Cô gái 'triệu view' tốt nghiệp thủ khoa với điểm GPA 4.0

Niềm vui bất ngờ từ danh hiệu thủ khoa

"Khi biết tin mình là thủ khoa, mình vô cùng hạnh phúc và cũng có chút bất ngờ", Hạnh chia sẻ.

Hạnh cho biết ngay khi bước chân vào Trường ĐH Ngoại thương, cô nàng đã đặt mục tiêu phải nỗ lực hết mình để không phụ công sức của bản thân cũng như sự kỳ vọng của gia đình. Thế nhưng Hạnh chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ chạm đến ngôi vị thủ khoa toàn khóa. Hạnh dành sự tri ân đặc biệt cho các thầy cô đã dìu dắt trong suốt 4 năm học, cũng như gia đình và bạn bè luôn đồng hành, động viên. Với Hạnh, kết quả hôm nay của cô là sự cộng hưởng từ tất cả những tình cảm và sự hỗ trợ ấy.

Hạnh là thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương với GPA 4.0 ẢNH: NVCC

Với Hạnh, học tập không phải là học thật nhiều, mà là học một cách chủ động và hiệu quả. Trước mỗi học phần, Hạnh thường tìm hiểu trước tài liệu, đọc khái niệm cơ bản và ghi chú những điểm khó để hỏi thầy cô ngay trên lớp. Nhờ vậy, khi bước vào bài giảng, cô nắm bắt kiến thức rõ ràng hơn, tránh cảm giác mơ hồ.

Hạnh cho biết trên lớp, bạn thường chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi ngay khi chưa hiểu, bởi theo Hạnh, đó là cách tiết kiệm thời gian tự học sau này. Buổi tối, Hạnh dành 2-3 giờ đồng hồ để ôn tập và chuẩn bị cho hôm sau, nhưng luôn duy trì sự cân bằng: đọc sách, xem phim, gặp gỡ bạn bè vbaf đi ngủ sớm để giữ sức khỏe.

Một thói quen khác của Hạnh là kết nối kiến thức với đời sống. Khi xem phim hay đọc báo, Hạnh thường dừng lại để liên hệ những khái niệm đã học. Với ngoại ngữ, cô gái biến tiếng Anh thành một phần cuộc sống. Hạnh hay đọc báo, xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Việc học nhờ thế trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

Hạnh còn áp dụng lặp lại ngắt quãng, tức là ôn tập nhiều lần theo chu kỳ để biến kiến thức ngắn hạn thành dài hạn. Flashcard, sổ ghi chú, đọc lại bài sau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng là những công cụ quen thuộc. Bên cạnh đó, Hạnh còn liên hệ kiến thức với trải nghiệm thực tế, nhờ đó thông tin lưu lại lâu hơn.

Cô nàng còn thường xuyên "dạy lại" cho bạn bè. Khi phải diễn đạt bằng lời của mình, Hạnh buộc bản thân hiểu thật kỹ, từ đó nhớ sâu hơn.

Cô gái có vẻ đẹp trong trẻo ẢNH: NVCC

Nếu nói về khó khăn lớn nhất khi học ĐH, Hạnh thẳng thắn cho rằng đó là áp lực đồng trang lứa. Ở Trường ĐH Ngoại thương, Hạnh đi đâu cũng gặp những người tài năng. Có bạn đạt GPA cao chót vót, bạn đi trao đổi quốc tế, bạn khởi nghiệp từ năm nhất. Thời gian đầu, Hạnh nói rằng cô từng thấy choáng ngợp và áp lực. Thế nhưng dần dần, cô gái học được cách biến áp lực thành động lực. "Nếu họ làm được, mình cũng có thể tìm cách làm được. Thay vì so sánh, mình chọn cách quan sát, học hỏi và rèn bản lĩnh để bứt phá giới hạn", Hạnh nói.

Không chỉ vậy, áp lực học tập thường khuyên khiến bạn căng thẳng. "Khối lượng kiến thức rất khủng. Vì thế, mình liên tục đổi mới cách học như xem trước tài liệu, đến lớp tập trung vào chỗ khó, ghi chép ý chính thay vì từng chữ, tìm thêm tài liệu ngoài giờ… Nhờ có nhóm bạn đồng hành, cùng nhau học và động viên mỗi khi nản, mình đã vượt qua khó khăn", Hạnh chia sẻ.

Chính nhờ những áp lực này, Hạnh rèn được sự kỷ luật, bền bỉ và khả năng xoay xở. Với cô, trường không chỉ trao kiến thức, mà còn giúp sinh viên trở nên bản lĩnh hơn.

Hành trình lập kênh TikTok

Ý tưởng lập kênh TikTok đến từ thời gian Hạnh làm cộng tác viên cho một dự án cộng đồng học tiếng Anh. Trong lúc đề xuất nội dung, cô đưa ra ý tưởng chia sẻ trải nghiệm học ngoại ngữ hàng ngày, nhưng không được chọn. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng, cô bạn quyết định tự lập kênh riêng để thực hiện.

Theo Hạnh, điều khiến kênh của cô nàng được yêu thích chính là sự gần gũi. Nội dung không thiên về giảng dạy khô khan mà là ghi lại hành trình học của chính cô gái. Mỗi khi đọc báo, xem phim, gặp từ vựng hay, Hạnh đều làm video chia sẻ. Chính sự giản dị ấy tạo nên sức lan tỏa.

"Có nhiều lúc mình ngồi hàng giờ mà không nghĩ ra ý tưởng. Mình liền học cách quan sát nhiều hơn. Mình nghĩ mỗi câu chuyện mà bạn bè kể lại, một bài báo vừa đọc được hay một câu thoại trong phim cũng trở thành chất liệu sáng tạo. Mình nhớ nhất 1 video lấy cảm hứng từ một câu thoại tình cờ mình bắt gặp trên đường phố. Câu nói vu vơ ấy không ngờ lại trở thành clip được "viral" (truyền cảm hứng) nhất kênh", Hạnh chia sẻ.

Bạn bè là nguồn cảm hứng cho kênh TikTok học tiếng Anh 'triệu view' của Hạnh ẢNH: NVCC

Nếu có một điều muốn nhắn nhủ, Hạnh nói: "Đừng bao giờ ngại bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Mỗi ngày chỉ cần tiến bộ hơn hôm qua một chút thôi, theo thời gian, những nỗ lực bền bỉ ấy sẽ đưa chúng ta đến kết quả lớn lao".

Anh Phí Mạnh Hùng, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, hiện tại là giáo viên dạy tiếng Anh, chia sẻ một kỷ niệm về Hạnh: "Hồi năm 3 đại học, tôi quyết định tặng lại sách cho khóa dưới. Đó là 3 chồng sách dày, nặng. Tưởng sẽ mất lâu mới có người nhận, vậy mà chỉ sáng hôm sau, bạn Hạnh chạy xe máy đến chở cả về. Hôm nay đọc tin bạn ấy thủ khoa, tôi thấy thật đúng với câu "có chí thì nên".

Anh Hùng nói rằng anh cảm thấy ấn tượng với sự nhiệt tình của Hạnh. Với anh, Hạnh không phải kiểu "mọt sách" mà là người học có mục tiêu, biết học để làm gì. "Nhất định cô nàng này sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai", anh Hùng nói.