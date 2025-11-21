Tôn vinh 63 đồ án xuất sắc của sinh viên kiến trúc, xây dựng

Sáng 21.11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 năm 2025. Giải thưởng do Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng tổ chức.

Giải thưởng Loa Thành được khởi xướng từ năm 1988, là giải thưởng uy tín dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc - xây dựng, đồng thời là sân chơi học thuật lớn đối với sinh viên trong khối ngành.

Sự đa dạng trong đề tài và cách tiếp cận

Theo ban tổ chức, năm 2025, giải thưởng nhận được 185 đồ án dự thi, đến từ 26 trường đại học đã phản ánh tinh thần nghiêm túc, nỗ lực và sự sáng tạo của sinh viên các trường.

Trong đó, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục là hai đơn vị có số lượng đồ án tham dự nhiều nhất, lần lượt 42 và 41 đồ án.

Dựa trên hệ thống tiêu chí và quá trình chấm chọn của các hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Giải thưởng đã thống nhất trao 63 giải thưởng chính thức và giải khuyến khích, chiếm khoảng 30% tổng số đồ án dự thi.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 3 thí sinh ẢNH: XUÂN TÙNG

3 đồ án đạt giải nhất năm nay thể hiện sự đa dạng trong đề tài và cách tiếp cận: "Cao ốc cao cấp VINPEARL" của sinh viên Bùi Chí Cương (Trường đại học Xây dựng Miền Tây); "Bảo tàng Di sản Cố đô Huế" của sinh viên Đặng Duy Khoa (Trường đại học Kiến trúc TP.HCM); và "Trung tâm nghiên cứu và giáo dục về đa dạng sinh học - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ" của Bùi Thị Thủy An (Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM).

Ngoài ra, ban tổ chức trao 15 giải nhì, 20 giải ba và 25 giải khuyến khích. Trường đại học Kiến trúc TP.HCM dẫn đầu về số lượng giải thưởng với 16 giải, tiếp đến là Trường đại học Kiến trúc Hà Nội với 12 giải.

Nền tảng để sinh viên tự tin bước vào nghề

Theo đánh giá chuyên môn, các đồ án thuộc khối kỹ thuật - xây dựng duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu tổng hợp kiến thức và bám sát chương trình đào tạo. Nhiều đồ án ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ như BIM, AI hay các phần mềm tính toán hiện đại.

Giải thưởng vinh danh 63 sinh viên có đồ án tốt nghiệp xuất sắc ẢNH: XUÂN TÙNG

Ở khối kiến trúc - quy hoạch, nhiều đồ án được đánh giá tốt về nghiên cứu, khả năng phân tích bối cảnh văn hóa, lịch sử, khí hậu, cùng năng lực trình bày bản vẽ, đồ họa chuyên nghiệp.

Một số đồ án nội thất có sự tiến bộ rõ rệt qua việc xây dựng kịch bản sử dụng không gian và trình bày bố cục hợp lý.

Ban tổ chức đánh giá, Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của thế hệ sinh viên trẻ trong bối cảnh ngành kiến trúc - xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ. Những đồ án được vinh danh không chỉ là thành quả học thuật mà còn là nền tảng để sinh viên tự tin bước vào nghề.