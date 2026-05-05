Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi:

Ôn thi tốt nghiệp THPT nhiều giờ, thấy chữ là đau đầu, buồn ngủ… phải làm gì?

Nữ Vương
05/05/2026 09:00 GMT+7

Đau đầu, buồn ngủ, có lúc chán nản không muốn học… là tình trạng phổ biến mà nhiều thí sinh gặp phải trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT. Cùng tham khảo cách mà thủ khoa áp dụng để vượt qua những giai đoạn không hề dễ dàng này.

Giảm sút điểm số chỉ vì những điều này…

Trong khoảng thời gian đầu ôn thi tốt nghiệp THPT, Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, luôn nghĩ phải ôn tập thật nhiều, thức thật khuya để nạp nhiều kiến thức, có như thế vào phòng thi mới làm bài tốt được. Mỗi đêm, Vy đều ngủ vào lúc 1 - 2 giờ sáng, sau đó dậy rất sớm để ôn bài tiếp. Khoảng thời gian đó, Vy không hề quan tâm đến việc sẽ ăn gì, ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chỉ để tâm đến mỗi việc học. Sau đó, cơ thể bắt đầu phản ứng.

Võ Thị Yến Vy nhắn nhủ các bạn thí sinh cần quan tâm đến sức khỏe khi ôn thi

"Mình bị suy nhược, chóng mặt, buồn nôn, không thể nào tập trung và học không vào được chữ nào nữa hết", Yến Vy kể và cho biết sau đó cô nàng bắt đầu phải thay đổi.

Những thói quen rất tai hại trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT 

Trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z, Vy chỉ ra những thói quen rất tai hại trong giai đoạn ôn thi mà bản thân cô cũng từng mắc phải. Đó chính là ăn nhiều tinh bột nhưng chủ yếu là mì gói; nạp vào nhiều đồ ngọt như nước tăng lực, cà phê, trà sữa… với mong muốn tỉnh táo nhưng không những không mang lại hiệu quả lúc ôn tập, ngược lại còn để lại nhiều ảnh hưởng về sức khỏe.

Vy bắt đầu chuyển sang những món dễ tiêu hóa hơn, có rau xanh, đặc biệt là uống đủ nước, ưu tiên nước lọc và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Bữa sáng theo Vy giúp não bộ tập trung hơn, bên cạnh đó nếu bỏ bữa sáng sẽ dễ đau bao tử.

Ngoài dinh dưỡng, bữa ăn, Vy khuyên thí sinh nên chú ý đến giấc ngủ của mình nhiều hơn; đừng vì quá căng thẳng cho kỳ thi mà ảnh hưởng đến giấc ngủ hay bỏ bê giấc ngủ. "Việc thiếu ngủ khiến trạng thái tinh thần và sức khỏe đi xuống. Khi sức khỏe không đảm bảo, điểm số cũng vì thế giảm sút theo", Vy nói.

Với những trạng thái thường gặp như buồn ngủ, kém tập trung, đau đầu khi phải ôn tập trong thời gian dài, Vy chỉ ra một vài thủ thuật nhỏ mà cô nàng đã áp dụng. Trong đó, Vy thường "thủ" sẵn chai xịt khoáng bên người, mỗi lúc cảm thấy buồn ngủ, cô nàng lại dùng xịt khắp mặt. Như thế theo Vy vừa bớt buồn ngủ, mà còn tiện thể dưỡng ẩm cho da mặt. Còn nếu không dùng xịt khoáng, Vy cho rằng mọi người có thể đi rửa mặt để giúp tỉnh táo hơn.

Vy cũng bật mí: "Học nhiều nên thường hay đau đầu, mỗi lúc như vậy mình sẽ dùng dầu gió. Không biết với mọi người thế nào, còn với Vy, dầu gió rất hữu ích trong những trường hợp này".

Một điểm cũng rất quan trọng theo Vy là nên thay đổi trạng thái. Cụ thể, cô nàng thủ khoa nói: "Sau khoảng 60 - 90 phút giải đề xong, mọi người có thể đứng dậy vươn vai, đi tưới cây hoặc uống nước… Chỉ cần 5 phút thôi cũng giúp cho mình tỉnh táo hơn, não bộ cũng được reset (khôi phục hoặc thiết lập lại - PV). Nếu cứ ngồi và học bài liên tục nhiều giờ đồng hồ sẽ rất mệt, trạng thái tinh thần vì thế mà đi xuống và ôn tập kém hiệu quả hơn".


Thủ khoa chỉ ra: Yếu tố quyết định 70 - 80% điểm số thi tốt nghiệp THPT

Với thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 Trần Quang Tiến, việc nắm vững kiến thức nền tảng chính là điều quan trọng nhất, cũng như quyết định phần nhiều đến sự thành bại của quá trình ôn luyện và thi tốt nghiệp THPT.

