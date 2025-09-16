Thủ khoa bác sĩ nội trú cảm giác nặng nề khi được gắn 2 chữ 'tinh hoa'

"Vì em biết rằng tất cả chỉ là khởi đầu, dù có thi thành công hay chưa thì cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, còn cả một hành trình dài phía trước để phấn đấu. Những thành tích hiện tại của em rất nhỏ bé so với thầy cô, anh chị đi trước, họ là những chuyên gia mà em rất mến mộ", bác sĩ nội trú Nhất Tín bày tỏ.

Trần Nguyễn Nhất Tín, thủ khoa bác sĩ nội trú Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 ẢNH: NVCC

Hành trình nỗ lực và kiên trì của chàng trai miền núi

Ngày nhận được tin Tín là thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay, mẹ của Tín đã xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: "Xuất thân từ một ngôi trường làng, 12 năm học luôn đạt thành tích cao, chưa bao giờ đi học thêm, con chỉ nỗ lực bằng tư duy và trí tuệ của mình. Sáu năm đại học con luôn miệt mài, học tưởng chừng như quên cả tuổi thanh xuân. Kết quả học tập của con ngày hôm nay vô cùng ngọt lịm".

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi xã Gia An, H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng), Nhất Tín kể đã trải qua những tháng ngày tiểu học, THCS và THPT đều phải tự học, và chưa một lần đi học thêm; từ đó đã tôi luyện cho cậu học trò vùng quê sự kiên trì, chủ động và tính tự học, tự rèn luyện cao.

Trần Nguyễn Nhất Tín (bìa trái) nhận học bổng Odon Vallet năm 2024 của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trị giá 29 triệu đồng cho sinh viên xuất sắc của trường ẢNH: NVCC

Từ thời THCS, thông qua nhóm bạn cùng yêu mến chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Tín có được kết nối với bạn bè trên cả nước, nhờ đó có thêm những nguồn tài liệu của các bạn ở thành phố để mày mò ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học năm lớp 9. Năm đó (2016), Tín đạt giải nhì.

"Đây là giải học sinh giỏi hóa cấp tỉnh hạng nhì duy nhất của huyện miền núi quê em ngày đó. Kỳ thi năm ấy không có giải nhất và đó là cột mốc đầu tiên làm em thấy tự tin vào khả năng tự học của mình", Tín kể.

Sau kỳ thi học sinh giỏi năm đó, Tín đứng giữa hai lựa chọn: học trường chuyên của tỉnh hay trường huyện. Cuối cùng vì không muốn xa nhà sớm, Tín chọn học Trường THPT Đức Linh cách nhà khoảng 20 km. Với lựa chọn này, mỗi ngày Tín phải dậy sớm lúc 5 giờ để chuẩn bị đầy đủ cho kịp chuyến xe buýt đến trường và về tới nhà lúc hơn 12 giờ.

Vì hành trình tới thị trấn khá xa, còn nhiều cách trở do đường sá chưa phát triển, nên suốt những năm THPT cậu học trò vẫn không học thêm mà tự học thông qua sách giáo khoa và các khóa học trên mạng.

Trước đó, cũng nhờ sự tự học và tìm tòi kiến thức, Tín đã có các trải nghiệm và đạt một số giải ở các kỳ thi như Tự hào Việt Nam cấp quốc gia, được tuyên dương tại Phủ Chủ tịch năm 2017; hay thực hiện ước mơ chinh phục một chiếc vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia (vòng nguyệt quế cuộc thi tuần năm 2018).

Dù là thủ khoa bác sĩ nội trú của trường năm nay, nhưng Tín chỉ khiêm tốn thừa nhận rằng phần nhiều cũng nhờ may mắn. "Thực tế em thấy việc ôn luyện cũng sẽ tương tự với các bạn cùng khóa khác, bắt đầu phải lựa chọn chuyên ngành yêu thích, xin tài liệu từ anh chị khóa trên và tìm nhóm học tập. Những kiến thức của kỳ thi bác sĩ nội trú là sách, tài liệu được cập nhật mới nhất thông qua thầy cô và khuyến cáo của các hiệp hội trong nước cũng như quốc tế. Em cũng như các bạn luôn cố gắng đọc thật nhiều tài liệu, cùng nhau bàn luận đề thi cũ để rút ra kinh nghiệm và tiên đoán các câu hỏi mới có thể ra thi", Tín nói và khiêm tốn thừa nhận: "Trong kỳ thi lần này, chúng em đều cố gắng rất nhiều, các bạn đi thi đều rất giỏi, em tin là chỉ có may mắn mới khiến bản thân trở thành thủ khoa".

Dù thế, chỉ ra bí quyết mà theo Tín đã khiến bản thân tự tin hơn, đó là nhóm hướng tới sự thông hiểu, sáng tạo và vận dụng triệt để các công cụ, trong đó có trí tuệ nhân tạo bằng việc giả lập đề thi. Đó là cách tốt nhất để Tín làm quen với không khí rất áp lực của kỳ thi, vì thí sinh phải trải qua 4 ngày thi liên tục.

Tín kể ban đầu kỳ vọng khi vào trường là sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, nhưng khi bắt đầu tham khảo về bản lĩnh đến với nghề, Tín có một chút e ngại. Trong suy nghĩ, Tín thấy mình hợp với việc tìm kiếm sự liên quan giữa các hệ cơ quan với nhau nên chọn nội tổng quát là hướng đi.

Không cho phép mình bỏ cuộc

Trong suốt hành trình chinh phục những thành quả ngày hôm nay của Tín, sự tự học là yếu tố quyết định phần nhiều. Chia sẻ về bí quyết để tự học hiệu quả, Tín cho rằng: "Dù tự học vẫn phải cần một người hướng dẫn có tâm. Mỗi cấp bậc học là những người anh chị mới, em quan sát thấy những ai thực sự có năng lực để kết nối và trao đổi sâu về cốt lõi trong cách học của họ. Em rút ra được là tuy thời gian học có thể khác nhau nhưng phải đạt được hiệu suất tối ưu và kế hoạch học phải bài bản, không nên tự do mà phải có nề nếp. Hơn nữa, phải chọn nguồn tài liệu chuẩn là sách vở trong nước và quốc tế, các website uy tín của hiệp hội để đọc. Trong quá trình học phải luôn có sự đấu tranh trong suy nghĩ, để có thể giải thích tại sao lại như thế này, tại sao không phải như thế kia…".

Trần Nguyễn Nhất Tín là đảng viên trẻ tiêu biểu của trường ẢNH: NVCC

Đến thời điểm hiện tại, ngoài danh hiệu thủ khoa bác sĩ nội trú (36,5/40 điểm), Tín còn là bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi; được giấy khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích giải nhất cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ Olympic Mác - Lênin; giải nhì cuộc thi học thuật y khoa toàn quốc năm 2024; giải ba kỳ thi hóa sinh Championship cấp toàn quốc năm 2023; Sinh viên 5 tốt TP.HCM năm 2024… Nhưng khi hỏi về cột mốc đáng nhớ nhất, Tín lại khảng khái thừa nhận: "Đó là những lần thất bại trong các bài thi và kỳ thi lớn nhỏ". Vì với Tín: "Em luôn nhớ những khoảnh khắc đó mình đã thất vọng như thế nào, để từ đó nuôi khát vọng cho bản thân đứng dậy mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã".

Trước những nhận định học y rất vất vả, Tín quan niệm: "Học y không chỉ gói gọn trong 6 năm mà cả phần đời còn lại, vì học cả đời nên nếu những ai đã xác định như vậy sẽ học trong tâm lý thoải mái, đón nhận những kiến thức của thời đại. Còn nói về vất vả thì em nghĩ chính là khi hành nghề. Khi sinh mạng của một người được đặt trên vai của bác sĩ thì đó là lúc em sẽ cảm nhận thế nào là vất vả, vì giữa sự sống và cái chết, con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết".

Dù vất vả hay còn nhiều thử thách, cứ nghĩ về những người từng gặp trên giường bệnh, nhớ tới sự đau thương của những ca bệnh hiểm nghèo, Tín không cho phép mình bỏ cuộc. Phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng sự tự hào về ngành, về những thầy cô đi trước vẫn luôn là ngọn lửa trong tâm trí của chàng bác sĩ trẻ, thôi thúc Tín sẵn sàng hy sinh vì màu áo ấy.