Vinh danh 88 thủ khoa và 'mở đường' cho người trẻ tham gia phát triển siêu đô thị

Chiều 21.11, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức Chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2025. Năm nay, 88 thủ khoa đã được vinh danh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết rất ấn tượng với kết quả học tập, nghiên cứu và rèn luyện của các thủ khoa. Điều đáng mừng là ngay sau khi tốt nghiệp, tất cả các bạn đều được các cơ quan, doanh nghiệp mời tham gia tuyển dụng và đã bước đầu phát huy được sở trường, năng lực của mình tại từng đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

"88 thủ khoa được vinh danh hôm nay chính là những điển hình về tinh thần hiếu học, vượt khó để chinh phục tri thức", ông Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM đã gia tăng về quy mô học sinh, sinh viên, tạo ưu thế cho thành phố về nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới. Một trong những động lực then chốt, khâu đột phá chiến lược để phát triển thành phố là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Với yêu cầu và khát vọng trong sự phát triển trở thành siêu đô thị trong giai đoạn sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai một cách mạnh mẽ các cơ chế, chính sách để phát triển hơn nữa giáo dục và đào tạo của thành phố; khuyến khích, tuyển dụng sinh viên xuất sắc, chính sách đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt; nhất là các thủ khoa sẽ có môi trường và chính sách tốt nhất để cống hiến và phát triển lâu dài", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

88 thủ khoa được vinh danh là những điển hình về tinh thần hiếu học, vượt khó để chinh phục tri thức ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết lãnh đạo thành phố luôn kỳ vọng vào thế hệ học sinh, sinh viên thành phố sẽ tiếp tục trở thành lực lượng tiên phong, là đội ngũ tinh nhuệ tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

"Các bạn hãy biến tri thức thành sức mạnh thực tiễn; hãy tiếp tục tự tin, bản lĩnh, cầu thị, sáng tạo và không ngừng học hỏi để biến ý tưởng thành những sản phẩm cụ thể; biến khát vọng khởi nghiệp thành những dự án kinh tế. Dù học tập, làm việc ở bất kỳ môi trường nào, trong hay ngoài nước, trong khu vực nhà nước hay tư nhân, hãy luôn phát huy nghĩa tình, sáng tạo, tiên phong và trách nhiệm", ông Nguyễn Mạnh Cường nhắn gửi.

Thủ khoa chia sẻ câu chuyện của mình tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm nay chương trình vinh danh 88 thủ khoa, trong đó 40 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm nay, chương trình đã xét chọn, tuyên dương 88 thủ khoa. Trong đó, 40 thủ khoa trúng tuyển có thành tích xuất sắc trong học tập, đều đạt điểm tuyển sinh từ 26 điểm trở lên (25 điểm trở lên đối với sinh viên trường cao đẳng), đặc biệt có 2 thủ khoa đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm (không tính điểm ưu tiên), 23 thủ khoa từng đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi olympic môn học các cấp; 8 bạn là học sinh tiêu biểu, học sinh 3 tốt của trường và thành phố; có 1 thủ khoa là đảng viên; có 5 bạn tham gia công tác Đoàn tại trường THPT, có khả năng tổ chức hoặc tham gia tích cực các hoạt động công tác Đoàn tại trường THPT và hoạt động xã hội tại địa phương cư trú.

Các thủ khoa sẽ có môi trường và chính sách tốt nhất để cống hiến và phát triển lâu dài ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong số 48 gương thủ khoa tốt nghiệp đạt nhiều thành tích xuất sắc, có 40 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, có 4 thủ khoa là đảng viên, 27 là cán bộ Đoàn - Hội; 33 cử nhân từng đạt Giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" các cấp, Giải thưởng Sao tháng Giêng; 12 gương thủ khoa từng tham gia và đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học các cấp và 40 gương thủ khoa từng đạt giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, sáng tạo, cuộc thi nghề nghiệp, chuyên ngành khác; nhiều thủ khoa từng tham gia các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, tham gia các bài báo khoa học, các diễn đàn sinh viên quốc tế. Trong số đó, có 3 thủ khoa đạt số điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0