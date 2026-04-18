Thủ khoa 1.098 điểm thi năng lực: 'Không dừng quá 2 phút ở một câu hỏi'

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM tối 17.4, Trần Hoàng Thiên Phúc (học sinh lớp 12 toán 2 Trường Phổ thông Năng khiếu) đã trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 với 1.098 điểm.

Chia sẻ với ĐH Quốc gia TP.HCM về trải nghiệm của mình, Thiên Phúc cho biết ngay từ mùa hè trước khi bước vào lớp 12 đã sớm định hướng nội dung ôn tập, bởi theo thí sinh này đằng sau mọi thành quả đều là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thiên Phúc nhìn nhận kỳ thi này không đơn thuần là một bài kiểm tra kiến thức, mà là một phép thử tổng hợp, nơi kiến thức, kỹ năng và tâm lý cùng quyết định kết quả. Theo nam thủ khoa, 3 yếu tố này lần lượt chiếm tỷ trọng 50%, 30% và 20% .

Ở khía cạnh kiến thức, Thiên Phúc nhấn mạnh nền tảng lớp 12 là yếu tố cốt lõi. "Nếu hổng kiến thức lớp 12, mọi kỹ năng đều vô nghĩa". Là học sinh chuyên toán và có thế mạnh tiếng Anh, Phúc đã tận dụng tối đa lợi thế để tạo đà điểm số, sau đó từng bước củng cố các môn còn yếu – một chiến lược học tập có chọn lọc thay vì dàn trải.

Trong khi đó, đương kim thủ khoa cho rằng kỹ năng làm bài lại là yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Với áp lực thời gian 150 phút cho 120 câu hỏi, Phúc cho rằng tốc độ đôi khi quan trọng hơn sự chính xác tuyệt đối. Nguyên tắc cốt lõi mà thí sinh này áp dụng là "câu nào nhanh, dễ làm trước". Phúc đã tự xây dựng thứ tự làm bài riêng phù hợp với năng lực cá nhân: bắt đầu từ tiếng Anh, tiếp đến là các môn xã hội, khoa học tự nhiên, sau đó mới đến văn, toán và cuối cùng là phần tư duy logic.

Song song đó, Thiên Phúc chia sẻ: "Nguyên tắc kỷ luật theo em không dừng lại quá 2 phút ở một câu hỏi, không biết thì bỏ qua để bảo toàn thời gian và luôn tô đáp án ngay khi làm xong để tránh sai sót ở những phút cuối".

Yếu tố tâm lý chiếm 20% theo cách nhìn của Phúc lại là nền tảng giúp chiến lược làm bài thi phát huy hiệu quả. Trước ngày thi, nam sinh ưu tiên ngủ đủ giấc, tránh tạo áp lực không cần thiết từ việc trao đổi với người khác. Trong phòng thi, thí sinh này giữ trạng thái thoải mái.

Ngoài việc học, nam thủ khoa duy trì các hoạt động thể thao, âm nhạc, xem phim và đọc sách. Những sở thích này không chỉ giúp em giải tỏa căng thẳng, áp lực, mà còn mở rộng góc nhìn và tăng khả năng kết nối với mọi người. Với Phúc, một sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ là nền tảng bền vững nhất cho mọi việc .

Đằng sau thành tích của Thiên Phúc là sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè – những người mà em gọi bằng một từ giản dị nhưng đầy đủ: "tất cả". Nam thủ khoa chia sẻ, bố mẹ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, không tạo áp lực điểm số mà dành cho em sự thấu hiểu và không gian tự do theo đuổi mục tiêu. Thầy cô là người định hướng, truyền đạt kiến thức, còn bạn bè là những người cùng chia sẻ tài liệu, sát cánh trong những giai đoạn áp lực nhất. Đạt được kết quả này, điều thủ khoa cảm thấy viên mãn nhất là đã có thể đáp lại phần nào công ơn, tình yêu thương và sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM gửi đến các thí sinh thi đợt 2 và thí sinh các năm kế tiếp một thông điệp: "Đừng bao giờ bỏ cuộc trước khi tiếng chuông nộp bài vang lên. Kỳ thi này không tìm kiếm những người hoàn hảo, mà tìm kiếm những người có bản lĩnh xử lý vấn đề trong áp lực. Điểm số chỉ là một cột mốc, còn thái độ nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày mới là điều thực sự định hình tương lai. Xin chúc các bạn luôn vững tin và chiến đấu hết mình".

Trước đó, từ 8 giờ 30 sáng 17.4, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Trong số 133.488 bài thi, có khoảng 30% đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên. Thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay đạt 1.098 điểm.