia sẻ những bí quyết giữ hạnh phúc.

Sự kết hợp độc đáo giữa công việc và gia đình

Anh Lê Mạnh Cường sinh ra và lớn lên tại Hà Nam, hiện là biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. Chị Đỗ Hương Giang là MC, biên tập viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung số.

Gặp gỡ và bén duyên từ môi trường truyền hình, cả hai đã cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ ở Hà Nội. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai bé song sinh Lê An Vĩnh Khoa và Lê An Tuệ Sa vào đầu năm 2024 như một phép màu, mang đến cho họ thêm nhiều niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc.

"Gia đình Truyền hình" của anh Lê Mạnh Cường và chị Đỗ Hương Giang ẢNH: NVCC

Điều làm nên nét riêng biệt của gia đình trẻ này chính là sự kết hợp độc đáo giữa công việc chuyên môn và đời sống gia đình. Với hơn 1 thập kỷ gắn bó với nghề, anh Cường và chị Giang hiểu rằng thông tin tích cực có thể chạm tới trái tim nhiều người.

Từ những chương trình truyền hình mang ý nghĩa nhân văn như Việc tử tế, Cặp lá yêu thương, Việt Nam vui khỏe, họ đã ấp ủ ý tưởng mang tinh thần ấy vào không gian mạng xã hội. Thế là, nền tảng "Gia đình Truyền hình" ra đời, trở thành nơi chia sẻ những câu chuyện giản dị, chân thật về cuộc sống hằng ngày: từ chuyện bỉm sữa, tài chính, du lịch, cho đến các trò chơi cùng con, những bữa cơm ấm cúng.

Những hình ảnh thú vị của 2 con song sinh được lan tỏa trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Những video của gia đình thường có màu sắc vui tươi, xen lẫn sự hài hước và chuyên nghiệp của những người làm truyền hình. Đằng sau mỗi clip là một thông điệp tích cực: hãy yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân.

"Nếu một video có thể khiến khán giả mỉm cười sau một ngày dài, hay thêm yêu mái ấm của mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất chúng tôi có thể làm được", chị Giang chia sẻ.

Luôn cố gắng hiểu nhau hơn mỗi ngày

Dẫu vậy, phía sau những thước phim rực rỡ ấy là vô vàn nỗ lực cân bằng giữa công việc bận rộn và trách nhiệm làm cha mẹ. Có những ngày, cả hai gần như kiệt sức sau chuyến công tác dài ngày ở vùng cao hay những đợt ghi hình tết căng thẳng.

Thậm chí, anh Cường từng phải nằm lại phòng y tế cơ quan để hồi sức trước khi trở về nhà. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của hai con, mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là nguồn năng lượng dồi dào để tiếp tục cống hiến.

Được ôm hai con là anh Mạnh Cường quên đi mọi mệt mỏi ẢNH: NVCC

Gia đình nhỏ này cũng đặc biệt chú trọng đến việc nuôi dạy con. Anh Mạnh Cường và chị Hương Giang luôn quan niệm tuổi thơ của con chỉ có một lần và cha mẹ chính là thế giới của con. Vì vậy, họ dành nhiều thời gian nhất có thể cho hai bé song sinh, từ những hoạt động giản dị như chơi đùa, đến các chuyến du lịch gia đình, hay cùng con trải nghiệm môi trường truyền hình.

Hình ảnh những em bé được bố mẹ cho đến trường quay, thử cầm micro, hay cùng tham gia hậu trường chương trình… vừa gần gũi, vừa khơi gợi sự tò mò khám phá, đã trở thành điểm nhấn đáng yêu trong hành trình làm cha mẹ của họ.

"Gia đình Truyền hình" thường đưa con đi tham gia những hoạt động ý nghĩa ẢNH: NVCC

Không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, anh chị còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ trở thành đại sứ cho chiến dịch Clean Up Việt Nam của cộng đồng Xanh Việt Nam, thường xuyên cùng nhau nhặt rác, truyền thông điệp bảo vệ môi trường. Cả hai đồng hành với dự án Nuôi em, hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn trên khắp cả nước. Với họ, trách nhiệm công dân và tinh thần sẻ chia cũng quan trọng như việc vun vén cho mái ấm riêng.

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng những thành tích đáng tự hào. Anh Lê Mạnh Cường từng đoạt giải A Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh, lịch sự lần thứ 6, năm 2023. Thành công nghề nghiệp không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào chung, trở thành động lực để cả gia đình cùng cố gắng nhiều hơn.

Anh Lê Mạnh Cường cho rằng một tổ ấm hạnh phúc không cần phải hoàn hảo, chỉ cần mỗi thành viên luôn cố gắng hiểu nhau hơn mỗi ngày ẢNH: NVCC

Chia sẻ về quan điểm sống, anh Lê Mạnh Cường cho rằng một tổ ấm hạnh phúc không cần phải hoàn hảo, mà chỉ cần mỗi thành viên luôn cố gắng hiểu nhau hơn mỗi ngày.

"Đó là nơi bố mẹ sẵn sàng học lại từ đầu để làm bạn với con, và nơi con cái được chứng kiến nỗ lực, tình yêu thương của bố mẹ qua những việc giản dị", anh Mạnh Cường chia sẻ.