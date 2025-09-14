Học bài bằng âm nhạc giúp nam sinh đạt thủ khoa 'kép'

Tại lễ chào mừng năm học mới 2025, Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã vinh danh tân sinh viên Hồ Tuấn Khôi, người xuất sắc trở thành thủ khoa tuyển sinh theo cả hai phương thức: đạt 1.108 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực 2025 và 29,25 điểm tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM trao học bổng, vinh danh tân sinh viên thủ khoa 2025 cho Hồ Tuấn Khôi ẢNH: NVCC

Khôi bày tỏ: "Đó là sự ghi nhận cho những đêm dài cùng trang sách, là một lời nhắc nhở, một điểm khởi đầu mới. Cảm giác lúc này giống như vừa leo lên đỉnh một ngọn đồi và nhận ra phía trước vẫn còn cả một dãy núi cao hơn đang chờ đợi".

Điều đặc biệt giúp Khôi đạt thành tích ấn tượng ở cả hai kỳ thi chính là học bài cùng âm nhạc. Khôi thường biến kiến thức khô khan thành giai điệu, với phần nhạc nền đến từ những ca khúc của Hatsune Miku (Nhật Bản). "Bí quyết của em chỉ đơn giản là sự tò mò. Khi biến việc học thành một nhạc cụ của riêng mình, bởi khi mình thực sự hứng thú thì mọi kiến thức sẽ tự nhiên khắc sâu", Khôi chia sẻ.

Đối với lựa chọn theo học tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, Khôi cho rằng đó là cái duyên ngay từ lần đầu tiếp xúc. Những dòng code tưởng chừng khô khan nhưng lại chứa đựng câu chuyện bên trong đã khơi dậy trong chàng trai trẻ niềm say mê. Kỷ niệm tự mày mò trên chiếc máy tính cũ ở nhà càng củng cố thêm tình cảm ấy. Dù nhiều lần phá hỏng CPU để rồi tốn hơn vài triệu đồng chỉ để sửa mà đúng ra nên dùng mua máy mới, đến cảm giác chiến thắng khi khởi động thành công một trò chơi đã khiến Khôi nhận ra công nghệ mang lại sự hứng khởi tương tự như giải được một bài toán.

Từ một cậu học trò tự mày mò chiếc máy tính cũ, Hồ Tuấn Khôi nay đã trở thành thủ khoa "kép" đầu vào của Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Khi được hỏi về kế hoạch trong 4 năm đại học, Khôi cho rằng bản thân không nhìn nó như những gạch đầu dòng phải hoàn thành, mà như những cánh cửa tò mò cần thử mở để khám phá. Với Khôi, tham gia câu lạc bộ là tìm những đồng tác giả cùng viết nên một thế giới chung; nghiên cứu khoa học là cách đào sâu vào bản chất câu chuyện; còn trao đổi sinh viên quốc tế sẽ là một bước ngoặt bất ngờ để nhân vật chính trải nghiệm vùng đất xa lạ.

Về kỹ năng cần phát triển, Khôi nhấn mạnh đến khả năng dịch thuật từ ngôn ngữ con người sang ngôn ngữ máy tính và ngược lại, để sản phẩm công nghệ có thể thấu hiểu người dùng. Ngoài ra, Khôi chú trọng rèn luyện sự dũng cảm chấp nhận "bản nháp xấu", coi thất bại là một phần tất yếu của sáng tạo. Quan trọng hơn, Khôi muốn giữ cho mình đôi mắt tò mò, ngây thơ như một đứa trẻ để không ngừng đặt câu hỏi "tại sao" và "nếu như".

Nói về tương lai sau tốt nghiệp, Khôi không chọn sẵn một lộ trình duy nhất. Cậu xem học cao hơn như hành trình nghiên cứu, đi làm như nghề kể chuyện chuyên nghiệp và khởi nghiệp như việc xây dựng cả một thư viện của riêng mình. Và Khôi cho biết sẽ thử đi qua cả 3 hành trình trên.