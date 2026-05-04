Thủ khoa chỉ ra: Yếu tố quyết định 70 - 80% điểm số thi tốt nghiệp THPT

Nữ Vương
04/05/2026 14:00 GMT+7

Với thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 Trần Quang Tiến, việc nắm vững kiến thức nền tảng chính là điều quan trọng nhất, cũng như quyết định phần nhiều đến sự thành bại của quá trình ôn luyện và thi tốt nghiệp THPT.

Theo Tiến, kiến thức cơ bản là phần trọng tâm nhất: "Đề thi nào cũng xoay quanh những kiến thức cơ bản cả. Các bạn có thể xem lại những mẫu đề cũ, dù của nhiều năm trước và nhiều dạng đề khác nhau đi chăng nữa vẫn sẽ xoay quanh các kiến thức cơ bản. Chính vì thế, kiến thức cơ bản là yếu tố chính quyết định 70 - 80% điểm số thi tốt nghiệp THPT".

Khi nắm vững được kiến thức cơ bản, Tiến cho rằng việc đạt khoảng 7, 8 điểm là nằm trong tầm tay và rất dễ dàng.

Để nắm vững phần kiến thức cơ bản, theo Tiến trong quá trình học suốt 3 năm THPT cũng như ôn luyện, đều phải thật kỹ. 

"Tuyệt đối không được "à ơi" trong quá trình ôn luyện mà phải ôn thật kỹ, nắm chắc được những gì mình đã ôn. Khi đã nắm được kiến thức cơ bản, các câu từ 7 điểm trở xuống rất là dễ làm được và chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho các câu khó để nâng được số điểm của bản thân lên 9, 10", Tiến khẳng định.

Đặc biệt, Tiến cho biết việc nắm được kiến thức nền tảng còn giúp thí sinh không mất điểm oan vào những câu dễ, câu không đáng sai. Nếu để mất điểm ở những câu dễ thì những câu hỏi khó sẽ không thể bù đắp lại được.

Việc thành thạo lý thuyết nền tảng không chỉ giúp tránh được những sai sót đáng tiếc ở các câu hỏi dễ mà còn tiết kiệm thời gian để tập trung giải quyết các nội dung nâng cao.

Cơ hội lấy được điểm 8 trở lên

Cũng theo Tiến, thí sinh nào cũng cần có chiến lược ôn luyện thật kỹ. "Nếu trước đây chưa ôn luyện đủ thì mình khuyên các bạn ôn luyện từ bây giờ vẫn còn kịp. Bởi vì khi chắc được lý thuyết cơ bản mới có thể phát triển lên được lý thuyết nâng cao, lúc đó mới có cơ hội lấy được điểm 8 trở lên", Tiến nói và đặc biệt lưu ý thí sinh đừng tin vào may rủi mà đánh cược tương lai của mình. 

"Nếu các bạn không chắc lý thuyết mà chỉ mong dựa vào may mắn thì mãi mãi xác suất chỉ là 50 : 50. Sẽ không bao giờ có thể gọi là chắc chắn 100% hay 99% chúng ta sẽ được điểm cao. Mình muốn nhấn mạnh lại với các bạn rằng việc ôn luyện chắc kiến thức nền tảng sẽ là bước đầu tiên để chúng ta có thể đạt được điểm 7, 8 và 9 trở lên", Tiến chia sẻ rất cặn kẽ để mong thí sinh có thể hiểu rõ tầm quan trọng của kiến thức cơ bản đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong giai đoạn ôn thi cam go này, Tiến nhắn gửi đến thí sinh: "Hãy tin vào bản thân, cố gắng hết sức trong khả năng của mình và đừng quá áp lực. Kỳ thi quan trọng nhưng không quyết định tất cả, điều quan trọng là các bạn đã nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc. Cuối cùng hãy để kỳ thi này chứng minh mọi cố gắng đã qua của bản thân thật xứng đáng".

