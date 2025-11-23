Ấn tượng với thủ khoa đưa sản phẩm AI lên sân khấu làm MC

Tạo ra những giải pháp số giúp thế giới tiến bộ và phát triển hơn

Trong chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2025 do Hội Sinh viên VN TP.HCM và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức ngày 21.11, sự xuất hiện của các thủ khoa cùng với câu chuyện về hành trình của các bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự sáng tạo, lòng kiên trì và tinh thần vượt qua mọi khó khăn chinh phục chặng đường tri thức của thế hệ trẻ VN.

Thủ khoa Lê Mậu Anh Phong và MC AI trong phần giao lưu của mình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ấn tượng đầu tiên là sự xuất hiện của MC trí tuệ nhân tạo (AI), sản phẩm của chàng thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Sau lời dẫn của MC chương trình về hình ảnh của đổi mới sáng tạo, trên màn hình xuất hiện một MC AI với giọng đọc rành mạch: "Hình như các bạn đang nhắc đến tôi đúng không? Xin chào các bạn, tôi chính là hiện thân AI. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với người bạn đồng hành, cũng là một trong những người bạn đã tạo ra tôi. Bạn ấy chính là Lê Mậu Anh Phong, thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, với 2 lần vô địch cuộc thi về An toàn thông tin ASEAN Cyber Shield bảng General 2024".

Sau lời giới thiệu của MC AI, thủ khoa Lê Mậu Anh Phong xuất hiện. Và trợ thủ AI này cũng là MC cho phần giao lưu của Anh Phong ngay trên sân khấu.

Trả lời câu hỏi của MC AI về lý do chọn ngành an toàn thông tin, Anh Phong cho biết mình đến với ngành này cũng rất tự nhiên, vì trước đây anh chàng đã nghe từ hacker rất nhiều, nhưng không hiểu rõ là gì, khi biết đến ngành an toàn thông tin thì rất muốn trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn.

Với chất giọng Quảng Trị đặc trưng, Anh Phong nói: "Các bạn biết đến quê mình với trận chiến Thành cổ ác liệt. Và hiện nay, mình nghĩ bản thân cũng đang ở trong một cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng cũng gay gắt không kém, đó là cuộc chiến an ninh mạng". Bởi lẽ, sau khi tốt nghiệp, chàng thủ khoa đang là một kỹ sư bảo mật. Nhiệm vụ của Phong là phân tích hệ thống, các rủi ro có thể gây hại cho hệ thống, từ đó đề xuất và góp ý để sửa, làm cho hệ thống số trở nên an toàn hơn.

Thủ khoa Trần Hoàng Đoan Trang biến khó khăn thành động lực để phấn đấu ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sau những chia sẻ của Anh Phong, MC AI liền đáp rất dí dỏm: "Lý do chọn ngành của bạn thú vị đấy. Thú vị như cách bạn tạo ra một nhân vật AI hài hước như tôi".

Ngay sau đó, MC AI hỏi chủ nhân của mình: "Hãy cho tôi biết khát vọng của một sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực công nghệ là gì?". Anh Phong chia sẻ: "Mỗi ngành nghề có một cách đóng góp khác nhau; với mình, làm trong lĩnh vực công nghệ, mình mong muốn tạo ra những giải pháp số để giúp thế giới tiến bộ và phát triển hơn, giúp hệ thống số trở nên an toàn hơn".

Kết lại phần giao lưu của thủ khoa Anh Phong, MC AI khuấy động hội trường với phần hát giao lưu cùng các thủ khoa bằng một ca khúc do chính AI sáng tác.

Trở thành thủ khoa để biến… chiếc gối thành thiết bị y tế

Mỗi thủ khoa được vinh danh năm nay là một câu chuyện và hành trình chinh phục khác nhau, nhưng ở các bạn, điểm chung vẫn là ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thủ khoa Nguyễn Vũ Hoàng Phúc chia sẻ tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trần Hoàng Đoan Trang, tân thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Cách đây 7 năm, bố Trang gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não. Biến cố này không chỉ để lại tổn thương về mặt thể chất (bố mất hoàn toàn khả năng lao động) mà còn là cú sốc tinh thần cho cả gia đình.

"Từ đó chúng em tự dặn mình luôn phải cố gắng hết sức, dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào", Trang nói và chia sẻ thêm: "Em cũng tự hứa sẽ nỗ lực hết mình trên chặng đường sắp tới. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn rèn đức, luyện tài, có thêm các kỹ năng xã hội để sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp, không chỉ đỡ đần cho bố mẹ và gia đình mà còn có thể cống hiến cho sự phát triển của thành phố và đất nước".

Trên sân khấu chương trình vinh danh, Nguyễn Vũ Hoàng Phúc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, nói về lý do chọn ngành kỹ thuật y sinh khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Phúc kể, trong quá trình học THPT, bạn đã có cơ hội tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp, từ đó được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tuy nhiên, chàng tân thủ khoa nhận thấy nếu cứ để kiến thức đó mãi nằm trên giấy thì sẽ lãng phí và rất vô nghĩa. Thế là cậu học trò dần tìm hiểu và dấn thân vào nghiên cứu khoa học.

Năm học lớp 10, vô tình xem được bản tin thời sự về thực trạng ngưng thở đột ngột khi ngủ đang có xu hướng ngày càng tăng và đáng báo động, Phúc tự đặt câu hỏi: "Với những gì mình đã và sẽ được học thì có thể làm được gì để góp phần khắc phục tình trạng này?".

Từ đó, cậu học trò bắt đầu nung nấu ý định về chiếc gối y tế. Lên lớp 11, Phúc cùng các bạn lên ý tưởng chế tạo chiếc gối như là một thiết bị y tế, sẽ tự động nhận biết hiện tượng ngưng thở khi ngủ và có thể tự điều chỉnh góc độ gối cổ của người nằm để khơi thông khí quản, giúp người sử dụng có thể thở một cách bình thường mà không thức giấc hoặc không bị những hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên chiếc gối này chỉ mới ở mức độ mô hình, còn cần quãng đường rất dài từ ý tưởng đến ứng dụng thực tiễn, và đây cũng chính là mục tiêu trong 5 năm đại học của Phúc.

Sau khi trở thành thủ khoa đầu vào, Phúc cho biết đây là tiền đề và động lực để tiếp tục nỗ lực tiếp thu, tích lũy kiến thức, nghiên cứu để sau khi tốt nghiệp có thể biến cái gối này thành sản phẩm giúp ích cho mọi người.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác thúc đẩy Phúc chọn ngành kỹ thuật y sinh là vì anh chàng nhận thấy tuy VN có nền y học khá phát triển trong khu vực, tuy nhiên vẫn có điểm trũng về trang thiết bị y tế.

"Phần lớn các thiết bị y tế chúng ta sử dụng phải nhập khẩu, điều này dẫn đến hệ quả là chi phí khám chữa bệnh bị đội lên rất nhiều lần. Cộng với hiện tượng các tuyến y tế cơ sở, địa phương tuy có trình độ chuyên môn nhưng không có đủ điều kiện để đầu tư các máy móc cần thiết đã dẫn đến những áp lực không đáng có cho tuyến đầu. Em có ước mơ sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh với chuyên ngành trang thiết bị y tế, có thể làm việc trong lĩnh vực này để góp phần nâng cao, cải thiện chất lượng sản xuất và tính tự chủ của nước ta trong sản xuất trang thiết bị y tế", chàng thủ khoa tâm huyết.

Nói về danh hiệu thủ khoa, Phúc chia sẻ: "Đối với em, danh hiệu thủ khoa là thành tựu rất lớn trong cuộc đời, nhưng đây không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trong hơn cả là một ngày nào đó, những nghiên cứu, ý tưởng của em có thể trở thành những sản phẩm thực tế cứu giúp cho nhiều bệnh nhân, đó là nơi em bắt đầu và cũng là nơi em muốn đi đến".