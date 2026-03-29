Nữ cảnh sát Cà Mau gây 'sốt' với loạt sản phẩm truyền thông hơn 100 triệu view

Khi phong trào đi vào chiều sâu đời sống

Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Cà Mau không chọn cách làm ồn ào, công việc của chị đi theo hướng giản dị, làm tới đâu, hiệu quả tới đó. Nữ cảnh sát này vừa được vinh danh giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Năm 2025, công tác tuyên truyền được triển khai đều đặn với hàng trăm hoạt động, các buổi phổ biến pháp luật thu hút đông đảo người dân, những tờ rơi được phát tận tay, những buổi nói chuyện diễn ra ngay tại cơ sở.

Trên không gian mạng, các tin, bài cũng được duy trì thường xuyên, tiếp cận hàng triệu lượt người, giúp thông tin pháp luật đến gần hơn với giới trẻ theo cách dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Nhưng dấu ấn rõ nhất lại nằm ở những việc rất đời thường, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến, hướng dẫn từng bước kê khai hồ sơ, cùng điền từng biểu mẫu. Hàng nghìn lượt người dân được giúp đỡ, hàng ngàn hồ sơ được hoàn tất, phía sau là sự tham gia trực tiếp của đoàn viên.

Không dừng lại ở tuyên truyền, các hoạt động tình nguyện của đại úy Thảo Duy và đơn vị được duy trì đều đặn, nối tiếp nhau qua từng thời điểm trong năm.

Đại úy Lâm Thảo Duy làm việc không hình thức, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo ẢNH: CTV

Trong năm 2025, hơn 55 hoạt động được tổ chức với tổng kinh phí trên 4,5 tỉ đồng, trải dài từ "Xuân tình nguyện", "Tháng Thanh niên" đến các chương trình an sinh tại cơ sở. Phong trào hiến máu tiếp tục được duy trì bền bỉ với 1.579 đơn vị máu trong năm; tính từ 2022 đến nay đạt hơn 5.400 đơn vị qua nhiều đợt tổ chức. Ở những việc rất đời thường, 11 căn nhà được dựng lên, 93 hộ dân được hỗ trợ đắp nền, với hơn 900 lượt đoàn viên trực tiếp góp sức. Chương trình "Cùng em đến trường" cũng được duy trì đều, hỗ trợ 37 học sinh cùng nhiều suất học bổng, tập vở và quà tặng – những hỗ trợ không lớn nhưng đúng lúc, đúng nhu cầu.

Một điểm nổi bật trong cách làm của đại úy Lâm Thảo Duy là đưa công nghệ vào công tác Đoàn một cách thực chất. Công trình số hóa Khu di tích Hòn Đá Bạc bằng VR360 thu hút hơn 10.000 lượt truy cập, trong khi các video, infographic về Đề án 06 đạt hơn 100 triệu lượt xem, tương tác. Cùng với các bản tin, phóng sự và hoạt động sáng tạo nội dung, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng với người dân.

Nữ cảnh sát dám nghĩ, dám làm và theo đuổi công việc đến cùng

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức tiếp cận – đặc biệt trên nền tảng số để kết nối với người dân và giới trẻ, được đánh giá là hướng đi phù hợp, cần tiếp tục nhân rộng trong công tác đoàn hiện nay. Chính những kết quả đó là nền tảng để đại úy Lâm Thảo Duy được vinh danh tại giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.



Đại úy Lâm Thảo Duy tham gia phong trào trồng cây ẢNH: CTV

Điều đọng lại không phải là danh hiệu, mà là hình ảnh một nữ sĩ quan trẻ luôn chọn cách đi thẳng vào việc: làm thật, làm tới nơi, và làm để có người được hưởng lợi. Có lẽ vì vậy, sự ghi nhận lần này không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn là sự xác nhận cho một cách làm: không cần ồn ào, chỉ cần đủ thật.

Từ những chuyến về "địa chỉ đỏ", những đêm tri ân, đến từng chai nước, cây viết trao tay sĩ tử hay từng căn nhà được dựng lên cho hộ nghèo, dấu ấn của đại úy Lâm Thảo Duy không nằm ở lời giới thiệu, mà ở những việc đã làm. Và khi đặt những việc làm ấy cạnh nhau, một chân dung hiện lên rõ nét, một nữ sĩ quan trẻ chọn cách đi thẳng vào việc, để kết quả tự cất tiếng nói.

Nhận xét về đại úy Lâm Thảo Duy, thiếu tá Phạm Trường An, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, cho rằng đây là cán bộ đoàn tiêu biểu với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và theo đuổi công việc đến cùng. Điểm nổi bật của đại úy Duy không nằm ở hình thức hay khẩu hiệu, mà ở cách tiếp cận thực chất, luôn hướng đến hiệu quả cụ thể, có thể đo lường. Nhờ đó, các chương trình do đại úy Duy tham mưu, triển khai không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa, mà còn duy trì được tính bền vững trong thực tiễn.