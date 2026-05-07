Ôn thi tốt nghiệp THPT: Làm sao để không sai lại lỗi cũ?

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Xử lý lỗi sai trong quá trình giải đề như thế nào?

Không sợ sai và không ngại sửa là cách mà các thủ khoa đã áp dụng trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT. Trần Ngọc Minh Thanh, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết chắc chắn trong quá trình giải đề, luyện đề ai cũng vấp phải những sai lầm hoặc những khó khăn nhất định. Nhưng bạn học được những gì từ sai lầm đó mới là điều quan trọng nhất.

Minh Thanh cho rằng khi làm sai, trước tiên nên đối chiếu bài và đáp án, nếu vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao bản thân lại sai, hay đọc kỹ lại vẫn không hiểu thì có thể nhờ bạn bè hoặc thầy cô hướng dẫn thêm. Thanh cho biết việc giải đề sai là chuyện bình thường, nhưng nhiều bạn lại khá nhút nhát trong việc trao đổi bài với giáo viên.

"Bản thân mình là người rất là thích trò chuyện cùng thầy cô nên những phần sai trong quá trình giải đề và mình không hiểu lý do vì sao sai hay là làm đến đây rồi mà hướng đi của bản thân với đáp án khác nhau, thì mình đều nhờ thầy cô hỗ trợ. Các bạn hãy mạnh dạn nhờ giáo viên bộ môn hoặc bất kỳ ai mà bản thân tin tưởng để nhờ họ chỉ ra lỗi sai và mình cảm thấy cách làm này rất hiệu quả", Minh Thanh chia sẻ.

Thủ khoa Minh Thanh cho biết lỗi sai không đáng sợ, điều quan trọng là học được gì từ những lỗi sai ẢNH: NVCC

Hãy mạnh dạn hỏi giáo viên

Phân tích cặn kẽ hơn, Minh Thanh cho biết trong những trường hợp làm bài sai hoặc chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm được đến đáp án nhưng lại bị "đứng yên" và không biết làm gì nữa, nếu hỏi giáo viên, họ sẽ chỉ ra tường tận những lỗi sai của các bạn, từ đó sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm và áp dụng cho những bài sau không phạm phải sai lầm tương tự như vậy nữa.

"Không những thế, khi biết hỏi, trả lời và đặt vấn đề sẽ giúp bạn có được tư duy logic nhiều hơn. Chính vì thế, mình cho rằng các bạn hãy mạnh dạn hỏi đi, đặt câu hỏi nhiều vào. Hỏi cũng là cách để học, các bạn học được rất nhiều từ những lời khuyên cũng như lời giải của bạn bè, thầy cô. Với mình đây là cách để có thể khắc phục lỗi sai và việc luyện được nhiều đề từ đó cũng dễ dàng hơn", Minh Thanh khuyên.

Cô nàng thủ khoa khẳng định khi đã nhận ra được lỗi sai của mình thì chắc chắn mọi người sẽ không mắc phải sai lầm đó một lần nào nữa và nếu có cũng chỉ có thể là những sai lầm mới.

"Và một sai lầm mới sẽ là những bước tiến đến thành công trong tương lai của các bạn. Vì thế các bạn hãy cố gắng ôn thi nha", Minh Thanh nói.đồng thời gửi gắm thêm: "Kết quả không thực sự phản ánh hết năng lực của các bạn, cho dù không đạt được mục tiêu thì hãy coi đó là một bước ngoặt để bạn hướng tới những con đường khác phù hợp hơn với bản thân. Hãy nhìn vào sự nỗ lực và thực sự cố gắng từng ngày, đó mới chính là giá trị và năng lực của chính bản thân các bạn", Minh Thanh.