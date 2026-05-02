Ôn thi tốt nghiệp THPT: Biến sai lầm thành điểm 9+ nhờ chiến thuật luyện đề ngược

Hiểu được những vướng mắc và sai lầm dễ mắc phải của thí sinh trong giai đoạn ôn thi, trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay, Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ mang đến chiến thuật luyện đề thông minh, giúp biến sai lầm thành điểm cao trong kỳ thi.

Độc đáo chiến thuật luyện đề ngược

Bí quyết của thủ khoa Trần Hạnh Nguyên là chiến thuật mang tên "luyện đề ngược". Chính nhờ chiến thuật này đã giúp cô nàng biến sai lầm thành điểm 9+.

Đầu tiên, để giúp thí sinh dễ hình dung về chiến thuật luyện đề ngược, Hạnh Nguyên chỉ ra thông thường mọi người sẽ học theo một dạng xuôi, tức là học lý thuyết, xong mới đến làm đề, rồi sau đó là check (kiểm tra) đáp án. Nên luyện đề ngược có nghĩa là bạn sẽ làm đề trước sau đó đối với những câu sai, hoặc chưa biết mới quay lại xem lý thuyết và học lý thuyết đó.

Hạnh Nguyên đã biến sai lầm thành điểm 9+ nhờ chiến thuật luyện đề ngược ẢNH: NVCC

Theo Hạnh nguyên đây là điều khá mới vì đi ngược lại với những cách thông thường mà thí sinh hay học. Nên để làm được, cần có phương pháp. Và phương pháp của Hạnh Nguyên đầu tiên là đặt một đồng hồ chạy ngược giống như thời gian thi thật và bắt đầu giải đề. Trong quá trình giải, đối với những câu mà bạn còn phân vân hay không hề biết thì hãy khoanh tròn lại hoặc đặt một dấu chấm hỏi bên cạnh, để khi check đáp án sẽ quay lại và tìm hiểu về những kiến thức đó đầu tiên.

Sau khi đã làm xong, đến bước check đáp án, cô nàng thủ khoa cho biết với những câu sai hãy phân loại thành các nhóm khác nhau: nhóm hoàn toàn không hiểu, đã hiểu rồi, hiểu sương sương và phải học thêm… Sau khi mà đã phân loại ra thành các nhóm như vậy, bạn sẽ biết được kiến thức nào mình còn thiếu sót và cần ôn tập thêm.

Chữa lỗ hổng kiến thức như thế nào?

Sau khi phân nhóm, để ôn tập hiệu quả hơn, Hạnh Nguyên cho biết đối với nhóm không hiểu, bạn hãy mở những tài liệu, sách có liên quan đến kiến thức đó, đọc, học lại, xem những chỗ nào áp dụng những kiến thức nào... Sau khi đã học xong,hãy đóng tài liệu lại và tự viết ra giấy những kiến thức mình vừa học được. Đến khi nào mà bạn viết ra được đầy đủ thì có nghĩa là bạn đã bước đầu ghi nhớ được kiến thức đó rồi.

Còn đối với những cái câu sai, cô nàng thủ khoa cho rằng cần phải tự đặt vấn đề và tìm lời giải cho vấn đề đó. Chẳng hạn như: Câu này tại sao mình lại sai? Do mình không biết kiến thức này hay là do những lỗi sai ngớ ngẩn? Mình đọc lộn đề hay nhìn nhầm số?...

Chiến thuật luyện đề thông minh sẽ giúp thí sinh nắm vững được kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

"Điều này sẽ giúp bạn khắc phục tận gốc lỗi sai của mình", Hạnh Nguyên nhấn mạnh.

Đối với lỗi sai về lỗ hổng kiến thức, Hạnh Nguyên cho biết học sinh nên đọc kỹ lại lý thuyết. Sau đó viết lại ra giấy và tự ghi lại cho mình 3 câu hỏi xoay quanh vấn đề đó, chẳng hạn: Nếu cái này thay đổi thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào?...

Một bí quyết rất đặc biệt là Hạnh Nguyên khuyên thí sinh sau khi đã ôn kỹ lại lý thuyết thì đừng vội làm lại đề đó ngay, mà hãy đợi khoảng hai ngày sau mới thử lại làm.

"Nếu sau 2 ngày vẫn làm được suôn sẻ có nghĩa là bạn đã tiếp thu được những kiến thức này vào đầu. Còn nếu mà bạnvẫn còn vấp thì hãy ôn luyện thêm", Hạnh Nguyên nhắn gửi và mong những bí quyết của bản thân có thể hữu ích với thí sinh và giúp các bạn đạt được điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.