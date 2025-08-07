Anh Nguyễn Minh Triết: 'Kết quả của Tiếp sức mùa thi phải được nối dài, phát huy hơn'

Sáng 7.8, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện các đơn vị tổ chức.

Chủ trì hội nghị có anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long.

Anh Lâm Tùng và ông Trịnh Văn Hào chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thí sinh

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những mô hình hiệu quả trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay. Trong đó, TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình mới, nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thí sinh. Đây được xem là một trong những điểm mới đột phá của chương trình năm nay.

Mô hình "AI hỗ trợ kỳ thi" sử dụng các công cụ trắc nghiệm uy tín như MBTI, Holland và DISC để tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp một cách khoa học. Hệ thống AI giúp phân tích, diễn giải kết quả, từ đó gợi ý những ngành nghề, môi trường làm việc lý tưởng và lộ trình học tập phù hợp nhất cho từng thí sinh. Hoạt động này đã thu hút hơn 10,000 lượt học sinh truy cập và tương tác.

Hải Phòng đã triển khai một điểm mới mang tính đột phá trong công tác tổ chức. Theo đó, thành phố huy động chính các học sinh cấp 3, thành lập các "Đội hình Hoa Phượng Đỏ" để trực tiếp ứng trực và hỗ trợ tại điểm thi của trường mình. Lực lượng sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng được điều chỉnh vai trò, không còn tham gia trực tiếp tại các điểm thi như mọi năm.

Thay vào đó, họ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trước và sau kỳ thi, như tư vấn, trao quà và giúp đỡ thí sinh làm thủ tục nhập học. Mô hình này được rút kinh nghiệm từ các năm trước, nhằm giải quyết tình trạng đông đúc, mất trật tự tại cổng trường, giúp công tác hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn.

Đại diện Thành đoàn Hải Phòng nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Một thương hiệu mang đậm tính nhân văn

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long cho biết, năm nay, các hoạt động tại Tiếp sức mùa thi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Nhẹ nhàng vượt ngàn bài thi" vừa mang giá trị thiết thực khi giảm áp lực của một kỳ thi căng thẳng vừa truyền những nguồn cảm hứng tích cực.

"Các hoạt động nổi bật như lễ ra quân sôi động, chuỗi minigame tương tác cao và nội dung truyền thông sáng tạo với sự tham gia của nhiều KOL trẻ tuổi… đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó đến hàng ngàn sĩ tử. Thông qua gần 25 năm đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi, Tập đoàn Thiên Long khẳng định hành trình gần 45 năm phụng sự học tập của người Việt. Với Thiên Long, hỗ trợ hàng triệu sĩ tử mỗi mùa thi là một mảnh ghép mạnh mẽ để tạo nên dấu ấn đồng hành cùng giáo dục và tri thức Việt", ông Hào nói.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của "Tiếp sức mùa thi" năm 2025. "Chương trình đã ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu, là một thương hiệu mang đậm tính nhân văn, được xã hội và thanh niên sinh viên đánh giá cao", anh Triết nhận định.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh về sự thành công của chương trình trong việc thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để lan tỏa sự hỗ trợ từ sớm, từ xa đến thí sinh trên cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tiếp sức mùa thi phải đồng hành được hết nhu cầu của thanh niên

Đề cập đến việc phát huy chương trình trong thời gian tới, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, sự hỗ trợ không nên dừng lại khi kỳ thi kết thúc. Thay vào đó, chương trình cần được phát triển thành một chuỗi liên tục, kết nối liền mạch với chương trình "Tiếp sức đến trường".

Các cấp bộ Đoàn, Hội cần chủ động tiếp nhận, hỗ trợ các tân sinh viên trong những ngày đầu bỡ ngỡ tại môi trường học tập mới, từ việc tìm nhà trọ, làm quen với thành phố, cho đến việc hòa nhập với cuộc sống đại học và cần hỗ trợ cả những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, cần chuyển đổi từ hỗ trợ diện rộng sang hỗ trợ theo chiều sâu, dựa trên hiệu quả thực chất; cần phải có sự đánh giá, đo lường tác động cụ thể để chương trình ngày càng hiệu quả hơn.

Chương trình phải thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm thí sinh, từ các em ở vùng sâu vùng xa đến những em có hoàn cảnh đặc biệt, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Anh Lâm Tùng trao bằng khen cho MC Khánh Vy, đại sứ của chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, cần biến chương trình thành người bạn đồng hành tin cậy trên con đường lập thân, lập nghiệp của giới trẻ. Cần có sự đánh giá hiệu quả thực chất, để biết được sự hỗ trợ đã thực sự giúp các em như thế nào.

"Chúng ta cần phải nghiên cứu để làm sao kết quả của chương trình Tiếp sức mùa thi phải được nối dài và được phát huy hơn. Chúng ta tận dụng được hết, đồng hành được hết với nhu cầu của các bạn thanh niên trên con đường học tập", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.