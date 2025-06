Còn vài ngày bảo vệ khóa luận, tình nguyện viên vẫn nhiệt tình tiếp sức mùa thi

Đó là Đinh Thị Trà My, sinh viên năm 4 Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông TP.HCM, tình nguyện viên trực tại Trường THPT Dương Văn Thì (TP.HCM). Với mong muốn hết lòng vì các em học sinh, My và nhiều tình nguyện viên khác đã không quản ngại khó khăn như thời tiết khắc nghiệt, lịch trình bận rộn... để tiếp sức mùa thi, mang lại sự động viên lớn cho các thí sinh trước kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. My nói dù ngày 1.7 bảo vệ khóa luận nhưng cô gái vẫn sẵn sàng "hoàn thành nhiệm vụ được giao".

My chia sẻ suốt 4 năm tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, năm nào My cũng đối mặt với những thử thách thời tiết. Biết trước mùa thi thường có mưa lớn, My đã chuẩn bị tinh thần cho đội tình nguyện viên, nhắc nhở mọi người mang theo ô, áo mưa để sẵn sàng che chắn, bảo vệ thí sinh khỏi ướt. "Mình dặn các bạn trong đội phải chuẩn bị kỹ, từ ô, áo mưa đến tinh thần dầm mưa, chỉ mong các em thí sinh được hỗ trợ tốt nhất", My nói.

Trà My (hàng dưới, thứ 2 từ phải qua) có 4 năm tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Nhiều tình nguyện viên khác chia sẻ thêm My còn chu đáo chuẩn bị điện thoại đầy pin, nạp tiền và kết nối 4G để sẵn sàng liên lạc với phụ huynh hoặc hỗ trợ thí sinh trong các tình huống khẩn cấp. Cô gái cũng không quên dặn các bạn nam trong đội kiểm tra xăng xe để sẵn sàng "tác nghiệp" khi cần như đưa đón thí sinh hoặc hỗ trợ các tình huống phát sinh…

"Nhờ 4 năm đi tiếp sức, mình học được rất nhiều kinh nghiệm, rèn kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá", My chia sẻ. Với My, tiếp sức mùa thi không chỉ là cơ hội giúp đỡ các thí sinh mà còn là dịp để cô trưởng thành hơn, học cách xử lý tình huống linh hoạt và làm việc nhóm hiệu quả.

Năm nay, khi kỳ thi áp dụng hình thức mới, My gửi gắm hy vọng các em thí sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn. "Các em đừng lo, đã có anh chị ở đây hỗ trợ rồi", My nói.

Trong khi đó, Hồ Thị Mỹ Diệu, sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông TP.HCM, chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong 2 năm tham gia tiếp sức mùa thi. Năm ngoái tại điểm thi mà cô phụ trách có 2 thí sinh suýt muộn giờ thi. "Khi nghe giám thị báo thí sinh chưa có mặt, tụi mình hoảng lắm, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, liên lạc với công an và báo cho giáo viên của các em. May mắn là các em được đưa đến điểm thi kịp thời, ai cũng thở phào nhẹ nhõm", Diệu nhớ lại.

Các tình nguyện viên đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM hăng hái làm nhiệm vụ ẢNH: AN VY

Là điểm trưởng, Diệu từng đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, từ việc xử lý những người lạ cố ý tuồn vật phẩm vào điểm thi đến việc cùng cả đội đội mưa nhận hàng hỗ trợ tiếp sức. Nhờ rút kinh nghiệm từ những năm trước, điểm thi do Diệu phụ trách năm nay diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trục trặc, mang lại sự an tâm cho cả thí sinh và tình nguyện viên.

Học năm 2 nhưng có 4 năm tiếp sức mùa thi

Trong khi đó, Huỳnh Chấn Hưng, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, dù mới học năm 2 nhưng đã có đến 4 năm kinh nghiệm tiếp sức mùa thi, từ khi còn là học sinh lớp 10. Hưng chia sẻ năm lớp 12, dù rất muốn tham gia tiếp sức nhưng bạn phải tập trung cho kỳ thi của chính mình nên không thể tham gia. Vì thế, Hưng rất tiếc và muốn cống hiến nhiều hơn bằng việc năm nào cũng cố gắng tham gia hoạt động này.

"Từ năm lớp 9, khi thi lên lớp 10, mình được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiều, từ phát nước, hướng dẫn đường đi đến động viên tinh thần. Điều đó khiến mình khao khát muốn làm gì đó để giúp các thí sinh, giúp các em giảm áp lực và tự tin hơn trong kỳ thi", Hưng tâm sự.

Dù mới là sinh viên năm 2 nhưng Hưng và Lan Anh có nhiều năm tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Kỷ niệm khiến Hưng nhớ mãi trong mùa thi năm nay là khoảnh khắc an ủi 1 thí sinh sau môn thi văn. Thấy cô bé lúng túng và gần như muốn khóc khi mẹ hỏi về bài thi môn văn, Hưng nhanh chóng chạy đến động viên, chia sẻ rằng nãy giờ anh thấy nhiều bạn than thở đề khó và tặng em một hộp sữa để xoa dịu. "Cô bé bất ngờ và cảm ơn mình. Những khoảnh khắc như vậy khiến mình cảm thấy công việc này thật ý nghĩa", Hưng nói.

Hưng nói việc cùng đội tình nguyện che nắng, che mưa cho thí sinh để lại cho Hưng nhiều kỷ niệm đẹp. Nhiều em sau khi ra khỏi phòng thi đã gửi lời cảm ơn, ôm chầm các tình nguyện viên và ngỏ ý muốn chụp hình chung với các anh chị.

Tương tự, Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng có 3 năm gắn bó với tiếp sức mùa thi. Lan Anh cho biết qua những lần hỗ trợ, cô được rất nhiều thí sinh kết bạn và chia sẻ rằng nhờ sự động viên của các anh chị mà em làm bài tốt hơn.

"Dù thời tiết khắc nghiệt, đường đến điểm thi xa, nhưng tụi mình vẫn rất vui vì được làm việc ý nghĩa. Các em học sinh cũng truyền động lực ngược lại cho mình, khiến mình cảm thấy được tiếp sức từ chính các em", Lan Anh chia sẻ.

Theo Lan Anh, những lời cảm ơn chân thành, những bức ảnh lưu niệm với các thí sinh là nguồn động lực lớn để Lan Anh tiếp tục tham gia chương trình ẢNH: AN VY

Tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư (TP.HCM), điểm trưởng Lê Dương Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, không giấu được sự trân trọng khi nói về tinh thần làm việc của các tình nguyện viên năm nay.

Theo Dương Anh, dù phải đối mặt với nắng mưa thất thường, đội tình nguyện vẫn luôn nhiệt huyết, hỗ trợ thí sinh hết mình, từ việc hướng dẫn, phát nước, bánh kẹo đến xử lý các tình huống phát sinh như thí sinh quên giấy tờ hoặc cần hỗ trợ di chuyển. Sự tận tâm của họ không chỉ giúp các thí sinh an tâm bước vào kỳ thi mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, tạo nên một mùa thi đầy ý nghĩa.