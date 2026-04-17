Giáo dục

Đã có điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tra cứu tại đâu?

Hà Ánh
17/04/2026 08:36 GMT+7

Sáng nay ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đâu?

Tra cứu điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại đâu? - Ảnh 1.

Thí sinh tra cứu điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 tại đây

ảnh chụp màn hình

Từ 8 giờ 30 sáng nay (17.4), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1. Thí sinh tra cứu điểm thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Một điểm mới của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay là tăng cường số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin. Thay vì gửi giấy chứng nhận kết quả thi bản giấy cho từng thí sinh như các năm trước, năm nay đơn vị này chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản điện tử.

Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản điện tử có các thông tin cơ bản gồm: họ và tên thí sinh, ngày sinh, giới tính, số thẻ căn cước/căn cước công dân, thời gian thi, số báo danh, điểm thành phần bài thi, tổng điểm bài thi và các thông tin khác theo quy định, có chữ ký số hoặc hình xác thực hợp lệ và dấu xác thực theo quy định.

ĐH Quốc gia TP.HCM không gửi giấy chứng nhận kết quả thi bằng đường bưu điện đến thí sinh. Thí sinh sẽ chủ động truy cập vào trang thông tin điện tử của kỳ thi để in giấy chứng nhận kết quả thi điện tử.

Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản giấy được cấp trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của thí sinh. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi bản giấy cho mỗi đợt thi và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định. Trung tâm cũng sẽ thực hiện xác minh kết quả thi của thí sinh khi nhận được yêu cầu từ các trường ĐH-CĐ có sử dụng kết quả thi để tuyển sinh.

Tra cứu điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại đâu? - Ảnh 2.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay

nguồn: đh quốc gia tp.hcm

Trước đó, hôm qua 16.4, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo về điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Theo đó, kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi tiếp tục được nâng cao với khả năng phân hóa tốt. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến được tổ chức vào ngày 24.5 tại 9 tỉnh, thành phố, với thời gian đăng ký từ ngày 18.4 đến 25.4.

tra cứu điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Tp.HCM công bố điểm thi đề thi đánh giá năng lực 2026 điểm thi đánh giá năng lực
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
