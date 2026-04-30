Bạn có tò mò chàng thủ khoa này đã chuẩn bị những gì để quá trình ôn thi đạt hiệu quả? Cùng theo dõi video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay để nghe Quang Tiến bật mí những cách hay mà bản thân anh chàng đã áp dụng.

Những kiến thức cần nắm vững khi ôn thi

Nhắc đến những điều cần và nên chuẩn bị trong quá trình ôn luyện, Quang Tiến cho biết yếu tố chắc chắn đầu tiên chính là kiến thức. "Vì kiến thức là nền tảng cho mọi thứ", chàng thủ khoa khẳng định.

Nhưng kiến thức thì dàn trải rất nhiều, thí sinh nên dồn trọng tâm vào đâu? Theo Tiến, sách giáo khoa là nơi mang lại những kiến thức nền tảng tốt nhất và đề thi cũng sẽ không nằm ngoài sách giáo khoa quá nhiều. Nếu trong đề thi có ra ngoài sách giáo khoa cũng sẽ là những kiến thức nâng cao để đạt đến ngưỡng điểm 9 hoặc 10. Chính vì thế, Tiến khuyên thí sinh trước tiên nên nắm trước kiến thức nền tảng trong sách giáo khoa.

Bí quyết của Tiến để tránh học lan man, thiếu hiệu quả là nên hệ thống lại kiến thức. Chẳng hạn đối với môn lịch sử thí sinh nên hệ thống theo các mốc thời gian để dễ học, dễ nhớ hơn. Đối với các môn khác cũng nên hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề riêng biệt như thế giúp quá trình ôn luyện được tốt nhất.

Đồng thời để đảm bảo việc học đủ và không bỏ sót kiến thức, Tiến cho rằng thí sinh nên có kế hoạch và lộ trình học tập cụ thể, chia rõ ngày hôm nay học cái gì, tuần này học những gì…

Trần Quang Tiến cho rằng chỉ cần có phương pháp hợp lý, nắm vững kiến thức, khi đi thi sẽ không thể sai được ẢNH: NVCC

Việc luyện đề từ các năm trước là tất yếu, nhưng Tiến khuyên không chỉ luyện đề của 1 hoặc 2 năm trước mà tốt hơn là của nhiều năm về trước. "Khi luyện nhiều đề các năm trước sẽ giúp các bạn hình dung và được mẫu ra đề chung, từ đó sẽ giảm đi sự bất ngờ khi nhận đề thi", Tiến nói.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Lỗi sai không đáng sợ

Lỗi sai trong quá trình giải đề là điều mà không thí sinh nào mong muốn. Tuy nhiên, cũng là điều mà không ai tránh khỏi. Nhưng nếu biết cách học từ những lỗi sai này, lại chính là yếu tố quyết định rất nhiều đến kết quả cao khi đi thi.

Đối với Tiến, việc chú ý đến lỗi sai của bản thân khi làm bài là điều rất quan trọng. Để hiệu quả, chàng thủ khoa khuyên mỗi thí sinh nên có cuốn sổ ghi lại những lỗi sai, để sửa, rút kinh nghiệm và từ đó giúp các bài thi sau không bị sai lặp lại những lỗi đó nữa.

Để vào phòng thi không bỡ ngỡ với đề, thủ khoa Trần Quang Tiến cho rằng nên giải đề thi của nhiều năm trước để làm quen và nắm về mẫu ra đề chung. Trong hình là thí sinh trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Đặc biệt, khi sửa đề phải nhận ra lỗi sai của bản thân, những câu đã làm đúng thì các đề tiếp theo không được sai và phải khắc phục những câu sai của đề trước", từ kinh nghiệm của mình, Tiến lưu ý.

Theo Tiến, những điều này được quyết định đa phần bởi phương pháp học. "Một điều cũng tối quan trọng trong quá trình ôn luyện là phải có phương pháp học. Không phải học vẹt, thuộc lòng mà là học phương pháp làm và học cách làm. Chẳng hạn một ngày làm 10 đề, nhưng cứ liên tục mắc đi mắc lại những lỗi sai đó, chứng tỏ rằng phương pháp đang áp dụng không hiệu quả và phải thay đổi. Đối với những câu đã làm đúng rồi nhưng lần sau giải lại sai, điều này chứng tỏ kiến thức trong quá trình học chưa chắc chắn. Nếu gặp trường hợp này, bạn phải xem lại quá trình học, phương pháp học", Tiến cặn kẽ hơn.

Đặt biệt, chàng thủ khoa cho rằng phải chú ý những câu dễ, không được để mất điểm oan với những câu dễ. Trong quá trình ôn thi, những câu khó theo Tiến nên dành nhiều thời gian hơn; và đảm bảo rằng ôn luyện làm sao khi sai câu khó một lần, lần sau gặp lại sẽ không sai nữa.

Tiến cũng khẳng định chỉ cần có phương pháp hợp lý, nắm vững kiến thức, khi đi thi sẽ không thể sai được.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, Tiến hy vọng sẽ hữu ích với thí sinh trong giai đoạn ôn luyện đang rất căng thẳng cho kỳ thi cam go phía trước.