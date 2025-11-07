Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hà Nội có 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được tuyên dương năm 2025

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/11/2025 09:48 GMT+7

Năm 2025, Hà Nội sẽ tuyên dương 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô. Trong đó, có thủ khoa là quán quân học bổng thạc sĩ tại Đại học Warwick (top 72 thế giới).

Thành đoàn Hà Nội cho biết, năm nay, có 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố sẽ được tuyên dương. Trong đó, nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp thành phố, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Hà Nội có 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được tuyên dương năm 2025- Ảnh 1.

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương các thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2024

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Các thủ khoa xuất sắc nổi bật như: Trần Thành Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội) đạt điểm học tập tuyệt đối 4.0/4.0 và suất học bổng bậc thạc sĩ chương trình PhD Track tại Viện Polytechnique de Paris (Pháp); Tạ Quang Công (Học viện An ninh nhân dân), gương mặt tiêu biểu trong khối lực lượng vũ trang, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp" trung ương cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đặc biệt, trong số này có sinh viên Thiều Ngọc Mai (Đại học Kinh tế quốc dân) với điểm học tập đạt 4.0/4.0, giành quán quân học bổng thạc sĩ tại Đại học Warwick (top 72 thế giới) và là kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer) tại Viettel AI ngay từ năm thứ 4 đại học.

Theo Thành đoàn Hà Nội, chương trình Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 13 - 14.11, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Các thủ khoa sẽ tham gia các hoạt động truyền thống và giao lưu, gồm: Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long; gặp mặt, giao lưu với học sinh Trường THPT Chu Văn An; Lễ ghi danh Sổ vàng thủ khoa xuất sắc năm 2025 và lễ tuyên dương.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 23 năm Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Sau 22 năm, đã có 2.356 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND TP.Hà Nội. Việc trao tặng danh hiệu ý nghĩa này nhằm tiếp lửa tinh thần cống hiến, nỗ lực của thế hệ trẻ, đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ khoa Đại học warwick Đại học bách khoa hà nội Tuyên dương thủ khoa Thành Đoàn Hà Nội
