Giải rất nhiều đề, vào thi lại 'đứng hình', không biết cách làm, lỗi nằm ở đây…

Cách ôn thi hiệu quả: Làm nhiều đề mỗi ngày có thực sự giúp bạn giỏi lên?

Phạm Thị Ngọc Ánh, thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam năm 2024, chỉ ra thực tế: "Chắc chắn ở đây có rất nhiều bạn sáng làm một đề, tối làm một đề, buổi trưa ăn cơm xong tranh thủ làm thêm một đề nữa. Nhưng khi vào thi, gặp một câu tương tự lại "đứng hình", không biết cách giải". Vậy đâu là cách ôn thi hiệu quả...

Từng trải qua nên Ngọc Ánh khẳng định lý do là thí sinh đã rơi vào cái "bẫy" làm càng nhiều đề càng tốt. "Số lượng đề bạn giải không tỷ lệ thuận với số điểm bạn sẽ đạt được; số câu sai bạn sửa được mới là yếu tố quan trọng giúp điểm của bạn tăng lên", Ngọc Ánh nói và cho rằng thí sinh phải nắm chắc được khoảng 70 - 80% lý thuyết, khi đó mới luyện đề.

Ngược lại, nếu kiến thức chưa vững mà lao vào luyện đề ngay sẽ rất dễ bị nản và có thể còn tự ti với năng lực bản thân. Từ đó làm cho động lực ôn luyện ngày càng giảm đi trong khi áp lực lại càng tăng, vì ngày thi càng đến gần.

Sau khi đã nắm vững lý thuyết, để ôn thi hiệu quả, cô nàng thủ khoa cho biết cần chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là làm bài. "Lúc làm bài các bạn in ra giấy và bấm thời gian như đi thi thật, để tạo áp lực và cảm giác trong phòng thi. Việc làm quen với áp lực sẽ giúp mình làm bài trơn tru hơn khi vào phòng thi thật", Ngọc Ánh chia sẻ.

Nên lưu ý vào hai vấn đề chính

Sau khi làm bài sẽ bước vào giai đoạn chữa bài. Trong lúc chữa bài, Ngọc Ánh cho biết nên lưu ý vào hai vấn đề chính: số câu làm sai và những câu làm bị chậm. "Đối với những câu làm sai thì đương nhiên phải xem lại cách giải đúng. Nhưng phải xem một cách chủ động. Đó là tự đặt câu hỏi: Lúc làm bài mình đã sai ở lỗi nào? Mình không nghĩ ra cách giải này ở bước nào? Sau đó sẽ khắc phục từng lỗi rồi đưa ra lời giải một cách chủ động hơn, để có thể hiểu rõ bản chất và nhớ được lâu hơn. Có thể bạn sẽ gặp lại câu đó sau này, nhưng khi đã hiểu rõ bản chất thì sẽ giải quyết rất dễ dàng", Ngọc Ánh phân tích và cho biết đối với những câu làm bị chậm, phải cố gắng khắc phục bằng cách tìm ra cách giải nhanh hơn.

"Thi tốt nghiệp THPT là một quá trình rất dài nên các bạn không thể ôn thi theo cách cuốn chiếu, quá tập trung vào số lượng, mà hãy tập trung vào chất lượng. Thay vì ôn hai đề một ngày, bạn có thể chỉ cần ôn một dạng cũng được. Một dạng đó sẽ là kiến thức mà bạn không thể quên khi gặp lại trong phòng thi. Vậy nên hãy tập trung vào chất lượng, tập trung vào kiến thức mà mình đang còn thiếu sót chứ đừng thấy người khác giải quá nhiều đề mà tự gây áp lực cho mình", Ngọc Ánh nhắn gửi.