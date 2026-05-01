Nhớ những năm tiếp sức mùa thi không có Google maps, không có ứng dụng đặt phòng...

Ký ức đi khắp các ngõ hẻm, gõ cửa từng phòng trọ

Thạc sĩ Võ Minh Thành là sinh viên khóa 35 (2009 - 2013), Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Giảng viên trẻ này nhớ lại: "Năm 2010, khi vừa là sinh viên năm 2, tôi đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi với một lý do rất giản dị. Đó là tôi đã từng là thí sinh nên hiểu cảm giác bỡ ngỡ của người từ tỉnh lên thành phố. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gì thì giúp. Nhưng càng làm, càng thấy việc nhỏ của mình lại có ý nghĩa rất lớn với người khác".

Từ một tình nguyện viên đứng chốt, phát nước, chỉ đường, thạc sĩ Thành cho biết đã dần trưởng thành qua từng mùa thi. Đến nay, hành trình tiếp sức mùa thi của anh đã kéo dài 15 năm, từ những ngày đầu là sinh viên đầy nhiệt huyết cho đến khi trở thành người tổ chức, hướng dẫn thế hệ sinh viên kế cận.

Thạc sĩ Võ Minh Thành tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010 ẢNH: ANH THÀNH CUNG CẤP

Nhắc về giai đoạn 2006 – 2010, anh cười: "Khác xa bây giờ lắm!". Theo anh Thành, đó là thời mà thí sinh và phụ huynh chen nhau xem danh sách thi được dán trên bảng thông báo, rồi tất bật đi tìm nhà trọ quanh trường. Không có ứng dụng đặt phòng, không có bản đồ số, mọi thứ gần như phụ thuộc vào… đôi chân của các tình nguyện viên.

"Chúng tôi phải đi khảo sát từng con hẻm, từng khu trọ trước mùa thi. Có hôm đi từ sáng tới tối, mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng ghi lại địa chỉ, số phòng, giá thuê để tư vấn cho thí sinh", anh nhớ lại.

Và chính trong những ngày ấy, anh chứng kiến những điều khiến bản thân nhớ mãi. Một trong những hình ảnh luôn khiến anh Thành nghĩ đến suốt nhiều năm là ánh mắt lo lắng của phụ huynh khi con chưa có chỗ ở.

"Dù đã chuẩn bị danh sách nhà trọ, nhưng số lượng thí sinh quá đông. Có những gia đình đứng giữa sân trường mà không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu. Không chần chừ, tôi cùng các bạn chia nhau đi từng khu trọ, gõ cửa từng nhà hỏi còn phòng không. Có lúc phải đi sâu vào những con hẻm nhỏ, hỏi hết nhà này đến nhà khác", anh kể.

"Rồi những điều ấm áp bất ngờ xuất hiện.Có cô chú là chủ nhà nghe chúng tôi nói là giúp thí sinh liền giảm giá phòng, có người còn cho ở miễn phí. Có chỗ thì sinh viên tự nguyện ở chật lại để nhường chỗ cho bạn khác. Những hình ảnh đó làm chúng tôi quên hết mệt mỏi. Với tôi, đó không chỉ là hỗ trợ, mà là một mạng lưới sẻ chia tự phát, rất Việt Nam, nơi mà người lạ sẵn sàng giúp nhau chỉ vì một kỳ thi", anh nói trong xúc động.

Thạc sĩ Võ Minh Thành hiện là giảng viên, Bí thư Đoàn khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Thanh xuân mang tên "màu áo xanh" của Tiếp sức mùa thi

Anh Thành chia sẻ có những thí sinh sau khi thi xong quay lại tìm những tình nguyện viên tiếp sức mùa thi để cảm ơn từng người. "Có bạn còn gửi lại ít quà quê. Nhỏ thôi, nhưng lúc đó tụi mình thấy ấm lòng lắm", anh kể và cho biết chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ấy lại trở thành động lực để anh quay lại hết mùa này đến mùa khác.

15 năm trôi qua, anh Thành giờ đây không còn là chàng sinh viên sư phạm chạy khắp hẻm tìm phòng trọ năm nào. Anh đã là thạc sĩ, trở thành giảng viên, đồng thời tiếp tục đồng hành với Tiếp sức mùa thi trong vai trò tổ chức.

"Cảm xúc bây giờ khác rồi. Tôi không còn trực tiếp làm hết mọi việc như trước đây, nhưng lại có cơ hội hướng dẫn, truyền kinh nghiệm cho các sinh viên thế hệ sau này", anh chia sẻ.

Dù vậy, anh Thành thừa nhận, những mùa tiếp sức mùa thi đầu tiên mà anh có cơ hội trải nghiệm vẫn là ký ức đẹp nhất.

"Có lẽ vì đó là lần đầu mình sống hết mình cho một điều gì đó, không toan tính, chỉ đơn giản là muốn giúp người khác", anh nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, Bí thư Đoàn khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng chương trình Tiếp sức mùa thi không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là một "trường học" đặc biệt.

Anh giải thích, rằng ở chương trình ấy, anh học được cách giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và cả cách đặt cái tôi xuống để làm việc chung. "Những kỹ năng đó theo mình đến tận bây giờ, giúp mình rất nhiều trong công việc giảng dạy", anh nói.

Gửi lời nhắn đến các sinh viên chuẩn bị trở thành tình nguyện viên của Tiếp sức mùa thi 2026, anh không chỉ nhắc đến nhiệt huyết, mà còn nhấn mạnh yếu tố chuyên môn.

"Các bạn tình nguyện viên nên trang bị kiến thức về tuyển sinh, hiểu rõ khu vực điểm thi, và rèn luyện kỹ năng. Làm tình nguyện bây giờ không chỉ cần sức trẻ mà còn cần tri thức", anh chia sẻ.

Với riêng bản thân, anh khẳng định nếu được chọn lại, vẫn sẽ khoác áo xanh tình nguyện. "Đó là lựa chọn ý nghĩa nhất của thanh xuân. Và tôi sẽ còn gắn bó với hoạt động tình nguyện, theo cách của một người làm giáo dục, lấy chuyên môn để phục vụ cộng đồng".

"Từ ngày còn là sinh viên đến nay đã 15 năm trôi qua, thành phố đã thay đổi, cách tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhưng ở đâu đó, trong những con hẻm nhỏ quanh trường thi, vẫn còn vang vọng ký ức của một thế hệ sinh viên từng đi gõ cửa từng phòng trọ, chỉ để đảm bảo không một thí sinh nào phải ngủ ngoài đường trong những ngày thi quan trọng nhất đời mình. Và mỗi khi đọc bài báo, xem hình ảnh về Tiếp sức mùa thi, trong lòng tôi lại dấy lên những ký ức không thể phai nhòa", anh chia sẻ.