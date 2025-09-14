Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Học bài bằng âm nhạc giúp nam sinh đạt thủ khoa 'kép'

Uyên Phạm
Uyên Phạm
14/09/2025 09:30 GMT+7

Từ một cậu học trò tự mày mò chiếc máy tính cũ, Hồ Tuấn Khôi nay đã trở thành thủ khoa "kép" đầu vào của Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tại lễ chào mừng năm học mới 2025, Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã vinh danh tân sinh viên Hồ Tuấn Khôi, người xuất sắc trở thành thủ khoa tuyển sinh theo cả hai phương thức: đạt 1.108 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực 2025 và 29,25 điểm tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học bài bằng âm nhạc giúp nam sinh đạt thủ khoa “kép” - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM trao học bổng, vinh danh tân sinh viên thủ khoa 2025 cho Hồ Tuấn Khôi

ẢNH: NVCC

Khôi bày tỏ: "Đó là sự ghi nhận cho những đêm dài cùng trang sách, là một lời nhắc nhở, một điểm khởi đầu mới. Cảm giác lúc này giống như vừa leo lên đỉnh một ngọn đồi và nhận ra phía trước vẫn còn cả một dãy núi cao hơn đang chờ đợi".

Điều đặc biệt giúp Khôi đạt thành tích ấn tượng ở cả hai kỳ thi chính là học bài cùng âm nhạc. Khôi thường biến kiến thức khô khan thành giai điệu, với phần nhạc nền đến từ những ca khúc của Hatsune Miku (Nhật Bản). "Bí quyết của em chỉ đơn giản là sự tò mò. Khi biến việc học thành một nhạc cụ của riêng mình, bởi khi mình thực sự hứng thú thì mọi kiến thức sẽ tự nhiên khắc sâu", Khôi chia sẻ.

Đối với lựa chọn theo học tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, Khôi cho rằng đó là cái duyên ngay từ lần đầu tiếp xúc. Những dòng code tưởng chừng khô khan nhưng lại chứa đựng câu chuyện bên trong đã khơi dậy trong chàng trai trẻ niềm say mê. Kỷ niệm tự mày mò trên chiếc máy tính cũ ở nhà càng củng cố thêm tình cảm ấy. Dù nhiều lần phá hỏng CPU để rồi tốn hơn vài triệu đồng chỉ để sửa mà đúng ra nên dùng mua máy mới, đến cảm giác chiến thắng khi khởi động thành công một trò chơi đã khiến Khôi nhận ra công nghệ mang lại sự hứng khởi tương tự như giải được một bài toán.

Học bài bằng âm nhạc giúp nam sinh đạt thủ khoa “kép” - Ảnh 2.

Từ một cậu học trò tự mày mò chiếc máy tính cũ, Hồ Tuấn Khôi nay đã trở thành thủ khoa "kép" đầu vào của Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Khi được hỏi về kế hoạch trong 4 năm đại học, Khôi cho rằng bản thân không nhìn nó như những gạch đầu dòng phải hoàn thành, mà như những cánh cửa tò mò cần thử mở để khám phá. Với Khôi, tham gia câu lạc bộ là tìm những đồng tác giả cùng viết nên một thế giới chung; nghiên cứu khoa học là cách đào sâu vào bản chất câu chuyện; còn trao đổi sinh viên quốc tế sẽ là một bước ngoặt bất ngờ để nhân vật chính trải nghiệm vùng đất xa lạ.

Về kỹ năng cần phát triển, Khôi nhấn mạnh đến khả năng dịch thuật từ ngôn ngữ con người sang ngôn ngữ máy tính và ngược lại, để sản phẩm công nghệ có thể thấu hiểu người dùng. Ngoài ra, Khôi chú trọng rèn luyện sự dũng cảm chấp nhận "bản nháp xấu", coi thất bại là một phần tất yếu của sáng tạo. Quan trọng hơn, Khôi muốn giữ cho mình đôi mắt tò mò, ngây thơ như một đứa trẻ để không ngừng đặt câu hỏi "tại sao" và "nếu như".

Nói về tương lai sau tốt nghiệp, Khôi không chọn sẵn một lộ trình duy nhất. Cậu xem học cao hơn như hành trình nghiên cứu, đi làm như nghề kể chuyện chuyên nghiệp và khởi nghiệp như việc xây dựng cả một thư viện của riêng mình. Và Khôi cho biết sẽ thử đi qua cả 3 hành trình trên.

Tin liên quan

Chuyện xúc động về thủ khoa kép ôm di ảnh của cha trong ngày tốt nghiệp

Chuyện xúc động về thủ khoa kép ôm di ảnh của cha trong ngày tốt nghiệp

Trần Vũ Bảo là thủ khoa kép ngành tài chính - ngân hàng Trường ĐH Văn Lang. Vừa qua, Bảo gây xúc động cho nhiều người khi mang theo di ảnh của cha trong ngày tốt nghiệp.

Chàng trai nói về cách học để đạt thủ khoa kép

Nam sinh trở thành thủ khoa kép khối A01 và D01: Nói về 'Vùng trời quê hương...'

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP. HCM Hồ Tuấn Khôi Đào sâu âm nhạc Thủ khoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận