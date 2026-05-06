Ôn thi tốt nghiệp THPT như thế nào với môn bị mất căn bản?

"Mở sách ra nhưng chẳng hiểu kiến thức trong đó"

Xử lý tình trạng mất gốc một môn như thế nào trong thời gian ngắn là chủ đề mà Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, chia sẻ với thí sinh trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi sáng nay (6.5). Theo Hạnh Nguyên, đây là chủ đề rất cần thiết cho thí sinh ôn thi tốt nghiệp THPT ở giai đoạn này.

Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, mọi kết quả nhận được đều sẽ xứng đáng

Mở đầu phần chia sẻ, Hạnh Nguyên đặt vấn đề: "Không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác lật một trang sách ra nhưng lại chẳng hiểu những kiến thức trong đó là như thế nào, hay đơn giản là cùng bàn luận với bạn bè về một bài toán nhưng bạn cũng chẳng hiểu họ đang nói gì?".

Cô bạn thủ khoa cho rằng nếu rơi vào trường hợp này, thí sinh cũng đừng quá lo lắng. Vì điều này cũng giống như một thông báo rằng cách học của bạn đã cũ và cần điều chỉnh ngay bây giờ. Và hôm nay, Hạnh Nguyên chia sẻ một số phương pháp mà bản thân cô đã đúc kết được trong quá trình ôn thi.

Đầu tiên, thường khi rơi vào trường hợp này, thí sinh sẽ có tâm lý học càng nhiều và càng nhanh thì càng tốt, vì thế cố nhồi nhét kiến thức. Tuy nhiên, Hạnh Nguyên khuyên: "Đừng nên học dồn dập lý thuyết khô khan vào đầu, vì điều này sẽ khiến bạn cảm giác như kiến thức cứ dồn dập và sẽ chẳng thể nào tiếp thu được gì. Theo mình nên photocopy những đề thi thử của các năm trước và hãy làm thử. Không cần phải đúng hay phải đạt được điểm 10 khi giải những đề này, nhưng thông qua việc giải đề sẽ biết được bản thân đang thiếu sót chỗ nào, sai ở đâu và từ đó tìm ra lỗ hổng cần bổ sung".

Khi đã tìm được những lỗi sai, cần khoanh vùng và phân loại thành các nhóm khác nhau: nhóm hoàn toàn không hiểu, đã hiểu rồi, hiểu "sương sương" và phải học thêm… Theo Hạnh Nguyên, phân loại được các nhóm lỗi sai sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình học tập phù hợp hơn.

Phương pháp tiếp theo, thủ khoa Hạnh Nguyên bật mí là đừng nên học theo chương mà hãy học kiến thức theo dạng bài. Chẳng hạn thay vì học từ chương một sang chương hai rồi đến chương ba, bạn hãy gom những dạng bài liên quan với nhau thành một nhóm bài tập. Khi não bộ gặp những dạng bài giống nhau liên tiếp, sẽ hoạt động với công suất tốt hơn và sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn. Ngược lại, học từng chương lắt nhắt sẽ rất dễ quên và quên nhanh hơn.

Phương pháp mà Hạnh Nguyên khá tâm đắc chính là học ngược. Tức là thay vì học lý thuyết trước sau đó mới giải đề thì với phương pháp này sẽ làm đề trước. Trong quá trình giải đề, những chỗ nào chưa biết, chưa hiểu thì khoanh lại và đặt một dấu hỏi bên cạnh. Sau đó, mở lý thuyết ra để xem và kiểm tra lại. Cách học này sẽ giúp nhớ lỗi sai đó lâu hơn và cũng hiểu được vấn đề sâu sắc hơn.

"Đó là những phương pháp mà mình đã áp dụng, mong rằng sẽ hữu ích với các bạn thí sinh năm nay. Và mình muốn nhắn gửi rằng nếu bạn chưa có nhiều kiến thức như bạn bè cùng trang lứa thì ngay bây giờ hãy đứng dậy rửa mặt hay làm gì đó để tỉnh táo hơn, rồi lấy ra một cái đề và thử làm nhé. Mình tin các bạn sẽ làm được. Đừng chùn bước, hãy tin tưởng vào giá trị của bản thân. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, mọi kết quả nhận được đều sẽ xứng đáng. Chúc các bạn thành công", thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024 nhắn nhủ.