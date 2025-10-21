Hành trình tốt nghiệp sớm loại xuất sắc của nam sinh người S’tiêng

Nghị lực vươn lên từ vùng đất đỏ

Khi chính thức tốt nghiệp sớm hơn một học kỳ, Sang chia sẻ rằng cảm giác vô cùng xúc động và tự hào. Với Sang, thành tích này không chỉ là minh chứng cho năng lực học tập mà còn là kết quả của hành trình dài đầy nỗ lực. “Mình nhớ đến những đêm thức khuya học bài, những ngày đi làm thêm rồi lại về lao đầu vào sách vở. Tất cả những vất vả ấy giờ đã thành niềm hạnh phúc”, Sang xúc động nói.

Sang tốt nghiệp sớm 1 học kỳ với thành tích xuất sắc ẢNH: NVCC

Sang sinh ra trong một gia đình làm nông ở vùng biên giới đất đỏ thuộc xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Cha mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi chị em Sang ăn học. “Ba mình không biết chữ, nhưng luôn hiểu giá trị của con chữ. Ba thường nói với mình rằng phải cố gắng học để sau này không khổ như ba”, Sang kể.

Sang từng học tập tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước, nơi nuôi dưỡng ước mơ của nhiều học sinh dân tộc thiểu số. Tại đây Sang từng được cô giáo dạy văn khích lệ phải học đại học và vươn lên bằng tri thức. “Cô nói với mình rằng ở đại học có nhiều suất học bổng, chỉ cần chăm chỉ là có thể đi xa hơn. Câu nói đó trở thành kim chỉ nam để mình nỗ lực không ngừng”, Sang nhớ lại.

Sang từng có thời gian được tham gia chương trình thực tập tại Cộng hòa Liên bang Đức ẢNH: NVCC

Vượt qua định kiến “con em dân tộc thiểu số chỉ học hết THPT là giỏi lắm rồi”, Sang quyết tâm chứng minh điều ngược lại. “Mình muốn mọi người thấy rằng, con em đồng bào dân tộc thiểu số không hề thua kém ai. Chúng mình cũng có ước mơ và đủ bản lĩnh để vươn lên bằng tri thức”, Sang nói.

Tốt nghiệp đại học sớm với thành tích xuất sắc

Trong suốt quá trình học đại học, Sang phải vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Có lúc mệt mỏi tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng nghĩ đến công sức của cha mẹ và ước mơ thoát nghèo, Sang lại tiếp tục cố gắng. “Mình vượt qua áp lực bằng cách lên kế hoạch học tập rõ ràng, chia nhỏ mục tiêu để dễ hoàn thành, đồng thời tham gia các hoạt động Đoàn – Hội để tìm lại năng lượng tích cực”, Sang chia sẻ.

Với phương châm: kỷ luật là sức mạnh, nam sinh người S’tiêng lên kế hoạch học tập chi tiết cho từng học kỳ, sắp xếp các học phần hợp lý để có thể hoàn thành sớm mà vẫn đảm bảo chất lượng. Ban ngày học, buổi tối làm thêm, cuối tuần ôn tập, lịch trình tuy dày đặc nhưng được Sang duy trì suốt những năm tháng đại học. “Dù thời gian nghỉ ngơi ít, nhưng nhờ kiên trì và sắp xếp hợp lý, mình đã cân bằng được việc học, việc làm và cuộc sống cá nhân”, nam sinh nói.

Sang (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ẢNH: NVCC

Phương pháp học của Sang cũng rất khoa học: chia nhỏ nội dung, lập sơ đồ tư duy, học nhóm và gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn. Nhờ cách học này, Sang không chỉ đạt kết quả học tập cao mà còn hiểu sâu, nhớ lâu. Kết quả là Sang tốt nghiệp với GPA 3.66/4, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, Sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác, nhận học bổng khuyến khích học tập của Đài Truyền hình HTV...

“Là sinh viên dân tộc thiểu số, ban đầu mình gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập và giao tiếp, nhưng mình luôn chủ động tham gia hoạt động tình nguyện, làm quen với bạn bè ở khắp nơi. Nhờ đó, mình trở nên tự tin hơn và học được cách làm việc trong môi trường đa dạng, năng động”, Sang nói thêm.

Sang dự định sẽ tiếp tục học cao học để trở thành giảng viên ẢNH: NVCC

Hiện tại, chàng trai trẻ đang công tác tại một văn phòng đăng ký đất đai, phụ trách bộ phận cấp giấy. Không dừng lại ở đó, Sang ấp ủ ước mơ được trở thành giảng viên đại học để tiếp tục lan tỏa tri thức.

Khi được hỏi muốn gửi lời nhắn gì đến những bạn trẻ đang gặp khó khăn nhưng vẫn ấp ủ ước mơ đến giảng đường, Sang chân thành nói: “Dù bạn là ai, sinh ra ở đâu, chỉ cần không ngừng cố gắng và tin vào bản thân, bạn sẽ viết nên câu chuyện của chính mình. Khó khăn là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành. Tri thức chính là con đường ngắn nhất giúp chúng ta thoát nghèo và đóng góp cho cộng đồng”.

PGS.TS Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhận xét: “Ban đầu, Sang không phải là sinh viên quá nổi bật, nhưng càng về sau, em lại cho thấy sự bứt phá rõ rệt. Sang không chỉ hoàn thành chương trình học sớm hơn tiến độ mà còn tốt nghiệp loại xuất sắc, điều mà ít sinh viên làm được. Nhờ có phương pháp học tập khoa học, kế hoạch rõ ràng và tinh thần kỷ luật cao, em học nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi đặc biệt đánh giá cao nghị lực và tinh thần vươn lên của Sang. Chính vì vậy, tôi đã từng tạo điều kiện, giới thiệu em tham gia chương trình thực tập tại Cộng hòa Liên bang Đức”.