Thi tốt nghiệp THPT: Áp lực đồng trang lứa - 'kẻ thù' âm thầm nhưng nguy hiểm

Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, khẳng định như vậy khi nhắc đến áp lực đồng trang lứa - "kẻ thù" âm thầm nhưng rất nguy hiểm của kỳ thi nếu thí sinh không biết cách vượt qua.

Khi sự tiến bộ của người khác trở thành "ngòi nổ" cho những bất an

Từng rơi vào việc so sánh bản thân với bạn bè xung quanh, Hạnh Nguyên kể khi nhìn sang thấy bạn bè giải đề nhanh hơn hay sở hữu những điểm số cao, Nguyên thường cố sức làm bài đến tận khuya hay chỉ tập trung giải đề và bỏ qua việc ăn uống. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân như mất ngủ, mệt mỏi, suy giảm khả năng tập trung và khả năng phản xạ trong phòng thi, biến những kiến thức vốn dĩ đã thuộc lòng trở nên xa lạ chỉ vì tâm lý hoảng loạn.

Để vượt qua áp lực đồng trang lứa, Nguyên cho biết đầu tiên hãy biến áp lực thành động lực bằng cách thử đổi góc nhìn của bản thân. Theo Nguyên, khi thấy bạn bè xung quanh học hành chăm chỉ, thay vì áp lực hay lo sợ bản thân không làm được, hãy thử suy nghĩ rằng mình cũng cần cố gắng một chút nữa để đạt được điều đó; hay họ làm được thì có nghĩa kiến thức này mình cũng có thể chinh phục…

"Các bạn hãy thử thay đổi góc nhìn và thử làm theo cách riêng của mình. Hãy thi đua với chính mình của ngày hôm qua. Nếu hôm nay bạn làm được một bài toán mà hôm qua chưa biết làm thì đó cũng là kết quả tốt rồi, đừng lo lắng vì như thế đã là một thành tựu", cô bạn thủ khoa khuyên.

Thủ khoa Hạnh Nguyên cho biết chính áp lực đồng trang lứa biến những kiến thức vốn dĩ đã thuộc lòng trở nên xa lạ chỉ vì tâm lý hoảng loạn ẢNH: NVCC

Thi tốt nghiệp THPT: Đừng so sánh bản thân mình với người khác

Hạnh Nguyên cho rằng mỗi người đều có điểm mạnh, yếu riêng. Có người giỏi toán, có người lại giỏi viết văn và bạn cũng có thể giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Thay vì ngồi áp lực hay lo sợ, hãy trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức mới mà trước giờ bản thân chưa từng tiếp xúc, điều đó sẽ giúp bạn trở nên vững vàng hơn và có những kết quả tốt hơn.

Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên mong mỗi thí sinh hãy chăm sóc bản thân thật tốt cả về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Cô bạn thủ khoa nói: "Hãy dành cho bản thân những giờ giải lao, thư giãn, như đi dạo, nghe nhạc, xem những bộ phim mình yêu thích… và đặc biệt là ngủ đủ giấc. Những điều này sẽ giúp tinh thần trở nên tốt hơn và có năng lượng, tự tin hơn trong quá trình ôn thi".

Với một số kinh nghiệm của bản thân, Nguyên muốn nhắn gửi đến thí sinh: "Đừng so sánh bản thân mình với người khác, cũng như đừng lấy thước đo giá trị của người khác và đo chính mình. Mình tin bạn sẽ tìm ra được phiên bản tốt hơn của chính mình. Các bạn hãy tự tin và vững vàng hơn trên con đường sắp tới nhé. Mình chúc các bạn thành công".