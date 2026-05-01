Cách ôn thi hiệu quả: Làm theo ‘routine’ hoàn hảo trên mạng, nhưng…

Một "xớ" việc phải làm theo "routine" trên mạng

Câu hỏi là có cần học cách ôn thi hiệu quả theo "routine" (trình tự các công việc cố định được lặp đi lặp lại hàng ngày) hoàn hảo trên mạng hay không? là chủ đề mà nữ sinh Trần Ngọc Minh Thanh, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, chia sẻ với thí sinh trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi chiều hôm nay.

Thủ khoa Minh Thanh cho rằng "routine" hoàn hảo nhất khi phù hợp với bản thân mình nhất ẢNH: NVCC

Lựa chọn chủ đề này bởi theo Minh Thanh đây là một vấn đề khá phổ biến trong quá trình ôn luyện không chỉ của chính bản thân cô nàng mà cũng là của nhiều thí sinh khác.

Minh Thanh cho biết trong lúc ôn thi, ngoài thời gian học, cô nàng cũng có những khoảng thời gian "lướt" điện thoại như bao học sinh khác, vì đây là nhu cầu giải trí cơ bản của mỗi người. Trong những lần "lướt" điện thoại, Thanh thấy nhiều video hướng dẫn về việc nỗ lực học, đi kèm với đó là một "xớ"dài ơi là dài về thời khóa biểu cho dành cho học sinh để học theo.

Cô nàng thủ khoa kể: "Mình có xem một video mà khiến mình nhớ đến tận bây giờ. Trong video đó hướng dẫn học sinh ngày học 5, 6 tiếng đồng hồ mà học liên tục, không nghỉ ngơi. Nào là 5 giờ thức dậy, 6 giờ ăn sáng, 7 giờ làm toán, đến 9 giờ bắt đầu làm tiếng Anh... cứ liên tục như vậy. Nhữngroutine như vậy được cho là hoàn hảo, nhưng mọi người thấy có thật sự khoa học hay không? Riêng mình thì cảm thấy cái đó không phù hợp với bản thân".

Theo nữ sinh năm nhất chuyên ngành luật thương mại quốc tế, học sinh lớp 12 đang ôn thi cần phải lựa chọn những "routine" phù hợp, hoặc tốt hơn là nên tự tạo "routine" cho chính mình chứ không nên cố ép bản thân vào trong một thời khóa biểu nào đó được cho là hoàn hảo trên mạng. Bởi vì "routine"có thể hoàn hảo với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với mình. Nếu cứ ép bản thân theo những điều không phù hợp, vô tình làm cho quá trình ôn thi thêm căng thẳng và không hiệu quả.

"Chẳng hạn như mình không thể nào dậy được vào lúc 5 giờ sáng. Ít nhất mình cũng phải dậy vào 6giờ hoặc là 7 giờ, nếu ngày đó không đi học. Sau khi thức dậy, mình vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì 8 giờ bắt đầu học. Nếu các bạn cảm thấy việc học từ 8 giờ là quá trễ thì có thể tăng thời gian học lên.Chẳng hạn người khác 7 giờ học đến 10 giờ nghỉ thì các bạn cũng có thể 8 giờ học và 11 giờ nghỉ", Thanh chia sẻ và cho biết "routine" sẽ hoàn hảo nhất khi phù hợp với bản thân nhất.

Cách ôn thi hiệu quả: Để thời gian ôn thi được hạnh phúc hơn

Tuy nhiên, điều mà Minh Thanh muốn lưu tâm với thí sinh là có nên học liên tiếp trong vòng mấy tiếng đồng hồ chỉ vì áp lực kiến thức quá nhiều, hay còn hàng đống đề chưa giải?

Học sinh lớp 12 ôn thi nên lựa chọn một thời khóa biểu phù hợp nhất cho chính mình để quá trình ôn thi được hiệu quả hơn ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

"Đối với mình thì đó là điều hoàn toàn không nên. Chúng ta không thể nào ngồi học mấy tiếng đồng hồ liên tục như vậy. Bởi vì bộ não chúng ta không thể nào chịu nổi việc nhồi nhét kiến thức cùng một lúc. Có thể là đối với một số bạn đặc biệt khác thì các bạn có thể học được 3, 4 tiếng đồng hồ liên tục. Nhưng phần nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào ép buộc bản thân phải học liên tục như vậy. Các bạn cần tạo ra một thời khóa biểu thật sự phù hợp với chính mình", cô nàng thủ khoa nhắn gửi đồng thời recommend (gợi ý, giới thiệu dựa trên trải nghiệm cá nhân) cho học sinh 12 một cách, đó chính là học xong cái nào thì mới bắt đầu tạo thêm kế hoạch cho hôm sau.

Minh Thanh gợi ý cụ thể hơn: "Chẳng hạn như buổi tối hôm đó kết thúc việc học, các bạn nên lên kế hoạch ngay cho buổi sáng ngày hôm sau. Buổi sáng hôm thức dậy và làm theo kế hoạch đó, hoặc các bạn cũng có thể linh động một tý. Vì điều quan trọng nhất là mình không cần quá áp đặt bản thân vào bất kỳ một cái routine nào; hãy làm sao cho bản thân được thoải mái nhất và nên học những lúc mà mình cảm thấy thích thú, lúc đó kiến thức mới thấm nhuần và dễ đi sâu vào trí nhớ".

Minh Thanh cho rằng khi có thể kiểm soát được tinh thần cũng như là tình trạng sức khỏe của mình thì sẽ có được những phút giây học bài hạnh phúc hơn. Và đó cũng chính là yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả trong quá trình ôn thi cũng như là kết quả cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.