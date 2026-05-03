3 lý do khiến công sức ôn thi tốt nghiệp THPT của bạn đang bị lãng phí

Nữ Vương
03/05/2026 14:00 GMT+7

Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, chỉ ra 3 lý do khiến công sức ôn thi tốt nghiệp THPT của bạn đang bị lãng phí và cách học thông minh để bứt phá điểm số trong giai đoạn nước rút.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Giải 10 đề/ngày nhưng điểm vẫn không tăng?

Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, thì cho rằng câu hỏi "Tại sao làm rất nhiều đề nhưng điểm vẫn không tăng?" là vướng mắc của phần đông thí sinh trong giai đoạn ôn thi.

"Chúng ta hay thường tự hỏi: tại sao mình giải rất nhiều đề, giải cả ngày cả đêm mà điểm số không tăng? Nhưng mình nghĩ ở giai đoạn này, các bạn khoan hãy nghi ngờ bản thân vì thật sự nó không nằm ở lỗi của chúng ta hoàn toàn, mà chúng ta đang mắc vào một cái bẫy, đó chính là học vẹt", Yến Vy chia sẻ.

Theo Yến Vy, hãy chú tâm vào chất lượng, đừng chạy theo số lượng

3 lý do khiến cho nỗ lực của thí sinh đang bị lãng phí

Theo thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, có 3 lý do khiến cho nỗ lực của thí sinh đang bị lãng phí. 

Đầu tiên là chạy theo số lượng. "Một ngày mình có thể giải từ 5 - 10 đề và mình cảm thấy rất tự hào về điều đó. Nhưng thật ra là chúng ta đang làm những câu mà bản thân đã học và đã biết rồi. Còn những câu chưa biết thì chúng ta lại bỏ qua", Vy nhìn nhận và khuyên thí sinh chỉ nên làm từ 1-2 đề nhưng cần xem kỹ đề đó để nắm chắc hơn.

Lý do thứ 2, theo Vy cũng quan trọng không kém, đó chính là quên phân tích lỗi sai. "Mình nghĩ giá trị tích lũy của một đề nằm ở những câu sai chứ không hẳn là những câu đúng. Ngày đó mình mắc một lỗi là kiểm tra đáp án xong biết điểm rồi thì bỏ qua không quan tâm tới đề đó nữa, cũng như không mở lại để xem. Đó là một thiếu sót lớn mà may mắn là mình nhận ra kịp để khắc phục. Đối với các lỗi sai, các bạn cần xem thật kỹ mình sai ở đâu, sai do kiến thức hay là do bị áp lực thời gian... Khi chúng ta đã tìm ra được "bệnh" rồi thì sẽ biết cách để chữa, cũng như không bao giờ vấp ngã ở chỗ đó nữa", Vy nói.

Lý do thứ 3 là lỗ hổng nền tảng. Yến Vy kể trong khoảng thời gian đầu cô nàng cũng bắt đầu ôn những dạng đề tổng hợp nhưng chưa nắm hết kiến thức. Sau đó Vy chợt nhận ra rằng mình giống như đang xây nhà trên nền cát chứ không có móng. Từ kinh nghiệm của mình, Vy khuyên: "Nếu có một dạng đề mà chúng ta sai rất nhiều lần thì nên mở sách giáo khoa ra và học lại kiến thức nền tảng. Khi có kiến thức nền tảng sẽ chắc chắn hơn lúc giải đề".

Cách ôn thi hiệu quả: Những lúc 'cân não', đây là cách thủ khoa áp dụng

Quá trình ôn thi đặc biệt căng thẳng, nếu không có hình thức giải trí phù hợp sẽ khiến bao công sức bỏ ra như "đổ sông đổ biển". Cách ôn thi hiệu quả đã giúp Lê Minh Khôi trở thành thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025.

