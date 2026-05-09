Cô giáo Cà Mau suốt 10 năm làm một điều khiến nhiều thí sinh nhớ mãi

"Đi trước một bước" vì học sinh

Cô Ngân cho biết Chương trình Tiếp sức mùa thi là hành trình đồng hành đầy trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay, năm nào cô cũng đến các điểm trường tìm hiểu hoàn cảnh thí sinh, đặc biệt là những em có nguy cơ bỏ thi vì thiếu thốn kinh tế hoặc biến cố gia đình.

Cô Võ Tuyết Ngân trao học bổng Tiếp sức mùa thi cho em Ngọc Diễm, học sinh Trường THPT Tắc Vân ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nước uống, áo mưa, bánh, sữa… cô Ngân luôn tìm cách kết nối các nguồn lực xã hội, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Sự chủ động đó giúp nhiều học sinh vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Mùa thi năm 2024, tại điểm thi Trường THPT Tắc Vân (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau - trước đây là xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau), cô đã vận động trao học bổng cho 2 thí sinh đặc biệt khó khăn là Phùng Minh Thư (mắc ung thư tuyến giáp) và Nguyễn Thái Hoàng (mồ côi cha mẹ), mỗi suất 5 triệu đồng.

Đội hình tiếp sức mùa thi được cô Ngân thực hiện bài bản ẢNH: NVCC

"Ban đầu tôi chỉ xin một ít để hỗ trợ các em. Nhưng khi chia sẻ hoàn cảnh, nhiều người sẵn sàng chung tay, có người gửi ngay vài triệu đồng. Điều đó khiến tôi tin rằng, chỉ cần mình bắt đầu sẽ có nhiều tấm lòng tiếp nối", cô Ngân nói.

Đến năm 2025, hoạt động tiếp sức tiếp tục mở rộng. Ngoài việc có mặt tại điểm thi, cô Ngân còn phối hợp tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh giữ đồ, hướng dẫn phòng thi đến xử lý tình huống phát sinh. Sự hiện diện gần gũi, kịp thời ấy giúp nhiều sĩ tử, nhất là các em ở xa, cảm thấy an tâm hơn trong những ngày thi căng thẳng.

Đổi mới để nâng tầm Tiếp sức mùa thi

Qua từng năm, cô Ngân không ngừng đổi mới chương trình Tiếp sức mùa thi và phát triển theo hướng thiết thực, có chiều sâu hơn.

Ở khía cạnh vật chất, các mô hình "0 đồng" như xe ôm miễn phí, điện thoại hỗ trợ liên lạc, nước uống, bánh mì, áo mưa… được duy trì hiệu quả. Riêng năm 2025, chương trình cấp phát hơn 200 lốc nước, 200 suất bánh mì và 200 áo mưa. Việc hỗ trợ thêm dụng cụ học tập như Atlat, bút viết cũng giúp thí sinh tránh những thiếu sót không đáng có trong phòng thi.

Nhiều hoạt động tiếp sức do cô Ngân tổ chức kịp thời, giúp thí sinh an tâm thi tốt ẢNH: NVCC

Ở khía cạnh tinh thần, các hoạt động vẽ tranh cổ động, gửi gắm lời chúc trước cổng trường góp phần giảm áp lực tâm lý cho thí sinh. Các tình nguyện viên luôn túc trực, sẵn sàng tư vấn, động viên, giúp thí sinh và phụ huynh yên tâm hơn.

Đáng chú ý, chương trình ngày càng chú trọng các hoạt động chiều sâu. Việc trao học bổng dừng không dừng ở việc hỗ trợ mùa thi mà còn hướng đến đồng hành lâu dài. Năm 2025, cô Ngân hỗ trợ trường hợp đặc biệt khó khăn là em Ngọc Diễm, học sinh Trường THPT Tắc Vân. Diễm mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà ngoại già yếu, em vẫn nỗ lực vươn lên, duy trì học lực khá suốt 3 năm THPT. Suất học bổng do một nhóm nhỏ nhà hảo tâm hỗ trợ tuy không lớn nhưng trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp em thêm tự tin bước vào kỳ thi và nuôi dưỡng ước mơ học nghề.

Cô Ngân thực hiện nhiều hoạt động hướng về học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Bên cạnh chương trình Tiếp sức mùa thi, cô Ngân còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác như "gian hàng 0 đồng", hỗ trợ học sinh nghèo, kết nối học bổng… Trong vai trò giảng viên, cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ sinh viên.

Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, đặc biệt là chương trình Tiếp sức mùa thi, nhiều năm liền, cô Ngân được vinh danh là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và nhiều phần thưởng ý nghĩa khác.