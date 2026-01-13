Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nữ thủ khoa dược và hành trình chạm tới 'Sao tháng Giêng'

Hữu Tú
Hữu Tú
13/01/2026 07:00 GMT+7

Nguyễn Trần Thu Uyên, thủ khoa ngành dược, đã đi một hành trình bền bỉ của học tập, rèn luyện và cống hiến, từ giảng đường Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đến giải thưởng "Sao tháng Giêng" của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Là thủ khoa đầu ra ngành dược, Thu Uyên luôn xác định học tập là nền tảng cốt lõi, nhưng cô không bó hẹp mình trong sách vở. "Học tốt là điều bắt buộc, nhưng để trưởng thành, mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia hoạt động, va chạm thực tế và học cách phục vụ cộng đồng", Uyên chia sẻ.

Nữ thủ khoa dược và hành trình chạm tới 'Sao tháng Giêng'- Ảnh 1.

Thủ khoa ngành dược Nguyễn Trần Thu Uyên (Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

ẢNH: NVCC

Song song với các môn chuyên ngành dược, Uyên tích cực tham gia Đoàn - Hội, từ hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đến các chương trình tình nguyện của tỉnh và nhà trường. Mỗi hoạt động là một "lớp học không bảng đen" giúp cô rèn kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tổ chức và tinh thần trách nhiệm.

Theo Uyên, chính môi trường học tập năng động cùng sự đồng hành của BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội Sinh viên đã tiếp thêm động lực để cô không ngừng hoàn thiện bản thân.

Động lực lớn nhất của Thu Uyên đến từ niềm yêu thích ngành dược, sự ủng hộ của gia đình. Ký ức đẹp nhất của quãng đời sinh viên với Thu Uyên không phải những buổi lễ vinh danh, mà là những chuyến đi tình nguyện. Đó là những ngày đi từ sáng sớm, chuẩn bị thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân; là những bữa cơm tập thể rất "sinh viên" nhưng đầy ắp tiếng cười và tình đồng đội.

"Điều khiến tôi nhớ nhất là sự đoàn kết và niềm vui nhỏ bé khi thấy việc mình làm thật sự có ích cho cộng đồng", Uyên nói.

Để dung hòa giữa học tập và hoạt động phong trào, Thu Uyên xây dựng cho mình kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian khoa học để không bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ nào.

Thông điệp mà Uyên gửi đến các bạn sinh viên rất giản dị nhưng sâu sắc: "Đại học không chỉ là học để thi, mà là học để trưởng thành. Hãy chủ động, dấn thân, giữ đam mê và tinh thần cầu tiến suốt chặng đường đại học".

Kết thúc 5 năm học, Thu Uyên không chỉ là thủ khoa đầu ra, mà còn sở hữu bảng thành tích nổi bật: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; giấy khen đã có thành tích trong công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk trao tặng...

Tại lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Thu Uyên là một trong 2 sinh viên của Đắk Lắk được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng "Sao tháng Giêng".

Sau khi tốt nghiệp, Uyên mong muốn tiếp tục học tập, trau dồi chuyên môn để trở thành một dược sĩ giỏi nghề - giàu y đức, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng.


