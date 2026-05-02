Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ
Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi:

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Biến sai lầm thành điểm 9+ nhờ chiến thuật luyện đề ngược

Nữ Vương
02/05/2026 14:00 GMT+7

Số điểm từ 9 trở lên là điều mà hầu hết thí sinh đều mong muốn đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng đây là điều hoàn toàn không hề dễ dàng. Để chinh phục được điểm số cao trong kỳ thi, ngay từ giai đoạn ôn thi này, học sinh lớp 12 cần có một chiến thuật luyện đề thông minh.

Hiểu được những vướng mắc và sai lầm dễ mắc phải của thí sinh trong giai đoạn ôn thi, trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay, Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ mang đến chiến thuật luyện đề thông minh, giúp biến sai lầm thành điểm cao trong kỳ thi.

https://youtu.be/UJLO7mPLtpM

Độc đáo chiến thuật luyện đề ngược

Bí quyết của thủ khoa Trần Hạnh Nguyên là chiến thuật mang tên "luyện đề ngược". Chính nhờ chiến thuật này đã giúp cô nàng biến sai lầm thành điểm 9+.

Đầu tiên, để giúp thí sinh dễ hình dung về chiến thuật luyện đề ngược, Hạnh Nguyên chỉ ra thông thường mọi người sẽ học theo một dạng xuôi, tức là học lý thuyết, xong mới đến làm đề, rồi sau đó là check (kiểm tra) đáp án. Nên luyện đề ngược có nghĩa là bạn sẽ làm đề trước sau đó đối với những câu sai, hoặc chưa biết mới quay lại xem lý thuyết và học lý thuyết đó.

Hạnh Nguyên đã biến sai lầm thành điểm 9+ nhờ chiến thuật luyện đề ngược

ẢNH: NVCC

Theo Hạnh nguyên đây là điều khá mới vì đi ngược lại với những cách thông thường mà thí sinh hay học. Nên để làm được, cần có phương pháp. Và phương pháp của Hạnh Nguyên đầu tiên là đặt một đồng hồ chạy ngược giống như thời gian thi thật và bắt đầu giải đề. Trong quá trình giải, đối với những câu mà bạn còn phân vân hay không hề biết thì hãy khoanh tròn lại hoặc đặt một dấu chấm hỏi bên cạnh, để khi check đáp án sẽ quay lại và tìm hiểu về những kiến thức đó đầu tiên.

Sau khi đã làm xong, đến bước check đáp án, cô nàng thủ khoa cho biết với những câu sai hãy phân loại thành các nhóm khác nhau: nhóm hoàn toàn không hiểu, đã hiểu rồi, hiểu sương sương và phải học thêm… Sau khi mà đã phân loại ra thành các nhóm như vậy, bạn sẽ biết được kiến thức nào mình còn thiếu sót và cần ôn tập thêm.

Chữa lỗ hổng kiến thức như thế nào?

Sau khi phân nhóm, để ôn tập hiệu quả hơn, Hạnh Nguyên cho biết đối với nhóm không hiểu, bạn hãy mở những tài liệu, sách có liên quan đến kiến thức đó, đọc, học lại, xem những chỗ nào áp dụng những kiến thức nào... Sau khi đã học xong,hãy đóng tài liệu lại và tự viết ra giấy những kiến thức mình vừa học được. Đến khi nào mà bạn viết ra được đầy đủ thì có nghĩa là bạn đã bước đầu ghi nhớ được kiến thức đó rồi.

Còn đối với những cái câu sai, cô nàng thủ khoa cho rằng cần phải tự đặt vấn đề và tìm lời giải cho vấn đề đó. Chẳng hạn như: Câu này tại sao mình lại sai? Do mình không biết kiến thức này hay là do những lỗi sai ngớ ngẩn? Mình đọc lộn đề hay nhìn nhầm số?...

Chiến thuật luyện đề thông minh sẽ giúp thí sinh nắm vững được kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi

ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

"Điều này sẽ giúp bạn khắc phục tận gốc lỗi sai của mình", Hạnh Nguyên nhấn mạnh.

Đối với lỗi sai về lỗ hổng kiến thức, Hạnh Nguyên cho biết học sinh nên đọc kỹ lại lý thuyết. Sau đó viết lại ra giấy và tự ghi lại cho mình 3 câu hỏi xoay quanh vấn đề đó, chẳng hạn: Nếu cái này thay đổi thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào?...

Một bí quyết rất đặc biệt là Hạnh Nguyên khuyên thí sinh sau khi đã ôn kỹ lại lý thuyết thì đừng vội làm lại đề đó ngay, mà hãy đợi khoảng hai ngày sau mới thử lại làm.

"Nếu sau 2 ngày vẫn làm được suôn sẻ có nghĩa là bạn đã tiếp thu được những kiến thức này vào đầu. Còn nếu mà bạnvẫn còn vấp thì hãy ôn luyện thêm", Hạnh Nguyên nhắn gửi và mong những bí quyết của bản thân có thể hữu ích với thí sinh và giúp các bạn đạt được điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận