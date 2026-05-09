Thi tốt nghiệp THPT: Thủ khoa chỉ cách học từ vựng tiếng Anh đạt điểm cao

Thi tốt nghiệp THPT: Cách thủ khoa học từ vựng

Giữa một khối lượng lớn từ vựng tiếng Anh, nếu không có phương pháp học sẽ khó nắm hết được. Với điểm 10 tuyệt đối (9,6 điểm thi tốt nghiệp THPT, sau khi quy đổi điểm IELTS thì điểm xét tuyển môn tiếng Anh là 10), trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay 9.5, Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ bật mí những phương pháp mà cậu bạn đã áp dụng khi học từ vựng tiếng Anh.

Quốc Anh cho biết trong năm thi tốt nghiệp THPT của mình (năm 2022), cậu bạn vừa thi môn tiếng Anh, vừa thi chứng chỉ IELTS (để quy đổi IELTS xét tuyển ĐH) và cả hai kỳ thi đều yêu cầu một lượng từ vựng rất lớn. Chính vì thế, trong quá trình ôn, Quốc Anh đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu.

"Mình rất thích phương pháp học bằng flashcard, tức học bằng thẻ ghi nhớ. Đối với một cái flashcard, mọi người sẽ ghi từ vựng tiếng Anh vào một mặt và mặt sau sẽ ghi nghĩa cũng như vài câu ví dụ về cách dùng từ đó. Mình mong khi học từ vựng, mọi người sẽ luôn có một câu ví dụ đi kèm để hiểu được cách sử dụng và ngữ cảnh dùng từ đó, đây là điều rất quan trọng", Quốc Anh nhấn mạnh.

Thí sinh nên nắm được những nguyên tắc cơ bản

Ngoài ra, anh bạn thủ khoa cũng khuyên thí sinh nên nắm được những nguyên tắc cơ bản của việc cấu thành từ. Chẳng hạn đối với danh từ thường sẽ có những đuôi như thế nào, hoặc với động từ sẽ có những dạng gì?... Theo Quốc Anh, cũng nên quan tâm đến tiền tố, hậu tố vì đây là điều quan trọng và thường xuyên gặp phải khi học từ vựng. Vì thường từ một từ có thể suy ra được danh, động và tính từ, nên việc học tiền tố và hậu tố sẽ giúp mọi người học một từ nhưng thực chất là học được tất cả các dạng từ khác của nó.

Khi học từ vựng, điều mà thủ khoa này mong muốn nhắn gửi đến thí sinh nhiều nhất, đó là đừng nản. Vì đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì. Với những bạn không quen với việc học nhiều từ vựng một lần thì có thể bắt đầu bằng từ số lượng nhỏ, chẳng hạn 10 từ mỗi ngày hoặc một tuần đặt mục tiêu học được 20 - 30 từ. Chỉ cần kiên trì, Quốc Anh tin rằng vốn từ vựng của bạn sẽ cải thiện sau hơn một tháng, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn.

Tiếng Anh là môn mà Quốc Anh tự tin nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, những gì mà chàng thủ khoa chia sẻ đều được rút ra từ chính kinh nghiệm "dùi mài kinh sử" suốt thời gian dài. Vào thời điểm ôn thi, Quốc Anh cũng như nhiều thí sinh khác, có rất nhiều băn khoăn, thắc mắc cần giải đáp. Có những điều sau khi thi xong, Quốc Anh mới nhìn lại và tự rút ra được bài học. Quốc Anh biết rằng mỗi người sẽ có một phương pháp học khác nhau, và phương pháp của bản thân chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng cậu bạn vẫn mong thí sinh có thể học được một vài điều gì đó hữu ích từ phương pháp mà mình chia sẻ.