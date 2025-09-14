Hành trình từ thủ khoa khối B đến thủ khoa đầu ra Trường Y

Bí quyết học tập của thủ khoa

Với GPA 3.63/4.0, điểm rèn luyện 90.71/100, Dương Nhật Nam trở thành thủ khoa tốt nghiệp Trường Y (ĐH Y Dược TP.HCM) năm 2025. Hành trình 6 năm của Nam là minh chứng cho sự kiên trì, phương pháp học tập hiệu quả và đam mê với nghề y.

Nam chia sẻ môi trường đại học khác xa những năm học THPT, đòi hỏi sự tự học cao. Ban đầu, Nam bỡ ngỡ trước khối lượng kiến thức khổng lồ và từng hụt hẫng khi điểm số không như ý. “Ở đại học, thầy cô chỉ là người dẫn đường, đồng hành cùng sinh viên để tìm hiểu những kiến thức mới. Vì vậy, trong những năm đầu đại học, mình khá bỡ ngỡ, cảm thấy kiến thức sao mà nhiều quá”, Nam nhớ lại.

Nam là thủ khoa đầu ra của Trường Y (ĐH Y Dược TP.HCM) năm 2025 ẢNH: NVCC

Để đạt GPA 3.63/4.0 và trải qua rất nhiều kỳ thi trong 6 năm học, Nam nhấn mạnh việc hiểu bài ngay trên giảng đường và duy trì sức khỏe tinh thần lành mạnh là vô cùng quan trọng. Về phương pháp học tập, Nam cho biết cậu áp dụng phương pháp học và lượng giá theo Bloom Taxonomy. “Trong đó một trong những cách học tốt nhất là học nhóm vì bản thân sẽ nắm kiến thức nhiều nhất khi mình có thể truyền đạt kiến thức ấy cho người khác. Trong nhóm học, mỗi người chia nhau tìm hiểu sâu về một phần của một bài nào đó rồi sau đó chia sẻ lại cho nhau những điều đã tìm hiểu được. Điều này rất phù hợp với ngành y vì kiến thức y khoa nhiều vô tận”, Nam giải thích.

Thành tích thủ khoa là thành quả sau 6 năm nỗ lực học tập của Nam ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với thực hành lâm sàng, Nam luôn chủ động hỏi bệnh, thăm khám và trao đổi với thầy cô để kết nối lý thuyết với thực tế. Điều này không chỉ giúp Nam nhớ lâu mà còn biến một chàng trai rụt rè thành người tự tin hơn khi giao tiếp, đặc biệt là với bệnh nhân.

Nói về khó khăn gặp phải trong quá trình học, Nam chia sẻ từng đối mặt với khó khăn đáng nhớ ở năm thứ 2, khi lần đầu thực hành lâm sàng. “Do tính rụt rè, mình chỉ đứng phía sau các bạn khác và ghi chép, không dám tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, dẫn đến việc không qua môn thi lâm sàng đầu tiên. Chính lần ấy như thức tỉnh mình phải đổi cách học. May mắn nhờ lời khuyên từ anh chị khóa trên, sự động viên của người nhà, mình bước ra khỏi vùng an toàn, trở nên tự tin hơn”, Nam chia sẻ.

Đam mê nghề y và khát vọng cống hiến

Sau 6 năm học tập, khi tận mắt chứng kiến bệnh nhân vật lộn với bệnh tật và sự tận tâm của thầy cô, Nam nhận ra nghề y là một sứ mệnh. “Y học không đơn thuần chỉ là một nghề mà đó là một sứ mệnh, nơi mà mỗi một nhân viên y tế sẽ gặp gỡ, kết nối và chăm sóc những con người đang đối mặt với nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần”, Nam tâm sự.

Hiện tại, Nam đang theo đuổi chuyên ngành Ngoại – Tiết niệu, với khát vọng học sâu về ghép thận, một trong những phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân thận mạn. “Từ năm 3, khi đi thực tập lâm sàng nội khoa, mình chứng kiến những bệnh nhân mang trong mình bệnh thận mạn giai đoạn cuối, để tránh được bệnh diễn tiến nặng cũng như những biến chứng nguy hiểm thì bệnh nhân phải tiết chế rất nhiều trong chế độ ăn, trong khi cơ thể thì chỉ còn “da bọc xương”. Tận mắt thấy được những điều ấy, mình khao khát được theo đuổi chuyên ngành này”, Nam chia sẻ và cho biết sau khi tốt nghiệp đã đăng ký thi bác sĩ nội trú tại ĐH Y Dược TP.HCM.

Ngoài học, Nam (giữa) còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội nghị khoa học ẢNH: NVCC

Ngoài học tập, Nam tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, đạt điểm rèn luyện 90.71/100. Nam cũng nhận được nhiều giải thưởng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng – chống dịch Covid-19 tại TP.HCM; giải thưởng Odon Vallet năm 2021 và 2022; giải thưởng Never Give Up dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường hai năm liên tiếp.

Với Nam, sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và thầy cô là nguồn động lực lớn. “Gia đình không khá giả nhưng luôn động viên và là chỗ dựa vững chắc cho mình, bạn bè xung quanh thì sẵn sàng chia sẻ kiến thức với nhau và thầy cô là những người luôn truyền ngọn lửa đam mê”, Nam nói và nhắn nhủ: “Việc học và thực hành ở trường y khá vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực và tính kỷ luật rất lớn ở bản thân. Nhưng mình tin rằng với sự cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn ấy để theo đuổi đam mê của bản thân”.

Là người trực tiếp hướng dẫn Nam trong các buổi thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Đăng Trí, giảng viên bộ môn Nhi, Trường Y (ĐH Y Dược TP.HCM), chia sẻ: “Mỗi buổi sáng khám bệnh, khi hỏi về các ca bệnh Nam đang theo dõi, tôi rất ngạc nhiên. Dù chỉ là sinh viên năm 4 và mới thực tập tại khoa được 2 ngày, Nam đã nắm chắc tình trạng bệnh, trình bày mạch lạc, hồ sơ bệnh án ghi chép chỉn chu. Những câu hỏi khó yêu cầu tư duy tổng hợp, Nam đều giải quyết gọn gàng. Về thái độ, em luôn nghiêm túc, hoàn thành công việc đúng hạn. Có lần tôi vào khoa sớm đã thấy Nam đang đo huyết áp cho bệnh nhân rồi”.

Bác sĩ Trí còn đặc biệt ấn tượng với hai phẩm chất nổi bật của Nam: “Đầu tiên là tinh thần chủ động và tự giác trong học tập. Dù không được phân công, Nam vẫn chủ động khám, hỏi bệnh và theo dõi sát các ca bệnh trong phòng, nắm rõ tình hình và trình bày trôi chảy khi được hỏi. Thứ hai là thái độ điềm tĩnh, cẩn trọng và cầu thị. Dù sở hữu kiến thức sâu rộng, Nam không khoe mẽ hay vội vàng mà luôn từ tốn và giữ thái độ cầu thị. Đó là một thái độ học tập rất đáng quý".