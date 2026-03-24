Nam sinh chuyên văn, tốt nghiệp thủ khoa ngoại thương với GPA 4.0/4.0

Bí quyết xây dựng nền tảng từ những ngày đầu

Không xem thành tích là một bước nhảy vọt, tân thủ khoa Quốc Trí chọn cách kể câu chuyện của mình bằng những điều giản dị: “Mình giống như một người thợ xây cần mẫn, đặt từng viên gạch thật cẩn thận ngay từ đầu, vì nền móng vững chắc sẽ quyết định tất cả những gì đến sau”.

Quốc Trí cho rằng giai đoạn quan trọng nhất không phải là lúc về đích, mà là khi vừa bắt đầu. “Giai đoạn đầu tiên đã tạo đà cho toàn bộ hành trình sau này. Khi làm tốt ngay từ những bước đầu, mình cũng trở nên cẩn trọng hơn trong từng kế hoạch và hành động”, Trí nói.

Phạm Quốc Trí tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, trở thành thủ khoa chương trình tiêu chuẩn ngành kinh tế đối ngoại, phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM. ẢNH: NVCC

Xuất phát từ lớp chuyên văn của Trường THPT chuyên Tiền Giang, nhưng Trí thừa nhận bản thân từng đối diện không ít bỡ ngỡ khi bước vào môi trường đại học. “Đứng trước một tập thể đa dạng, ai cũng có màu sắc riêng, mình không vội định nghĩa phải trở thành ai. Mình chọn cách quan sát, thích nghi và để bản thân có thời gian tìm ra phương pháp phù hợp”, Trí kể.

Chính lựa chọn “đi chậm lại để hiểu mình” đã giúp Trí không bị cuốn vào áp lực cạnh tranh. “Nếu cố bứt phá ngay khi chưa hiểu rõ bản thân, rất dễ mất phương hướng”, Trí chia sẻ.

Mục tiêu trở thành thủ khoa không xuất hiện ngay từ đầu. Trí cho biết: “Ý nghĩ này chỉ nhen nhóm từ năm hai, khi mình nhận được sự động viên từ bạn bè. Nhưng khi đứng trước mục tiêu lớn, mình luôn chia nhỏ nó ra. Mình tập trung làm tốt từng giai đoạn thay vì nhìn vào đích quá xa”.

Hiểu bài bằng cách... truyền đạt kiến thức cho người khác

Khi nói về phương pháp học, Trí cho rằng điều cốt lõi không nằm ở kỹ thuật quá đặc biệt. “Mình vẫn ghi chép đầy đủ, ôn tập thường xuyên và dành thời gian chuẩn bị trước kỳ thi. Nhưng điều giúp kiến thức ngấm sâu hơn là khả năng truyền đạt lại cho người khác”.

Từ đó, Trí duy trì các nhóm học tập nhỏ và chủ động đảm nhận vai trò trưởng nhóm. “Việc giảng lại bài cho bạn buộc mình phải hiểu vấn đề một cách rõ ràng, có hệ thống. Đồng thời, nó cũng giúp mình rèn luyện kỹ năng mềm”.

Quốc Trí được nhận xét là người giỏi cân bằng giữa việc học và hoạt động ngoại khóa ẢNH: THÁI PHÚC

Đối với những môn học khó, Trí nhấn mạnh: “Mình không đợi đến gần kỳ thi mới học. Việc duy trì nhịp độ đều đặn giúp mình không bị ngợp khi khối lượng kiến thức tăng lên”.

Trí nhìn nhận kỷ luật không phải là điều gì quá lớn lao mà là “một tập hợp các hành động lặp đi lặp lại đến mức trở thành tất yếu”. Nhờ duy trì thói quen học tập từ sớm, Trí không bị phụ thuộc vào cảm hứng.

“Mình cũng từng mất động lực, nhất là khi cảm thấy quá tải trong môi trường năng động. Nhưng chính kỷ luật giúp mình tiếp tục học, ngay cả khi không còn nhiều cảm hứng. Và khi tiếp tục, động lực lại quay trở lại”, chàng thủ khoa chia sẻ.

Trong suốt quá trình học, Quốc Trí nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập qua các học kỳ, đồng thời cũng nhận học bổng KEB Hana Bank (2024) từ Ngân hàng KEB Hana và học bổng ADM Awards (2025) do công ty TNHH Archer Daniels Midland trao tặng...

Quốc Trí (thứ tư từ phải sang) nhận được nhiều học bổng trong 4 năm đại học ẢNH: NVCC

“Đó là sự ghi nhận cho từng giai đoạn nỗ lực, đồng thời củng cố niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Ngoài ra, hỗ trợ tài chính cũng giúp mình giảm bớt áp lực và tập trung hơn vào việc học”, Quốc Trí nói.

Dù đạt GPA tuyệt đối, Trí không xem điểm số là thước đo duy nhất. Trí nói: “Điều quan trọng hơn là mình hiểu được gì và phát triển ra sao trong suốt quá trình học”. Sau 4 năm, bài học lớn nhất mà Trí rút ra là sự hiểu mình: “Khi biết mình là ai, sẽ biết bản thân cần gì và nên đi theo hướng nào”.

Sau khi tốt nghiệp, Trí chọn bước vào thị trường lao động, đồng thời vẫn ấp ủ kế hoạch học cao học khi có điều kiện. Nhưng dù ở môi trường nào, cách tiếp cận của Trí vẫn không thay đổi.

“Mình nghĩ thành trì của bản thân sẽ tiếp tục được xây bằng những viên gạch đồng nhất - đó là nỗ lực và sự thấu hiểu bản thân. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nên sẽ tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình từng ngày”, Trí chia sẻ.

Với Trí, mục tiêu cuối cùng không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân: “Mình mong có thể trở thành một công dân có ích, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà được tích lũy từ những điều bình thường lặp lại mỗi ngày”.

Tiến sĩ Lý Ngọc Yến Nhi, giảng viên bộ môn khoa học cơ bản, phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM, nhận xét Trí là sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc và sớm xác định rõ mục tiêu học tập. Dù có phần trầm tính so với bạn bè, Trí gây ấn tượng khi mạnh dạn đặt mục tiêu đạt GPA 4.0 và trở thành thủ khoa từ năm 2.

Theo giảng viên, đây là mục tiêu không dễ, đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực bền bỉ. Trong quá trình học, Trí luôn chấp hành tốt quy định, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và thể hiện tinh thần cầu thị. Ban đầu, sinh viên này khá dè dặt với hoạt động ngoại khóa vì lo ảnh hưởng kết quả học tập, nhưng sau đó đã dần cân bằng giữa học tập và rèn luyện.

“Khi Trí hoàn thành khóa luận với điểm A, đạt GPA tuyệt đối và được xét danh hiệu thủ khoa, tôi thực sự vui mừng và khâm phục nghị lực của em”, tiến sĩ Nhi chia sẻ.