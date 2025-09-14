Hành trình thành thủ khoa của nam sinh từng nhiều lần lỡ vị trí quán quân

Trần Thành Nam sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, học ngành công nghệ thông tin Việt - Pháp, lớp trưởng lớp Việt Pháp K66 đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa với số điểm tuyệt đối 4/4. Đây là sinh viên duy nhất có điểm tuyệt đối trong đợt tốt nghiệp năm nay.

Nhìn lại những năm tháng học phổ thông, Nam cho biết bản thân không phải là người luôn đứng đầu. "Mình từng tham gia nhiều kỳ thi, cuộc thi quan trọng, nhưng thường bỏ lỡ vị trí cao nhất. Chính vì thế, khi biết mình là thủ khoa đầu ra của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay, mình thực sự bất ngờ và hạnh phúc", Nam chia sẻ và cho biết thành tích này không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai.

Nam (thứ 2 từ trái qua) trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Nam nói rằng quyết định theo đuổi ngành công nghệ thông tin là một bước ngoặt đầy táo bạo. Từng học tiếng Pháp suốt 12 năm, giành giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, học lớp song ngữ tiếng Pháp tại Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Nam bất ngờ "quay xe", dù anh bạn được xét tuyển thẳng vào nhiều trường top đầu khối kinh tế, ngoại ngữ…

"Giữa năm lớp 12, mình quyết định quay lại ôn luyện toán và lý để đăng ký vào chương trình công nghệ thông tin Việt – Pháp của ĐH Bách khoa Hà Nội. Mình thấy đây là quyết định khá liều vì khi ấy, mình gần như bị mất gốc môn lý", Nam kể.

Chàng trai cũng chia sẻ thêm thời gian đầu khi học đại học, bạn đối mặt với không ít thử thách. Khi ấy, Nam tự nhủ phải cố gắng nhiều lần để theo kịp các bạn.

"Bí kíp học tập của mình không có nhiều. Trong quá trình học đại học, để học tập tốt cần một nhóm bạn có cùng chí hướng, lý tưởng. Ở ĐH Bách khoa Hà Nội, có rất nhiều môn yêu cầu làm việc nhóm, nên việc có một nhóm đồng hành cùng nhau sẽ là một chiến lược khá là hay. Bên cạnh đó có một nhóm bạn giỏi thì mọi người có thể giúp nhau nhiều trong quá trình học tập", Nam nói.

Ngoài ra, môi trường với những thầy cô tận tâm cũng là nguồn cảm hứng lớn của chàng trai. "Các thầy cô luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển theo khả năng, năng lực bản thân. Mình may mắn được làm việc với những người truyền cảm hứng mạnh mẽ", Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc tham gia câu lạc bộ tiếng Pháp tại trường giúp Nam kết nối với bè bạn có tư duy học tập tích cực. "Tại đây, mình có cơ hội giao lưu với các bạn, các anh chị sinh viên khóa trên có tư duy rất tốt về học tập. Nhờ đó, mình được truyền cảm hứng, có động lực để vượt qua những khó khăn, hoàn thiện bản thân tốt hơn", bạn nói.

Hiện tại Nam đang ở Pháp, chuẩn bị theo học thạc sĩ tại Viện Bách khoa Paris, với học bổng toàn phần ẢNH: NVCC

Hiện tại, ở tuổi 22, Nam đang đặt chân đến nước Pháp, chuẩn bị theo học thạc sĩ ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Viện Bách khoa Paris (Institut Polytechnique de Paris - IP Paris). Với học bổng toàn phần, Nam không chỉ hiện thực hóa ước mơ du học mà còn nuôi ước mơ học tiếp lên tiến sĩ trong tương lai.

Nhìn lại hành trình của mình, Nam tâm sự: "Mọi trải nghiệm ở đại học đều đáng nhớ, vì chính những khó khăn và cơ hội ấy đã định hình con người mình hôm nay. Mình nghĩ thành công đôi khi chỉ cách chúng ta một chữ "dám". Dám mơ lớn, dám thử thách và dám vượt qua chính mình".

PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình, Trưởng nhóm nghiên cứu Tối ưu, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, tự hào chia sẻ: "Nam là sinh viên thứ ba trong lịch sử 69 năm của trường đạt điểm tuyệt đối. Tôi chúc Nam tiếp tục mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công trên hành trình sắp tới".