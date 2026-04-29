Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi

Cách ôn thi hiệu quả: Những lúc 'cân não', đây là cách thủ khoa áp dụng

Nữ Vương
Nữ Vương
29/04/2026 14:00 GMT+7

Quá trình ôn thi đặc biệt căng thẳng, nếu không có hình thức giải trí phù hợp sẽ khiến bao công sức bỏ ra như "đổ sông đổ biển". Cách ôn thi hiệu quả đã giúp Lê Minh Khôi trở thành thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025.

Việc xem các môn tự nhiên cũng có cái lãng mạn riêng và gắn sự lãng mạn đó với một hình thức giải trí phù hợp là cách ôn thi hiệu quả đã giúp Lê Minh Khôi (thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025) vượt qua kỳ thi cam go.

Những lúc căng thẳng mình sẽ chơi đàn, hoặc đánh cờ… để giúp đầu óc thư giãn hơn. Ngoài ra trong một ngày không phải chỉ để học, có những buổi chiều mình dành thời gian chơi thể thao hoặc gặp bạn bè. Điều đó giúp bản thân thư giãn và có thể tập trung học tập trong khoảng thời gian dài kế tiếp.

Lê Minh Khôi, thủ khoa Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM năm 2025

Học thiên các môn tự nhiên và hiện đang là sinh viên ngành khoa học máy tính nhưng Khôi rất thích chơi đàn, và đây cũng là hình thức giải trí mỗi lúc cân não với các bài toán hay phương trình...

Trong video Tiếp sức gen Z mùa thi, Khôi cho rằng khi kỳ thi đến gần, thường thí sinh sẽ dành rất nhiều thời gian để học tập. Với Khôi, khi ôn thi, cậu bạn tổ chức kiến thức của mình thành nhiều giai đoạn khác nhau.

Chi tiết hơn, Khôi nói: "Chẳng hạn như tuần này ôn đại số, tuần sau sẽ ôn hình học… Việc dùng một khoảng thời gian nhất định để ôn vào một kiến thức trọng tâm nào đó sẽ giúp mình có thể nhớ kiến thức đó lâu hơn, cũng như dễ dàng áp dụng hơn. Việc tổ chức kiến thức như vậy còn giúp mỗi buổi học của mình có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, tránh bị lan man".

Về cách học trong một ngày thì thường chàng thủ khoa không học kéo dài. Trong thời gian học, Khôi sẽ có những khoảng nghỉ và có hoạt động thư giãn để giúp não bộ minh mẫn hơn.

"Những lúc căng thẳng mình sẽ chơi đàn, hoặc đánh cờ… để giúp đầu óc thư giãn hơn. Ngoài ra trong một ngày không phải chỉ để học, có những buổi chiều mình dành thời gian chơi thể thao hoặc gặp bạn bè. Điều đó giúp bản thân thư giãn và có thể tập trung học tập trong khoảng thời gian dài kế tiếp", Khôi chia sẻ.

Học thiên về tự nhiên nhưng tâm hồn khá lãng mạn, bởi Khôi quan niệm: "Mình thấy môn tự nhiên nó cũng có cái lãng mạn của môn tự nhiên. Việc tìm nhiều lời giải khác nhau cho một bài toán nó giống tác giả viết ra bài văn hay bài thơ, nên mình nghĩ là nhà khoa học cũng lãng mạn theo cách của họ; hơn nữa mình cũng thích âm nhạc nên học đàn để giải trí".

Một điểm mà Khôi cũng muốn lưu ý thêm với thí sinh là nên tránh học quá lan man. "Chẳng hạn nay đang học toán nhưng thấy chán quá lại lấy môn ngữ văn ra học. Việc học dàn trải và lan man như vậy thường sẽ không giúp mình nhớ được kiến thức lâu và cũng không hiệu quả. Vì thế các bạn nên có mục tiêu rõ ràng cho mỗi buổi học", Khôi nói.

Khởi động chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026

Khởi động chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026

Những thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các bạn đang hoang mang, lo lắng, hay đang gặp khó ở đâu? Hãy an tâm, có thủ khoa các trường sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuỗi những video của chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi.

